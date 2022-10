El Mirall anuncia una nova trobada missionera a Barcelona i s’uneix als 40 anys de la Missa de TVE Catalunya

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 7 d’octubre, de la primera Trobada diocesana d’Animació Missionera, programada per a aquest dissabte a partir de les 10 del matí al Seminari de Barcelona, i del 40è aniversari de la Missa de La 2 de TVE Catalunya, que es viu aquest diumenge 9 a partir de les 10.30. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del director del Secretariat de Missions de l’Arquebisbat de Barcelona, Manuel Górriz, i del celebrant habitual de la Missa de TVE Catalunya, el prevere de la diòcesi de Terrassa Carles Cahuana. Górriz ha destacat que aquesta trobada missionera, amb la presència de José María Calderón, director nacional d’Obres Missionals Pontifícies, “vol visibilitzar el compromís de l’Església de Barcelona amb l’animació missionera i amb les diferents dimensions de la missió, així com fer visible el camí sinodal des del lema del Sínode: comunió, participació i missió”. En aquesta línia, ha afegit que “és una oportunitat de difondre les Obres Missionals Pontifícies”.





En un altre moment, Górriz ha dit que la trobada “té l’objectiu de crear un espai de trobada entre entitats d’Església, agents de pastoral missionera, escoles, congregacions i altres realitats, però també oferir un breu espai de formació en temes de mitjans de comunicació per portar l’animació missionera, donar veu a joves testimonis que han fet aquest estiu alguna experiència en algun país i presentar campanyes, recursos, materials i eines que ajudaran aquest octubre a realitzar la tasca missionera”. El director de Missions de Barcelona ha apuntat que “es vol fer un tast de vivències amb persones que han acompanyat missioners i que han donat testimoni de Crist amb l’entrega del seu temps, com és el cas d’un arquitecte que ha ajudat a construir un seminari a Bolívia, però sobretot la idea és testimoniar una conducta dirigida a saber estar o escoltar i, en definitiva, enfortir la comunió entre les comunitats que formen la mateixa Església”.





Manu Górriz ha repassat també algunes dades. Per exemple, ha recordat que “les transformacions tecnològiques dels darrers 30 anys són més significatives que les de tota la història de la humanitat”, com també que “s’ha accelerat en sis anys la digitalització del món només en els dies de confinament més dur d’aquesta pandèmia”. Igualment ha explicat que “les xarxes socials i la tecnologia, amb tota la seva revolució, són una magnífica eina per evangelitzar des de la creativitat i amb noves fórmules per testimoniar Crist”. El director del Secretariat de Missions de Barcelona ha comentat que “tenim una imatge molt tradicional del missioner,

identificant-lo amb el qui se’n va fora, però això ha canviat perquè són persones amb grans qualitats i això cal visibilitzar-ho”. A més, ha afegit que ”la missió correspon a tots els batejats, i pot ser per a tota la vida o també de manera temporal”.





En definitiva, Górriz ha conclòs que “la missió és un procés d’anada i tornada, perquè sovint la comunitat d’acollida impregna un missatge que torna”. El responsable de Missions de l’arxidiòcesi de Barcelona ha explicat que “l’Església invita els cristians del món, aquest octubre, a prendre consciència sobre el gran repte de l’evangelització”, i ha subratllat que “el lema d’enguany, ‘Sereu els meus testimonis’, és molt important per fer comprendre el que són les missions, des de la promoció de les vocacions missioneres, la pregària i el suport econòmic a les missions”. Finalment ha explicat que “la Trobada d’animació missionera d’aquest dissabte és oberta a totes les persones amb inquietud missionera”:





Un aniversari molt especial per a la Missa de TVE Catalunya

El celebrant habitual de la Missa de La 2 de TVE Catalunya, per la seva banda, ha assegurat que “és un goig saber el bé que fa aquesta celebració”, i que ell ho ha pogut comprovar aquests últims anys. Carles Cahuana ha explicat que “el programa especial d’aquest diumenge serà a la mateixa hora, les 10.30h, amb records explícits de la història d’aquesta Missa i moltes anècdotes d’un programa com aquest”. El prevere ha comentat també que “les respostes de molts seguidors, principalment persones grans i altres, fan veure l’impacte d’aquesta Eucaristia”. Ha recordat, a més, que el públic és ampli, perquè “també hi ha persones que fins i tot poden anar a una església però igualment els agrada posar la televisió”.





Cahuana ha dit que “la pandèmia ha estat un punt d’inflexió, perquè molta gent ha vist en aquesta celebració televisiva l’únic mitjà, per exemple, per recordar difunts que no han pogut acomiadar personalment”. Carles Cahuana ha destacat que “tot el que sigui fer arribar la Paraula de Déu a les persones sempre serà bo”. Finalment el prevere ha revelat que “aquest programa especial amb la Missa del 9 d’octubre s’emetrà des de Montserrat”, un espai que té actualment l’accés molt restringit però que es vestirà de festa i es farà present en moltes llars gràcies a La 2 de TVE Catalunya.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la inauguració oficial del curs a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que s'ha fet aquesta setmana. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Tu m'has seduït, Senyor', del grup Kairoi, una bona ajuda per viure aquest diumenge XXVIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=JcEIE-E5A8U