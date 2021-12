El Mirall anima a ajudar Càritas per Nadal i presenta la campanya d’Ajuda a l’Església Necessitada

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 17 de desembre, de les respectives campanyes nadalenques de Càritas Catalunya i d’Ajuda a l’Església Necessitada. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Luis Miguel Luna, adjunt a la Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya, i Beatriz Moretó, delegada de la fundació pontifícia a l’arxidiòcesi de Barcelona. “Aquest Nadal, cada portal és important” és el lema de l’entitat catòlica caritativa a les diòcesis catalanes. La d’Ajuda a l’Església Necessitada se centra en l’augment del gihadisme en diversos països africans, on els cristians estan patint les conseqüències de la intimidació terrorista.





Luis Miguel Luna ha explicat que “el missatge que vol oferir Càritas Catalunya aquest Nadal és fer-nos reflexionar sobre el fet que, en moltes comunitats de veïns i municipis, hi ha persones que pateixen greument el que implica no tenir un habitatge digne”, entre altres mancances. En aquesta línia, ha invitat tothom, després de 21 mesos de pandèmia, a “celebrar les festes d’una altra manera, sense deixar-se portar per la fal·lera consumista pròpia del Nadal i agraint que Déu ens ha acompanyat en aquest temps tan dramàtic per a moltes famílies”. L’adjunt a la Presidència de Càritas Catalunya ha dit també que “el Naixement de Jesús ens recorda situacions que vivim avui”.





En un altre moment, Luna ha comentat que “Càritas, per detectar les dificultats de moltes famílies arreu de Catalunya, es basa en el coneixement de la situació de persones que viuen en pobresa i exclusió, a través de l’elaboració d’informes que es presenten a experts per donar veu a molts d’aquests homes i dones que pateixen el problema”. Ha posat com a exemple “tres informes elaborats durant la pandèmia, de la mà de la Fundació FOESSA i també amb el treball efectuat des dels observatoris de les diocesanes de Barcelona, Girona i Terrassa sobre la realitat social”. Igualment ha afegit que “es recopilen dades de les famílies”.





A més, el també cap de Comunicació de Càritas Catalunya ha explicat, sobre dades, que “aquelles clares són les importants, per exemple l’evolució de la situació socioeconòmica, que mostra un augment d’un

5 per cent en l’exclusió social”, i ha anunciat que “això es confirmarà en un informe FOESSA que es presentarà al febrer”. A més, ha dit que “6 de cada 10 llars ateses per l’entitat catòlica han empitjorat la seva situació, cosa que se suma a l’augment de les malalties mentals, situacions d’angoixa per un futur incert”, i al “neguit de moltes famílies que, com que no saben quin futur espera, no arriben a cobrir totes les despeses, una incapacitat que es produeix mentre les companyies de serveis guanyen milions i milions d’euros anualment”.





Luis Miguel Luna, a més, ha assegurat que, “a les administracions públiques, Càritas els demana que s’aconsegueixi millorar l’accés a la Renda Garantida de Ciutadania catalana, perquè alguns col·lectius estan encara exclosos (sobretot joves tutelats, persones sense llar i gent amb lloguer sense contracte), també vetllar per l’àmbit de l’ocupació, en què Càritas fa èmfasi en el fet que les petites i mitjanes empreses són les que generen treball, i finalment l’habitatge, un factor d’exclusió que fa necessari un parc públic de lloguer enfocat als qui tenen menys capacitats econòmiques”.

Finalment l’adjunt a la Presidència de Càritas Catalunya ha animat tothom a ajudar l’entitat catòlica, a la col·lecta d’aquest diumenge, afirmant que “és important ser fidels al missatge, transmès ara fa 2.000 anys per Jesucrist, de posar-se en la pell dels més vulnerables i fer una passa cap a l’acció, perquè no podem restar indiferents davant les injustícies que estem vivint”. I ha situat tot això en el marc de l’acció solidària “des d’un paper actiu de la comunitat, ja que el conjunt de ciutadans hem de ser conscients de les grans desigualtats i fer tot el possible per revertir aquesta situació”.





Els cristians perseguits, ajudats també des de Catalunya





En la segona part de la taula, Beatriz Moretó ha presentat una altra campanya, en aquest cas la d’Ajuda a l’Església Necessitada, amb el lema “Que hi hagi lloc al teu hostal”. La iniciativa vol sostenir els més de 82.000 cristians entre sacerdots, religiosos, religioses i catequistes. La delegada de la fundació pontifícia a l’arxidiòcesi de Barcelona ha destacat que l’entitat “ha volgut recordar el relat del Nadal, que hi ha a l’evangeli de Lluc, en què es descriuen les dificultats que van tenir Maria i Josep fins al punt que el nen Déu va néixer en una gruta de Betlem”. Igualment ha explicat que “aquest Nadal 2021 es vol recordar els centenars de cristians que han hagut de fugir per marginació, persecució o extrema necessitat”. Ha definit la campanya com “una invitació a tenir presents aquests germans en la fe”.





Moretó ha afirmat que “la situació a l’Àfrica ha anat empitjorant els últims anys, mentre ha millorat als països del Pròxim Orient, perquè ha augmentant el gihadisme, terrorisme que creix de manera preocupant, per exemple, a Burkina Faso, Nigèria, República Centreafricana i Moçambic, que apareixen en l’Informe sobre Llibertat Religiosa al Món en color vermell. Ha dit, a més, que “en un 42 per cent dels països africans no es respecta i es vulnera la llibertat religiosa, cosa que condemna moltes poblacions a malviure o viure en camps de refugiats”. La delegada a Barcelona d’Ajuda a l’Església Necessitada ha subratllat que es busca “un suport a moltes persones que pateixen la situació de gran violència” que hi ha a l’Àfrica.





Moretó ha recordat que “Ajuda a l’Església Necessitada treballa amb presència a totes les diòcesis catalanes, amb una delegada a Barcelona, un delegat a Terrassa i voluntaris molt compromesos a Sant Feliu de Llobregat, mentre que falta gent a la resta de diòcesis, tot i que s’està treballant per implicar més persones”. La delegada ha explicat que la fundació “va participar dissabte passat en un concert benèfic de Nadal a Barcelona, la qual cosa també es farà en altres diòcesis, on s’aniran planificant activitats a nivell parroquial”. Finalment ha destacat que, “en aquesta campanya, es pot col·laborar pregant per aquests germans nostres, com també recordant-los, i també entrant en el web www.ayudaalaiglesianecesitada.org, on es troba informació i es pot fer un donatiu”. El telèfon d’Ajuda a l’Església Necessitada a Barcelona és el 93 237 37 63, un canal igualment per oferir aportació econòmica.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les iniciatives solidàries de Nadal promogudes per realitats de l'Església a Catalunya, especialment el concert 'Cantem amb els Sense Sostre', programat per a aquest diumenge 19 de desembre a les 12.00h a l'església de Santa Anna-Hospital de Campanya de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment del cant 'Busca el silencio', interpretat sovint en les pregàries de Taizé, com la que es va viure diumenge passat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, on el mateix cardenal Joan Josep Omella la va interpretar espontàniament durant la seva intervenció. Ambientem així la necessària espera contemplativa per completar l'Advent aquest diumenge: https://www.youtube.com/watch?v=1g0tYZ6Qs5g





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre "Bolívia, dones empoderades", acte de cooperació a favor de l'equitat de les dones promogut aquests dies per Mans Unides Barcelona, sobre un estudi que

ha quantificat l'impacte de Montserrat a l'economia catalana, segons el qual cada euro de valor afegit en genera 19,60 i cada lloc de treball en proporciona 8,5 indirectes o induïts, sobre un concert de l'Escolania de Montserrat i La Grande Chapelle, programat per a dimarts 21 de desembre a les 20.00h al Palau de la Música, i sobre la trobada que dissabte 11 de desembre va celebrar E-Cristians per projectar el futur de la seva acció pública. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).