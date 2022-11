El Mirall analitza el moment que viu la Facultat de Teologia i entra en l’esperit del ‘Tornar a creure’

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 11 de novembre, del moment que viu la Facultat de Teologia de Catalunya, després dels últims tres anys marcats per la pandèmia, i d’una taula rodona programada per a dilluns 14 de novembre a les 19.30h l’església de Santa Anna de Barcelona, amb el títol ‘Què ens queda per fer als nascuts a l'entorn de 1950?’. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (renovat ara per a tres anys més), i Xavier Morlans, sacerdot, teòleg i iniciador de les sessions anomenades ‘Tornar a creure’. Morlans ha explicat que “ara fa 20 anys, a l’església de Sant Ramon de Penyafort amb Josep Maria Turull, el ‘Tornar a creure’”. En aquesta línia, ha aclarit que “s’estava introduint el primer anunci, del qual parla ara el Papa Francesc, des del desig que moltes persones tornin a la fe”. El teòleg ha assegurat que la taula rodona de dilluns 14 “no vol ser una nostàlgia del passat sinó una mirada cap al futur, amb el periodista creient Gabriel Jaraba, expert en comunicació, i Maria Lluïsa Geonès, de Girona.

Xavier Morlans ha anunciat que “la taula rodona de dilluns serà transmesa per youtube, des del canal ‘Hospital de Campanya Santa Anna’, i Gabriel Jaraba reviurà la primera difusió d’una cançó que els Beatles van difondre amb alegria, ‘El que necessites és amor’, amb una alegria que transmetia que és possible un missatge d’amor i de pau”. En aquesta línia, Morlans ha presentat l’aportació de Jaraba recordant que “és possible aportar l’alegria fonamentada en l’esperança cristiana”. El professor i prevere ha aprofitat per invitar tothom qui hagi tingut algun contacte amb ‘Tornar a creure’, per a un acte que es fa aquest dilluns 14 de novembre a les 19.30h a l’església de Santa Anna. Xavier Morlans ha recordat que “el primer anunci és un dels eixos del rellançament d’un congrés de laics i laiques que es va fer a Madrid al febrer de 2020. Morlans ha destacat que tothom qui estigui interessat a conèixer Tornar a creure, pot trucar al 606 74 16 65.

Joan Torra, renovat com a degà de la Facultat de Teologia

En la segona part del col·loqui, Joan Torra ha comentat que “el Consell de Facultat escull una terna i la presenta al Gran Canceller, que envia la proposta al Dicasteri i després torna al cardenal Joan Josep Omella”. El degà de la Facultat de Teologia ha reconegut que “aquest trienni de mandat ha estat el de la pandèmia, que no és bona i que ha afectat tothom, tot i que ha comportat, per a la facultat, que es posés a punt tot el que són les plataformes a distància, una infraestructura que es va fer gràcies a la contribució de molta gent”. Ha conclòs que això “ha redimensionat la facultat, perquè va agafar una dimensió impensada”. Torra ha recordat que “no es va aturar res a la Facultat de Teologia durant els mesos durs de confinament dins la pandèmia”.

En un altre moment, Joan Torra ha apuntat que l’experiència “ha demostrat que es poden fer classes i altres activitats telemàticament. Igualment ha dit que “la presencialitat és fonamental, tot i que hi ha coses que es poden complementar, fins al punt que el Papa ha obert la porta “a la virtualitat, però sense perdre mai la personalitat, perquè cal aquella mirada i aquest tracte, per exemple, quan es parla de Déu”. El degà de la Facultat de Teologia ha recordat que aquesta pandèmia “està propiciant noves oportunitats, i ara coincideix que s’estan donant títols propis de Litúrgia i de Bíblia, per exemple”. Finalment Torra s’ha marcat el repte de “consolidar la dinàmica actual de la facultat, caminar tan ràpid com sigui possible cap al reconeixement de l’Ateneu com una universitat”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre sobre el 40è aniversari de la visita de Sant Joan Pau II a Catalunya, amb l'estada a Montserrat i a Barcelona el 7 de novembre de 1982, i sobre la celebració que s'ha fet aquesta setmana a la Universitat Abat Oliba amb aquest motiu. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'L'amor no passarà mai', del grup Canta la Teva Fe, un tema que ens ajuda a viure aquest diumenge XXXIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=0O2bf4M9FKY

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: un nou punt d’acollida de Càritas Barcelona a Cornellà de Llobregat, que donarà cobertura a gairebé 6.900 persones de la zona pastoral 4, i una reflexió de la Fundació Escola Cristiana en què es mostra conta la pèrdua de l’escola Sant Felip Neri, que passa ara a ser de titularitat pública. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).