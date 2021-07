El Mirall analitza la Memòria 2020 de Càritas Catalunya i ofereix el llibre d’ètica cristiana

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 9 de juliol de la Memòria 2020 de Càritas Catalunya, presentada aquest dijous 8 a Barcelona, i del llibre ‘Els camins de l’amor’, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Luis-Miguel Luna, adjunt a la Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya, i el pedagog Xavier Guillamet, professor de Comunicació i autor del volum, dedicat a l’ètica cristiana i amb el qual completa una reflexió personal exposada en tres llibres. Del balanç de l’entitat catòlica corresponent a l’any passat, cal destacar que 141.194 llars, on viuen 272.702 persones, es van beneficiar de l’acció social de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. A més, els col·lectius més afectats per l’exclusió social continuen sent les mares soles, les famílies amb fills, la gent gran i les persones que provenen d’altres països i que no tenen la situació regularitzada o que cauen en la irregularitat sobrevinguda. Pel que fa a l’edat, un 19 per cent dels atesos són menors, mentre que un 17 són joves entre 18 i 29 anys. Igualment cal destacar que el 45 per cent es troben en un habitatge que no es pot considerar digne.





Una altra xifra significativa d’aquest document de Càritas Catalunya és que gairebé dues de cada tres persones ateses, el 64 per cent, es troben a l’atur. Això, amb la davallada dels llegats i les herències i altres variables, ha suposat que les 10 diocesanes amb seu a Catalunya hagin tancat conjuntament l’exercici econòmic amb balanç negatiu global de 3,2 milions d’euros. Luis-Miguel Luna ha destacat que “la memòria vol constatar que la pandèmia ha marcat les vides de tothom, independentment de l’extracte social de cadascú” i que, “a partir del primer mes de confinament, ja es va duplicar el nombre de persones que demanaven ajuda a Càritas, alhora que es van triplicar les ajudes econòmiques per a la compra d’aliments”.





El cap de Comunicació ha recordat que l’entitat catòlica “no va tancar, tot i que es van reorientar alguns serveis i es va treballar més telemàticament i per telèfon”. Ha comentat igualment que “els grans canvis que es van haver de produir en l’acció social de Càritas Catalunya el 2020 van passar pel fet que es van haver de reduir les dotacions pressupostàries d’alguns programes, per nodrir els recursos econòmiques per a les necessitats bàsiques”. Luna ha afegit que “va

incrementar-se la demanda d’aquests ajuts econòmics, motiu pel qual es van desenvolupar 4 campanyes, entre les quals la més important va ser per cobrir les necessitats més bàsiques, com ara compra d’aliments, lloguer d’habitatge i subministraments de la llar, entre d’altres”. L’adjunt a la Presidència de Càritas Catalunya ha subratllat, en un altre moment, que el fet que el 93,5 dels atesos no hagin cobrat la Renda Garantida de Ciutadania és un problema greu sobre el qual cal actuar. “Per millorar aquest prestació, cal aconseguir l’encaix entre la renda de la Generalitat, posada en marxa el 2017, en l’Ingrés Mínim Vital aprovat pel govern espanyol al juny de l’any passat”, ha comentat.





Luna, a més, ha dit que “s’ha de millorar l’accés a la Renda Mínima a joves extutelats, a les persones sense llar i als qui es troben en relloguer sense contracte, amenaçats de ser desallotjats”, entre altres col·lectius. Igualment ha recordat que “el fet que hi hagi persones que cobrin la prestació no vol dir que hagin de perdre altres ajuts”. Pel que fa als fons especials Covid-19 i a la necessitat de pressupostos extraordinaris, Luis-Miguel Luna ha constatat que “el dèficit ha estat originat per una davallada en l’entrada de recursos, entre ells les herències i els llegats, i perquè van augmentar també les despeses per la compra dels aliments”. També ha explicat que “Càritas Catalunya redistribueix recursos entre les diocesanes a partir d’ajuts rebuts”.





Llibre sobre l’amor que tanca una trilogia

D’altra banda, el llibre ‘Els camins de l’amor’ completa una trilogia que va començar amb ‘Viatge al centre de l’ego’ i va continuar amb ‘El guerrer de la pau’. L’autor, Xavier Guillamet ha explicat que aquest tercer treball dona continuïtat a la triple obra. “El primer llibre parla de la descoberta interior, amb coses que ens agraden i que no, mentre que el segon plantejava com corregir les coses que surten de dintre i poden condicionar els fets i les actituds que no ens agraden, ni a nosaltres mateixos, i el tercer mostra el moment en què la persona arriba a l’estat d’autodomini per centrar-se en el camí de fer el bé i fugir de la discòrdia i el conflicte”, ha assegurat. El pedagog ha comentat que “estimar és un verb veritablement complex, com es demostra en el fet que s’hagin escrit tants llibres sobre els camins per aconseguir aquest art”. En aquesta línia, ha afegit que la seva aportació és “veure el tipus d’estimar que ens proposa Jesús, que no és el fàcil, com ara estimar la dona, els fills, el pare o la mare, ja que ell va molt més enllà i proposa un amor basat en la fília i en una proposta radical, que és universal”.





Guillamet ha aclarit que “les set assignatures de què parla el llibre no estan inspirades en els sagraments”, perquè considera que no està prou preparat. “Després de llegir i rellegir els evangelis, cosa que m’encanta,

podem fer una síntesi del que ens va ensenyar Jesús sobretot a través dels fets, i aquí tenim les benaurances i altres moments, i el que he fet és recollir set virtuts que el Senyor mostra quan predica”, ha afirmat. Ha posat també l’exemple de “la humilitat, mostrada per Jesús quan es deixa corregir per una dona, cosa increïble a l’època”. Guillamet ha dit que el que més el fascina és “el coratge, actitud que es veu quan Jesús qüestiona fins i tot el dissabte, dia en què recórrer més metres del que tocava podia comportar la pena de mort”. Aquesta “contradicció de la llei de Moisès només la pot fer un valent, ja que guareix en dissabte davant dels mestres de la llei i els fariseus, perquè ell volia repartir amor, cosa que estava per sobre de la norma”, ha apuntat Xavier Guillamet. I entre altres exemples, ha posat també “el guariment de 10 leprosos i altres que configuren un exemple ètic que dibuixa els camins de l’amor, que requereixen una certa ètica ja que, si no, no s’aguanta”.





El també professor de Comunicació ha dit que “el llibre ‘Els camins de l’amor’ no és un testimoni biogràfic, però sí íntim de l’autor”, que considera que ha tingut “dues vides: una abans de la conversió, fins als 39 anys, i una altra després, fins als 59” que té en aquest moment. Ha subratllat que intenta “transmetre en el llibre la tria, dins la vida, d’un ‘sí’ a Jesús perquè es viu millor i s’és més feliç sent cristià”. Xavier Guillamet ha recomanat llegir aquest treball, després d’agrair la confiança al monjo benedictí Josep Massot i a Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i ha recordat que “es pot trobar a totes les llibreries dels territoris de parla catalana, com també per internet”. Finalment ha conclòs que “el llibre es pot llegir en qualsevol moment, però és principalment per als qui lliurement vulguin tenir una opció de vida per al bé i en el bé”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la nova etapa que viurà la Fundació Escola Cristiana de Catalunya a partir del setembre, amb Meritxell Ruiz com a nova secretària general. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Tu ets qui ens crida', tema del grup Kairoi per ambientar la litúrgia d'aquest diumenge XV durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=gZLCFpz881c





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre el recent nomenament del prevere diocesà de Barcelona Miquel Ramón Fuentes com a nou director del setmanari 'Catalunya Cristiana', en substitució de Jaume Aymar, i sobre la decisió presa per la comunitat benedictina de Montserrat d'apartar un monjo que acaba de ser denunciat per un presumpte cas d'abús sexual comès l'any 2019. Tot això ha completat

el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).