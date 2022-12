El Mirall ambienta una audiència del Papa al Seminari de Barcelona i dona veu a Ajuda a l’Església Necessitada

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 9 de desembre, d’una audiència que el Seminari de Barcelona té aquest dissabte amb el Papa al Vaticà i també d’una nova campanya anual d’Ajuda a l’Església Necessitada. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Antoni Manzanera, estudiant en l’etapa final de preparació per al sacerdoci, i Giorgio Chevallard, delegat de la fundació pontíficia a la diòcesi de Terrassa. Bacardit ha presentat l’audiència amb el Papa com “una oportunitat de tenir una trobada, gràcies a una petició del cardenal Joan Josep Omella durant l’últim consistori, i també un privilegi”. Ha explicat que “el bisbe Javier Vilanova pronunciarà unes paraules de presentació i, després, hi haurà una presentació de la situació del seminari, com també intervencions per comunitats, per donar pas al Sant Pare, que parlarà de manera segurament distesa i propera”.

Antoni Manzanera, per la seva banda, ha dit que els seminaristes “esperen l’audiència com un regal per als nens”. En aquesta línia, ha recordat que “tots hem vist moltes imatges d’audiències amb el Papa, però és cert que el sentiment davant la presència del Papa al costat és més difícil, perquè ell és una persona oberta a tothom”. El seminarista ha assegurat que els estudiants “se senten privilegiats, amb l’arquebisbe de Barcelona que és cardenal, president de la Conferència Episcopal Espanyola i amic personal del pontífex, cosa que ha facilitat la trobada”. Manzanera ha destacat que els seminaristes “estan molt contents”. Ha comentat que “s’està fent una preparació des de fa setmanes per a aquesta visita, amb una comissió preparada per a aquests quatre dies a Roma i tres seminaristes que han organitzat visites i sortides”. A més, ha dit que els estudiants “han creat grups per comunitats, alhora que s’han estimulat les explicacions i un recés d’Advent sobre la importància de l’amor per l’Església i el Sant Pare”. Manzanera també ha apuntat que “s’ha aprofundit en les llums i les ombres de l’Església al llarg de la història”.

En un altre moment, Antoni Manzanera ha afirmat que “el fet de poder realitzar aquesta visita al Papa és del tot inusual, així com un regal del bisbe propi i una experiència d’afecte filial al Papa, al qual tots es podran adreçar des de l’acompanyament i la guia dels mateixos bisbes”. El seminarista ha anunciat que, “a més de l’audiència amb el Papa, hi ha diverses activitats programades, obertes, unes en grup complet, altres en petits grups i diversos moments, tot i que el més important és una visita a la tomba de Sant Pere, una primera experiència d’estada amb el primer fundador de la Roma Catòlica”. Ha destacat igualment “diverses visites, sobretot una a la Capella Sixtina, com també incursions culinàries i rutes de botiges de roba litúrgica o d’altres productes”.

Salvador Bacardit, per la seva banda, ha recordat que “els valors del Successor de Pere són permanents, però cada Papa té les seves peculiaritats, i aquest en té moltes, com ara el fet de ser el primer de l’Amèrica Llatina, el primer que porta el nom de Francesc i un coratge per portar l’Església amb el qual el Seminari sintonitza plenament”. A nivell general, Antoni Manzanera ha dit que “aquest Sant Pare va començar obrint molts interrogants aquell 13 de març del 2013 als quals va responent amb molta coherència fins al dia d’avui, incidint en la pobresa, la humilitat i el servei als més necessitats”. Manzanera ha destacat, de la seva vocació, que “és de resposta tardana, perquè existia ja d’abans”. Tant el seminarista com el rector han demanat pregària per aquesta experiència de contacte amb el Papa Francesc.

Testimoni d’un sacerdot sirià a Barcelona

En la segona part del col·loqui, Giorgio Chevallard ha alertat davant del perill “d’oblidar la situació de Síria, motiu pel qual els bisbes d’aquest país han demanat a Ajuda a l’Església Necessitada el seu suport”. Ha qualificat de “terrible la situació a Síria, amb més de 6 milions de persones que han abandonat el país des de l’inici de la guerra, un 90 per cent de població que viu sota el llindar de la pobresa, dins una guerra que no s’ha acabat, especialment al nord, i moltes bosses de resistència dels gihadistes”. Chevallard ha recordat també que “cal que es conegui la situació de Síria, precisament perquè cal ajudar pastoralment en l’evangelització i també socialment la població cristiana d’aquest país”. Ha revelat igualment que “els cristians de Síria han passat d’1,7 milions a uns 400.000”. El delegat d’Ajuda a l’Església Necessitada a Terrassa ha aclarit que la fundació “està ajudant des de fa uns anys molts cristians a tornar, i molts ho han aconseguit”.

En un altre moment, Giorgio Chevallard ha assegurat que tots els cristians del món “estan obligats a ajudar els sirians, tot i que també són ells els qui ajuden la resta dels creients del món”. Es pot ajuda la fundació pontifícia trucant al telèfon 93 237 37 83 o entrant en el web www.ayudaalaiglesianecesitada.com. Chevallard ha invitat tothom a participar en el testimoni del sacerdot sirià Fadi Najjar, dijous 15 de desembre a les 21.00 hores a la parròquia Santa Joaquima de Vedruna de Barcelona (carrer de la Gleva, 29).

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la nova campanya de Càritas, amb el lema "Només l'amor ho il·lumina tot". Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Tota la terra', un tema d'Albert Taulé i amb lletra compartida amb Joan Soler Amigó. És un cant a l'esperança de l'Advent per viure l'alegria del tercer diumenge d'aquest temps de preparació per a l Nadal; https://www.youtube.com/watch?v=5QNaxy1uFiE

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la fase continental del Sínode 2023 amb la seva vivència a Catalunya, la Missa presidida aquest dijous pel nunci a Espanya i Andorra Bernardito Auza a la Basílica de la Concepció de Barcelona, el nomenament del claretià Ricard Costa-Jussà com a nou delegat episcopal de la Vida Consagrada del Bisbat de Vic i la celebració aquests dies del VI Congrés Protestant de Catalunya a l'Hospitalet de Llobregat. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).