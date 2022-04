El Mirall ambienta la Setmana Santa i presenta el llibre ‘Diàlegs d’ultratomba’, editat per Fragmenta

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 8 d’abril, de la Setmana Santa a l’arxidiòcesi de Barcelona, especialment la processó de la Bona Mort programada per a Diumenge de Rams a partir de les 18.00 hores, i del llibre ‘Diàlegs d’ultratomba’, editat per Fragmenta. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Manuel Zamora, director del Secretariat de Germandats i Confraries de l’Arquebisbat, i el doctor en psicologia Manuel Villegas, autor d’un complet treball sobre psicoteràpia amb 18 personatges de la història. La processó, compartida amb els usuaris de l’hospital de campanya de l’església de Santa Anna, vol tenir un to ecumènic i social. Zamora ha explicat que “la Congregació de la Bona Mort, fundada canònicament l’any 1700 a l’antic convent de Sant Agustí, és una entitat creada per fomentar que els membres estiguessin ben preparats per a morir”. Ha recordat que “el llibre fundacional parla d’un rellotge de la bona mort”, i que “el recorregut té una dimensió pública” en tots els sentits.

El també prefecte de la Congregació de la Bona Mort ha destacat que “el principal objectiu de la processó és el catequètic, tot i que enguany es posa èmfasi, des del relat de la Passió i Mort de Crist, en el missatge d’acompanyament als col·lectius vulnerables”. En aquesta línia, ha afegit que “es vol donar visibilitat a tota aquesta realitat”. Manuel Zamora ha assegurat que la dimensió ecumènica “està lligada a la visibilització dels exclosos, que dona unitat a través de la presència d’altres confessions”, i ha situat la processó “en el discerniment del camí sinodal de caminar junts des de l’arxidiòcesi de Barcelona, motiu pel qual s’està intentant invitar tothom a l’acte principal de la congregació per buscar la unitat, des de la denúncia dels problemes socials dels col·lectius més desfavorits”.

Sobre la imatge del Crist de la Bona Mort, Manuel Zamora l’ha presentada com una icona “nova, després de la que es va perdre el 1936, i refeta després al taller de Rosàs”. Ha comentat que “el 2020 uns voluntaris confinats a Santa Anna van acostar-se al Sant Crist i van enviar una foto que s’hi van fer, tot i que alguns d’ells no són ni cristians, però van trobar-hi un consol”. Finalment el responsable de Germandats i Confraries ha destacat que “l’Arxiconfraria de la Puríssima Sang del Pi torna a sortir en processó dijous sant a les 21.00h des de la Basílica del Pi” de Barcelona. També ha anunciat que “la processó de ‘la borriquita’ de l’església de Sant Agustí sortirà només a la plaça i tornarà al temple”, i que “la resta d’expressions de pietat popular al carrer es faran pràcticament amb normalitat, tot amb moltes ganes, cosa que pot convertir aquesta Setmana Santa en la millor després de molt de temps”.

Anàlisi de les ments i l’interior de grans personatges

A la segona part del col·loqui, dedicada al llibre ‘Diàlegs d’ultratomba’, Manuel Villegas ha destacat que “el lector, en aquest assaig, descobreix aquella veritat que ja anunciava Ciceró quan deia que la història és mestra de la vida”. A més d’aquest desig, ha comentat que “els problemes humans són existencials i van a través de la història, canviant de formes però sempre sobre el mateix fons, que és el de la constricció de la llibertat humana que la porta sovint al patiment i a la desesperació”. El doctor en psicologia ha subratllat que “Ponç Pilat o el Rei David són alguns dels personatges llunyans més interessants, tot i que també tenim l’exemple de Mossèn Cinto Verdaguer, que es va plantejar seriosament la seva dedicació al ministeri pastoral”. També ha posat l’exemple de “Viktor Frankl, que va unir la dimensió transcendental i la psicològica i així va donar sentit a la vida”.

En un altre moment, Villegas ha explicat que “aquest llibre posa l’atenció en aspectes molt personals que de vegades no apareixen en les seves històries, perquè queden com amagats o molt privats, com passa amb Ciceró, on apareix el dol per la mort de la seva filla, cosa que ultrapassa la imatge de gran orador”. A més, l’autor ha dit que “Abelard i Heloïsa presenten sobretot la seva correspondència personal i no tant la seva dimensió filosòfica”. L’autor de ‘Diàlegs d’ultratomba’ ha destacat “l’aspecte estructural com un element comú a tots els personatges, amb una primera part contextualitzadora del personatge i una segona que desenvolupa la vivència de la mateixa persona”. Igualment ha situat en el comú denominador dels personatges “la seva relació amb el poder, perquè l’abús de poder pot situar la persona en situació de submissió o de víctima, com passa amb Antígona o Sabina Spielrein, perseguida perquè era dona, jueva i psicoanalista”. El professor de psicologia ha recordat que “els capítols són independents entre ells”, i ha recomanat “que el primer, dedicat a Calígula, fos també el primer que es llegeixi, perquè ja dona a entendre el fons del llibre”. Finalment ha conclòs que “el llibre pot connectar el lector amb les claus de l’existència humana”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el comiat al bisbe de Girona, Francesc Pardo, que va morir el dijous 31 de març després d'una llarga trajectòria sacerdotal i pastoral. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Hosanna', un tema de Hillsong interpretat en català per Worship.cat i que ens ambienta el missatge del Diumenge de Rams i la Setmana Santa: https://www.youtube.com/watch?v=KJQl7Fz9U5M

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre l'Oratori 'Les 7 paraules de Crist a la creu', de Théodore Dubois (protatonista del Concert de Diumenge de Rams a les 21.00h a Montserrat) i sobre les dades de l'Informe FOESSA referides a l'arxidiòcesi de Barcelona i presentades dilluns 4 d'abril (885.000 persones en exclusió social, el 32 per cent de la població, i un milió en exclusió residencial). Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).