El Mirall ambienta la beatificació de tres màrtirs caputxins, aquest dissabte a Manresa

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 5 de novembre, de la beatificació de tres màrtirs caputxins, que té lloc aquest dissabte a les 11 a la basílica de la Seu de Manresa, i de la Cadena de Pregària per les Vocacions, iniciativa de les diòcesis amb seu a Catalunya per a tot el novembre. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Pere Cardona, vicepostulador de la causa que porta els tres frares als altars, i Bernat Gimeno, director del Secretariat de Pastoral Vocacional de l’Arquebisbat de Barcelona. Pere Cardona ha parlat de Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona. Ha explicat que la celebració “no és altra cosa que la proclamació que uns germans, tres caputxins, han donat testimoni de la seva fe cristiana i han mort per Jesucrist pel fet de ser religiosos, perquè van ser perseguits per aquesta causa”. Igualment ha comentat que “el bisbe de Vic demana al prefecte per a les Causes dels Sants que els frares siguin beatificats, moment en què el postulador els presenta i Marcello Semeraro dona lectura a la carta apostòlica del Sant Pare, en què els inscriu en el llibre dels beats”. Cardona ha recordat que “es descobreix una imatge dels màrtirs i es mostren les relíquies”.





El vicepostulador, també caputxí, ha afirmat que els testimonis dels màrtirs “representen la fidelitat, element bàsic en la seva vida, perquè segueixen incansablement el seu baptisme i allò que han professat, situació en la qual són perseguits perquè són religiosos”. En un altre moment, ha dit que “cada persona, encara que tingui moltes contradiccions i limitacions, pot treure el millor d’ella mateixa, ja que hi ha també bondat en el fons del cor” i que, “quan ho exigeix la vida, qualsevol està disposat a fer-ho”. Pere Cardona ha explicat que “el martiri es va produir de manera diferent en cadascun dels tres religiosos”, i que “primer va ser martiritzat Josep Oriol”. Igualment ha recordat que “tots tres moren perdonant” i que “hi ha testimonis de maltractament, per exemple també en el martiri de Benet de Santa Coloma”. En un altre moment, ha destacat que “els màrtirs no són testimonis ni de dretes ni d’esquerres, ni del nord ni del sud, sinó de l’Església, cosa que els converteix en testimonis i referents”. Ha aclarit que “cal tenir en compte el marc històric, i aquí hi ha una persecució religiosa amb la qual la sentència, si algú era frare o religiós, era de

mort”. A més, ha assegurat que “són testimonis de reconciliació, dins d’una memòria històrica per a tothom, alhora que demostren que es pot perdonar des de la fidelitat”. Finalment Cardona ha expressat el seu desig “que aquesta beatificació sigui un pas més en la reconciliació i en l’eixamplament de la memòria històrica, ajudant a avançar en el futur, i mostrant que cal ser fidels fins a les últimes conseqüències”.





El somni de la vocació; el somni de Déu; el coratge de la vocació





En la segona part de la taula, hem parlat de la Cadena de Pregària per les vocacions, definida per Bernat Gimeno com “una pregària ininterrompuda perquè siguem conscients com a cristians de la crida que Déu ens fa en particular, tot posant-la al servei dels altres segons el camí de la vida consagrada, el ministeri sacerdotal o diaconal i la mateixa vocació natural al matrimoni viscuda des de l’entrega”. El director del Secretariat de Pastoral Vocacional ha comentat també que “aquesta vocació de servei i entrega neix de l’amor als germans, de sortir a l’encontre de l’altre, cosa que es discerneix i es descobreix quan ens posem davant de Jesús, que ens invita a fer de la vida una entrega a ell, a l’Església i al món”. Referint-se al lema, Gimeno ha apuntat que “parlar de somnis vol dir referir-se a aspiracions, però cal ser conscients de l’amor que Déu ens té en el seu fill Jesús”.





El també formador del Seminari de Barcelona ha explicat que “el Senyor s’adapta als processos de cadascú, però certament també cal posar de la nostra part per prendre consciència, de manera que aquesta meta bona i bonica que Déu té per a cadascú de nosaltres es va fent realitat”. En un altre moment, Bernat Gimeno ha afirmat que “el somni de Déu té a veure amb l’Any de Sant Josep, l’home dels somnis, com diu el Papa a la carta de convocatòria d’aquesta commemoració”. Ha destacat que “Josep té quatre somnis, amb els quals Déu parla i manifesta la seva voluntat, però no es queda tancat i no li nega res fins al punt que es va posar a disposició del Senyor perquè el mateix Déu faci la resta”. Finalment el director de Pastoral Vocacional ha confirmat que, en el web www.cadenadepregaria.cat, es poden trobar textos i materials, però seria interessant promocionar pregàries dels fidels a les comunitats”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Jornada de Germanor o Dia de l'Església Diocesana, que es viu aquest diumenge des de l'habitual crida a col·laborar amb la pròpia diòcesi. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'El meu Déu', interpretada pel grup Worship.cat i que ens prepara per viure el Diumenge XXXII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=5DfHYn3HKfw





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la Missa celebrada el 2 de novembre per les 69 persones sense llar mortes l'últim any a Barcelona, sobre la presentació dijous vinent del projecte Àmbit Cultural de Benedictines (ACUB), nova entitat per conservar i difondre el patrimoni de l'orde femení, sobre la beatificació dissabte passat, a Tortosa, de 4 sacerdots operaris diocesans màrtirs i sobre l'ampliació fins a l'agost de la fase diocesana del procés sinodal. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).