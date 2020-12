El cardenal Omella explica en el Mirall la seva proposta de “llegir l’evangeli de Marc a l’Advent”

Una proposta perquè les famílies llegeixin un fragment de l’evangeli de Marc cada dia durant aquest Advent, ja exposada pel cardenal Joan-Josep Omella el 29 de novembre en la seva carta dominical, i la publicació del llibre ‘L’economia de Francesc’ (Claret, 2020) han estat aquest divendres, 4 de desembre, els grans temes de la taula de testimonis, dins el programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). L’arquebisbe de Barcelona ha assegurat que, amb els textos de Marc els propers dies, es poden afrontar millor "les situacions de pobresa o de no tenir feina". En aquesta línia, ha afegit que “llegir un capítol o un tros cada dia, sempre que es faci amb ulls actuals, toca el cor de les persones, fins i tot també dels no creients”. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola ha comentat, a més, que el llibre de Marc correspon al “testimoni més vivent del missatge de Jesús, motiu pel qual l’evangelista escriu el text pensant en els catecúmens, aquells que volien conèixer Jesús, i ho fa amb un llenguatge molt planer i senzill, mostrant que el Senyor és meravellós”.

Omella ha explicat, d’altra banda, la part inicial de la seva proposta. “El comentari fet per l’editor dona referències i explicacions que podem entendre millor. És una ajuda com la del mestre que condueix l’alumne a entendre millor la lliçó. També ens ajudarà entrar a la web de l’arxidiòcesi, on hi ha una explicació de l’evangeli de Marc”, ha assegurat. Sobre aquest temps fort de preparació per al Nadal, el purpurat l’ha comparat amb “una família que espera el naixement d’un fill i el prepara, encara que sembli que se centra més en el nen”, alhora que ha dit que, “enmig de la pandèmia i les dificultats, també preparem el cor i la família per rebre Jesucrist, que ens porta un missatge preciós a la societat”. També ha reconegut que moltes vegades “oblidem que hi ha una segona vinguda de Jesús, de la qual sempre han parlat els Pares de l’Església, i això passa perquè només pensem en la vida d’aquí, no pas en la trobada definitiva”.

El cardenal ha invitat tothom a “llegir l’evangeli, tant si és personalment o en soledat com si s’està en família i amb nens, fins i tot també compartint la lectura per telèfon”. Per argumentar la importància de traslladar els relats de Marc a la pròpia vida, Joan-Josep Omella ha assegurat que “hi ha paràboles que hem llegit o sentit moltes vegades, però tornar-hi amb els ulls d’avui pot ser especialment interessant”. En un altre moment, a partir de la situació de pandèmia, l’arquebisbe de Barcelona ha lamentat que “aquest any les circumstàncies no són les que tots voldríem per viure amb joia el Nadal, però hi ha molta gent que ja es trobava abans amb la mort d’éssers estimats o altres dificultats, com també persones que estan en situació de fam o de guerra”. Ha comentat que “tots celebren igualment les festes, perquè és situar-nos al costat d’un nen que ens estima”.

Finalment el cardenal Omella ha recordat que “el primer Nadal ja es va produir en una situació especialment difícil, en una cova i sobre un pessebre, cosa que no va ser obstacle perquè Josep i Maria se n’alegressin en néixer Jesucrist, encara que no tenien nadales ni torró, sinó l’essencial”. El president de l’Episcopat espanyol ha invitat els creients a “descobrir tot això perquè, al darrere de l’externalització de la festa o la gresca, tenim Jesús, que neix en el nostre cor i en la nostra societat i ens dona esperança en el moment actual”. El purpurat ha conclòs que, “malgrat les situacions de mort, de pobresa o de no tenir treball, podem viure interiorment l’arribada de Jesucrist, que omple el cor de joia”.

Eduard Ibáñez: “És clar que el Papa pot parlar d’economia!”

En la segona part de la taula de testimonis, el director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez, ha explicat el sentit del llibre que ha escrit i acaba de publicar, titulat ‘L’economia de Francesc’. El també advocat ha destacat que, en aquest treball, fa “una síntesi del pensament del Papa relacionat directament amb l’economia”. Ha comentat també que el pontífex “fa un gran crit d’alerta o de denúncia davant d’una economia profundament injusta, que mata i que genera desigualtats, exclusió social i destrucció ambiental”. En aquesta línia, ha afegit que el Sant Pare “ens està dient que aquesta economia ha de canviar en profunditat, a partir de la construcció d’una nova manera de generar activitat econòmica, per convertir-la en un servei per a tota la humanitat que superi els problemes”. Igualment ha aclarit que “es tracta d’un canvi ètic i en les mentalitats”.

Ibáñez ha explicat que “es critica que el Papa Francesc parli d’economia, però això és un clàssic, perquè els pontífexs i els pastors de l’Església molesten quan parlen de qüestions socials”. També ha comentat que incomoda “que es parli d’ètica”, per concloure l’argument amb contundència: “És clar que el Papa pot parlar d’economia!”. Fins i tot ha dit que “l’Església no només té dret a participar en els debats públics, sinó que ho considera un deure vinculat a la pròpia fe, que aposta pel bé comú i el compromís social, una vida que respecti la dignitat humana”. En aquest context, ha subratllat que “les crítiques al Papa no tenen cap sentit”. El director de Justícia i Pau ha apuntat que “el canvi econòmic mundial és tan gran, de tanta envergadura, que no arribarà en quatre dies ni en quatre reformes, tot i que el Papa demana una transformació que comenci tan aviat com es pugui, alhora que anima els cristians a fer que aquest canvi es produeixi”.

Finalment l’autor de ‘L’economia de Francesc’ ha afirmat que l’actual pontífex “és, d’una banda, continuador de la doctrina social dels seus predecessors i de l’Església en general, una continuïtat que es mostra en el llibre”. Ha admès també que “aporta novetats, sobretot la duresa de les seves crítiques contra el sistema econòmic mundial mentre, d’altra banda, és qui subratlla de manera més potent la vinculació entre economia, destrucció mediambiental i pobresa i injustícia”. L’altre element important, segons Ibáñez, “és la dimensió de la fraternitat universal, alhora l’expressió de l’economia, que no és una activitat paral·lela, sinó la vida de les persones”. L’advocat ha explicat que la nova col·lecció Oikos “vol ajudar a la reflexió sobre l’economia a partir de l’ètica cristiana però també que vagi més enllà, en diàleg amb altres tradicions al servei d’una economia més humana i més fraternal”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre l'acció de l'Església amb les persones amb discapacitat a Catalunya. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Allanad los caminos', tema amb què el grup Brotes de Olivo ens trasllada la crida a preparar els camins del Senyor en aquest temps d'Advent: https://www.youtube.com/watch?v=VnbtyC0RYfM.

Uns apunts d'actualitat, sobre la recent mort del sacerdot de l'arxidiòcesi de Tarragona i missioner Josep Cabayol, sobre la campanya de Càritas Catalunya "Bon Nadal però per a tothom" i sobre la Vetlla de la Immaculada (dilluns 7 a les 19.00h al Seminari Conciliar de Barcelona) organitzada per les delegacions de Joventut de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).