El Mirall viu la Pentecosta més sinodal i entra en la preparació de la X Trobada Mundial de les Famílies

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 3 de juny, del Dia de l’Apostolat Seglar, coincidint amb la Pentecosta, i de la preparació per a la X Trobada Mundial de les Famílies, sobretot a l’arxidiòcesi de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Anna Maria Almuni, delegada de Formació i Acompanyament del Laïcat de l’Arquebisbat, i Xavier Padilla i Dolors Parellada, directors del Secretariat de Pastoral Familiar de la mateixa diòcesi. Almuni ha vinculat la celebració del Dia de l’Acció Catòlica i l’Apostolat Seglar a la clausura de la fase diocesana del Sínode, que es va fer el diumenge anterior, 29 de maig. “Aquest any la Pentecosta està marcada pel camí sinodal i la celebració de la trobada, cosa que ha fet que enguany els moviments i les associacions no s’hagin reunit junts en el Dia de l’Apostolat Seglar”, ha explicat. La també directora del Secretariat d’Apostolat Seglar ha destacat que, “a nivell d’aquest àmbit a les diòcesis catalanes, estem vivint un moment molt interessant perquè, el febrer de 2020, es va viure un Congrés de Laics a Madrid que va ser una explosió de canvi, camí sinodal i discerniment”.





Anna Maria Almuni ha presentat el laïcat com un col·lectiu “preparat per acollir allò que vagi venint i fer passos en la formació de comunitats vives i de corresponsabilitat eclesial, com es recull en el document de síntesi del Sínode”. En aquesta línia, ha comentat que “la Delegació de Formació i Acompanyament del Laïcat té ara com a grans reptes convertir el seu nom en acció, cosa que passa per un laïcat implicat, actiu, corresponsable, que estigui enmig del món i que s’apropi als allunyats i s’involucri en processos de formació perquè dona resposta a aquest moment que vivim, i també l’acompanyament en el diàleg amb la increença, sempre enmig del món per anar més enllà i sortir”.





La delegada ha apostat perquè “la delegació treballi ben a fons tenint en compte la profunda diversitat de l’arxidiòcesi”, i ha reivindicat “la comunió en tot el laïcat, ja que tots fem camí plegats, sinodalment”. Igualment ha demanat “que es faci discerniment”. Almuni ha qualificat la cloenda de la fase diocesana, diumenge passat, de “gran experiència eclesial, molt forta, molt intensa i alhora molt joiosa, dins d’una valoració general molt positiva”. En l’altra cara de la moneda, ha reconegut que

“dol que hi hagi persones que no hi hagin participat, que no s’hagi pogut involucrar més gent, que no s’hagi arribat a més persones i més coses, però hi era l’Esperit, que ens precedeix que ens fa anar per un camí sinodal de discerniment que val la pena”.





Entre les grans mancances, Almuni ha explicat que “hi ha hagut silencis que han fet que quedin coses per fer, però ara cal testimoniar el que s’ha vist i s’ha cregut, per despertar en els allunyats el propi desig”. La delegada ha destacat, en un altre moment, que “el laïcat necessita saber-se acollit i aprendre a acollir, saber-se escoltat i aprendre a escoltar, saber parlar clar i discernir allò que el món necessita”. També ha assegurat que “el laïcat viu un moment important en què s’ha de sentir corresponsable”. Ha conclòs que “és un gran moment eclesial en què tots ens sentim fer camí, com també per reconèixer el paper de la dona”.





Famílies en comunió del 22 al 26 de juny

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En la segona part del col·loqui, el tema ha estat la preparació per a la X Trobada Mundial de les Famílies, amb el lema “L’amor familiar, vocació i camí de santedat”. Xavier Padilla, director d’aquest Secretariat diocesà a Barcelona, ha destacat que “es començarà tot el dimecres 22 de juny amb una missa a les 20.00h al Seminari Conciliar, presidida pel bisbe Xavier Vilanova, seguida per una vetlla de pregària animada per grups musicals joves”. A més, ha explicat que Barcelona “s’unirà des d’un punt a la Parròquia Verge de la Pau per seguir un congrés teològic i pastoral sobre la família, que es farà del 23 al 25 a Roma”. Padilla ha presentat això com “una oportunitat de dialogar i fer aterrar el contingut de les sessions a la pròpia vida”. Finalment ha subratllat que “es farà una trobada familiar, amb tallers, xerrades i jocs per als nens, el dissabte 25 a l’escola Pare Manyenet de les Corts al matí i a la tarda”, per acabar amb “la Missa solemne diumenge 26 a les 10.30 hores a la basílica de Santa Maria del Mar, amb l’enviament final del Papa a les famílies”.





Per la seva banda, Dolors Parellada ha presentat diversos objectius: “Trobar-se tots com a Església de Barcelona, per celebrar que totes formen una gran família de famílies, donar-se temps per pregar junts i prendre consciència que Jesucrist és viu, conèixer-se totes les famílies des de la consciència que queda molt per millorar, dins d’una Església universal”. Padilla, a més, ha dit que, “tot i que són dates complicades, és una bona oportunitat i una forma bonica de començar el curs, de fer festa i trobar-se per celebrar l’inici de l’estiu”. Ha aclarit que “l’únic acte en què cal inscriure’s és la trobada familiar del dia 25, buscant a internet ‘Pastoral Familiar de Barcelona’, on es trobarà tota la informació sobre els actes de la trobada”. També ha anunciat que “hi ha un monogràfic

del setmanari ‘Catalunya Cristiana’ i igualment les dades en el Full Dominical”.





En un altre moment, Dolors Parellada ha comentat que l’Any de la Família-Amoris Laetitia “ha estat una oportunitat per reconèixer el missatge positiu d’aquesta exhortació del Papa, malgrat els obstacles i les fragilitats que vivim avui dia moltes famílies”. La també directora del Secretariat ha recordat que “s’han consolidat els recessos per a matrimonis, els intergeneracionals, els seminaris d’esposos i els projectes d’escola o formació de famílies”. Igualment ha comentat que “s’ha enfortit el projecte de suport familiar, pensant en les famílies que pateixen el trencament”. Finalment Xavier Padilla ha assegurat que “seria molt il·lusionant que vinguessin moltes famílies a la trobada de dissabte 25 i a la Missa final de diumenge 26, perquè l’Església vol transmetre la convicció que és una mare que estima la família i que, com a fills, podem estimar molt aquesta mare, sense deixar mai de buscar la plenitud de l’amor”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les iniciatives de pregària per Pentecosta, sobretot la vetlla d'aquest dissabte a les 21.00h a la Parròquia de la Bonanova de Barcelona i l'assemblea de diumenge tot el dia. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Vine, Sant Esperit', una magnífica invocació a l'Esperit Sant interpretada per Carla Costa i el Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit: https://www.youtube.com/watch?v=ehjl9x_iDm4





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: el proper dinar-col·loqui de Tribuna Joan Carrera (que es farà el 14 de juny al restaurant Pomarada de Barcelona amb el degà de la Facultat de Teologia de Bucarest, Vilhelm Danca), la reforma de la Parròquia de l'Esperit Sant de Barcelona per acollir amb l'església un nou centre universitari de la Fundació Blanquerna i l'exposició oberta a Montserrat sobre l'entronització de la imatge de la Mare de Déu ara fa 75 anys. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).