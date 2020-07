El Mirall viu la festa del Carme i ofereix una història sobre com superar conflicte

Ignasi Miranda / Montse Roset

La celebració aquesta setmana de la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent del mar, i la recent publicació del llibre ‘El guerrer de la pau’ (Publicacions de la Abadia de Montserrat), un relat sobre la superació dels conflictes des del propi interior de cadascú, han estat aquest divendres, 17 de juliol, els principals temes de la taula de testimonis en el programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). A la primera part, el diaca Ricard Rodríguez Martos, director de l’Apostolat del Mar de l’Arquebisbat de Barcelona, ha comentat com viu aquest àmbit eclesial una festa que habitualment inclou una processó marinera el dissabte més proper al 16 de juliol però que, aquest any per la crisi del coronavirus, no s’ha pogut fer. “La celebració és aquest any diferent, perquè no tindrem el recorregut de la Mare de Déu pel passeig Joan de Borbó de Barcelona, com tampoc la Missa després de la processó en aigües del port”, ha comentat. El també professor de Nàutica ha recordat que “els treballadors del mar són indispensables per fer funcionar la societat, com es veu en el fet que el 90 per cent de les mercaderies són transportades per mar”. Igualment ha afegit que “200.000 mariners han estat retinguts aquests mesos als seus vaixells sense poder tornar a casa, perquè no els han permès sortir del port o perquè les fronteres estaven tancades”. Rodríguez Martos ha fet referència a “un document adreçat a tots els governs del món en què se’ls demana que facilitin la repatriació d’aquestes persones”. Ha invitat també a “pregar perquè tots siguem conscients de la feina que fan”.

Pròpiament sobre la crisi del coronavirus, Ricard Rodríguez Martos ha explicat que l’Apostolat del Mar “ha estat tan a prop com ha pogut de les tripulacions i de la gent de la mar, tot i que s’han hagut de suspendre les visites als vaixells”. Malgrat tot, el responsable de l’Apostolat del Mar ha aclarit que igualment “s’han facilitat targetes per comunicar-se amb les famílies dels mariners i tripulants i també el transport entre el vaixell i la ciutat i el centre Stella Maris”, entre altres serveis. A més, ha dit que “s’ofereix assistència espiritual, amb l’enviament d’una litúrgia de la paraula per a les celebracions sense capellà als vaixells, i es van atenent demandes concretes”. En un altre moment, el diaca i capità de la Marina ha assegurat que “l’Apostolat del Mar pretén ser sempre la llar lluny de la llar, com diu el seu lema, i s’intenta ajudar tothom”, i ha

destacat que “es pot contactar amb el servei trucant al 93 443 19 65 o entrant en la web www.stellamarisbarcelona.org per demanar informació o oferir el voluntariat”.

Finalment el director de l’Apostolat del Mar de Barcelona ha recordat que “l’origen de la devoció al Carme es remunta al Mont Carmel d’Israel, a partir del que recull el llibre dels Reis sobre el profeta Elies i una gran sequera que va motivar la seva pregària a Déu perquè enviés pluja, invocacions que van donar pas a l’aparició d’un núvol que va ser com una premonició de l’acció de Maria, que porta la gràcia per tot el món”. El centenari, segons Rodríguez Martos, és una celebració fonamental aquest any, en memòria “del 4 d’octubre de 1920 amb el naixement de l’Apostolat del Mar al port de Glasgow (Escòcia)”. Ha explicat que “els actes que s’havien organitzat aquí a Catalunya han quedat ajornats, com també un Congrés Mundial a l’octubre precisament a Glasgow”. Ha subratllat la importància “de pregar perquè l’Apostolat del Mar pugui seguir amb la seva tasca d’ajudar moltes persones”.

D’altra banda, l’autor del llibre ‘El guerrer de la pau’, Xavier Guillamet, ha comentat que aquest treball va lligat a una obra anterior, “Viatge al centre de l’ego’, amb un personatge, l’Emili, que primer descobreix el seu interior i després el remou per superar els conflictes”. El pedagog i professor de Comunicació ha dit que “el personatge central, en el primer llibre, arribava a la conclusió que estava afectat per l’egoisme i l’egolatria, cosa que li provocava infelicitat, i necessita diluir això per tenir una vida més plena, mentre que el segon ofereix les pautes d’ell mateix perquè, amb molt d’amor i paciència, aquest interior es vagi modificant i diluint per trobar la pau”. Guillamet ha explicat que “una primera part és un recull d’evidències sobre el que passa a la societat, amb tant de conflicte present, perquè el lector pugui col·locar-se en aquesta fotografia i centrar el seu propi conflicte”. També ha dit que, “en una segona part, apareixen les innombrables pors que tenim i els desitjos, amb les pors socials, professionals, físiques i de tota mena, com també el gaudi i l’evasió”. Ha recordat que “una persona amb por o amb desitjos incontrolats genera conflictes”. I una tercera part, segons ha apuntat l’autor, és “una crida a no rendir-nos, perquè hem de saber que no arribarem al cim, així com una invitació al lector a buscar el llibre de la saviesa, a aprendre sempre, per assolir aquesta fita”.

Guillamet, a més, ha situat la clau del llibre “en el fet que vivim avui un temps en què tots ens sentim amb el poder de jutjar els altres, i ens posem en la posició de Déu, perquè necessitem jutjar per poder estimar, quan aquest no és el camí, sinó que és el de poder estimar l’altre com és, cosa que passa per deixar de jutjar-lo”. El professor ha comentat que “una part del llibre són experiències pròpies, com també hi ha una

segona font basada en experiències viscudes, observades i escoltades, i una tercera que es basa en la pregària prèvia perquè després el que s’escriu estigui impregnat de l’Esperit, aquella saviesa no pas pròpia sinó que arriba del silenci”. En aquesta línia, ha aclarit que “sovint pensem que la pregària i la contemplació són instruments poc pragmàtics, però l’experiència mostra que és tot el contrari”. ‘El guerrer de la pau’ es pot trobar a les llibreries. “És un llibre de reflexió que requereix certa calma, però considero que és un bon moment per llegir-lo tan aviat com es pugui, perquè el lector pugui irradiar cap a l’exterior aquella pau i bondat que tots podem tenir”, ha conclòs.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les ordenacions sacerdotals i diaconals d'aquest juliol a Catalunya i la pregària per les vocacions al ministeri ordenat. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, la cançó 'Senyor, pots moure muntanyes', interpretada pel grup Worship.Cat com un missatge sobre la fe que transforma: https://www.youtube.com/watch?v=11doN8a1Gc8. Dos breus apunts d'actualitat, un sobre la professió solemne de Jordi Puigdevall i Xavier Caballé, dissabte passat a la comunitat benedictina de Montserrat, i un altre sobre la Festa de l'Esperança que es fa aquest divendres a les 20.30h a l'església de Betlem de Barcelona, organitzada per la Pastoral Social i Caritativa i la Pastoral pels Marginats de l'Arquebisbat, han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).