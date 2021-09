El Mirall viu el dia de la Mare de Déu de la Mercè i s’acosta a una nova campanya de 40 Dies per la Vida

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 24 de setembre, de la festa de la Mare de Déu de la Mercè, tot just el dia en què se celebra, i ha presentat una nova campanya de 40 Dies per la Vida, iniciada el dimecres 22 i amb durada fins a l’1 de novembre. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Fermín Delgado, rector de la basílica de la patrona de Barcelona, i Victoria Campillo, membre de l’equip organitzador de 40 Dies per la Vida. Fermín Delgado ha explicat que “la festa té més vida i més animació que l’any passat, com es veu en el fet que hi ha més alegria i menys restriccions, tot i que no ha arribat la normalitat al cent per cent”. En aquesta línia, ha comentat que “es nota que hi ha ganes de viure i d’acostar-se a la Mare de Déu per donar-li gràcies i demanar-li ajuda”. El mercedari ha assegurat que “hi ha hagut aquest any més representació d’autoritats en l’Ofici Solemne”. Igualment ha afegit que “hi ha també ganes de passar-ho bé a les festes, amb el ventall d’activitats que ha organitzat l’Ajuntament”.





El rector de la basílica de la Mercè ha dit que, “amb mesures de seguretat, l’aforament del temple és complet, amb distàncies d’un metre i mig, però hi ha la possibilitat de visitar la Mare de Déu, amb l’única excepció de dues franges horàries, de 10 a 12 i de 14 a 15 hores”. Ha subratllat igualment que “es tracta de tenir una sensació agradable quan es visita la imatge de la Mercè, i no només ara, sinó tot l’any”. Fermín Delgado, en un altre moment, ha apuntat que “l’Ofici pontifical és una missa de molta tradició, amb autoritats civils i militars i personatges insignes, però és important insistir que, com que no tothom pot entrar a aquesta celebració principal, els devots i creients també poden participar en les altres misses i obrir el seu cor, una actitud que ens ajudarà a viure amb més justícia i més conciliació, perquè aquesta terra necessita més unitat i més treballar junts”.





El religiós mercedari, a més, ha assegurat que “el fet que la representació d’autoritats civils hagi estat més gran que altres anys suposa un avenç important en l’acceptació de la dimensió religiosa d’aquesta festa”. En aquesta línia, ha afegit que, “sense la Verge de la Mercè, no tindria cap sentit perquè seria com anar a una festa d’aniversari sense que l’homenatjat hi sigui present”. Igualment ha subratllat que “comporta un missatge d’alliberament, de defensa de la

dignitat de l’home, sobretot dels més febles, i amb una Mare de Déu que ajuda, que acull i que és patrona de molts països”. Delgado ha elogiat “el cartell de les festes d’aquest any, que mostra, encara que sigui subtilment, la ressonància de la imatge d’una reina que no és una figura mitològica, sinó Maria, la Mare de Déu de la Mercè”. D’altra banda, el rector de la Mercè ha fet seu l’esperit dels “800 anys de l’orde mercedari, tot un esdeveniment per donar gràcies a Déu pel seu acte de caritat, amb tantes persones entregades que han donat la seva vida pels més desfavorits i que han portat l’amor, el consol i l’esperança”. Igualment ha recordat que “queda molta feina per fer, mirant endavant des d’un carisma obert a la participació de tothom”.





40 dies més pregant a Barcelona per la vida





En la segona part de la taula, hem parlat d’una nova campanya de la iniciativa 40 Dies per la Vida, ara des del 22 de setembre fins a l’1 de novembre. Victoria Campillo, de l’equip organitzador, ha explicat que el nou període “s’ha iniciat amb molta il·lusió, amb moltes ganes d’acabar amb la cultura de la mort de la qual la nostra societat està imbuïda, per defensar la vida dels no nascuts, amb les armes del dejuni i la pregària, no pas individualment sinó resant en comunitat al carrer”. Ha destacat que, “durant els 40 dies, es resa de 8 del matí a 8 del vespre cada dia, un treball per al qual es necessiten voluntaris per hores, en funció de la disponibilitat de cadascú”. Campillo també ha afirmat que “el que es vol fer és simplement pregar, no pas adreçar-se a ningú, en el que suposa una manera de dir a les dones que la vida dels seus fills importa amb la idea que potser es repensin la intenció d’avortar”. La responsable de la campanya ha afegit que “ara les hores de pregària es fan davant de dos avortoris, un al carrer Anglí i un altre al carrer Dalmases, a Sarrià”. Per apuntar-se només cal entrar a https://40diasporlavidabcn.es/ o bé a https://40diasporlavida.online/.

En un altre moment, Victoria Campillo ha afirmat que “el número 40 té un gran simbolisme a la bíblia, amb el diluvi universal, els anys de Moisès al desert amb el poble d’Israel o els de Jesús abans d’iniciar la seva vida pública, número que indica canvi i el temps per acostar-se a Déu, en definitiva”. Ha afegit que “es volen defensar dues vides: les dels nens no nascuts i les de les seves mares, perquè sovint queden amb seqüeles postavortament de les quals no es parla; es resa per elles i pels qui practiquen avortaments i pels qui prenen decisions legislatives”. Campillo ha recordat igualment que “Jesús ens invita a pregar, a demanar”. L’organitzadora de la campanya ha expressat el seu desig que “no faci falta fer-la”, tot i que ha recordat que “s’està realitzant perquè cal, concretament en molts països del món amb un nivell de compromís del qual aquí a Barcelona encara estem molt lluny”.

Finalment ha alertat davant la intenció que té “el Partit Socialista d’impulsar una modificació del Codi Penal en virtut de la qual es podria considerar assetjament la reunió de persones provida per pregar davant les clíniques avortistes, amb penes de presó, i una regulació de l’objecció de consciència per posar en una llista els qui no vulguin practicar avortaments”. Victoria Campillo ha conclòs que “estem davant d’una batalla immensa, que és espiritual però que també requereix una implicació terrenal per a la qual es necessiten voluntaris”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, que l'Església celebra aquest diumenge. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Jo crec en vos', un tema de Lowell Mason per ambientar el missatge d'aquest diumenge XXVI durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=7Eson2tjsDo.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre el 25è aniversari de l'ordenació episcopal del cardenal Joan Josep Omella així com la seva participació aquest cap de setmana en l'assemblea del Consell de Conferències Episcopals d'Europa, sobre les previsions anunciades per la basílica de la Sagrada Família de cara a la seva finalització (la torre de Lluc el 2022 i la de Jesús el 2026), sobre la visita de la consellera Lourdes Ciuró al nou abat de Montserrat, Manel Gasch, i sobre la mort del claretià i biblista Ignasi Ricart als 73 anys. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).