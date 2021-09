El Mirall s’uneix al Santuari de Sant Josep de la Muntanya perquè l’Ajuntament de Barcelona no el divideixi

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 3 de setembre (en la primera edició de la nova temporada) del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, que l’Ajuntament de Barcelona vol dividir amb l’obertura d’un carrer al bell mig del complex exterior, i també del XXIX Curset d’Organistes d’Església, celebrat del 23 al 28 d’agost a Montserrat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de María del Carmen Guerrero, ecònoma i organista de Sant Josep de la Muntanya, i Joan Maria Mayol, rector del Santuari de Montserrat. Guerrero ha comentat que el pla de reurbanització, que eliminaria vies de comunicació interna entre els nens acollits, “consisteix a obrir un pas per a patinets, vianants i bicicletes, cosa que afectaria directament el funcionament i l’organització del centre”. Ha aclarit que els infants “estan distribuïts en sis llars, amb algunes instal·lacions en comú, amb la qual cosa es posaria en risc la llibertat de moviment del personal i dels petits, així com la privacitat, la seguretat i la intimitat, que és el que preocupa més”.





La religiosa ha presentat la campanya per frenar la iniciativa urbanística, que no és la primera vegada que es presenta des del Consistori, com “una recollida de signatures, amb cartes de suport de diverses entitats”, alhora que ha recordat que “el centre està tutelat per la Generalitat”. Carmen Guerrero ha assegurat que “no es tracta de defensar una propietat, sinó la intimitat dels nens i nenes acollits”. L’ecònoma ha dit, a més, que “ara s’han presentat al·legacions davant l’Ajuntament de Gràcia, a través d’uns advocats”. Sobre les raons que dona el consistori, ha lamentat que “no n’han explicat cap, ja que la comunitat se n’ha assabentat pels mitjans de comunicació”.





D’altra banda, María del Carmen Guerrero ha explicat que el santuari “viu un any especial pel centenari de la coronació de la imatge de Sant Josep, amb l’obertura a l’abril en un acte molt emotiu transmès per 13TV, al qual s’uneixen altres celebracions, a l’octubre coincidint amb la festa de la beata Petra i amb l’alegria de poder difondre la devoció a Sant Josep”. La religiosa de les Mares dels Desemparats ha comentat, en un altre moment, que la vida de la comunitat “es desenvolupa des de l’atenció als nens acollits mentre tothom, amb els educadors i tot el personal, treballa en equip pel benestar i el desenvolupament integral d’aquests infants, acompanyant-los, ajudant-los a créixer i sobretot estimant-los”. Ha definit l’església igualment com “un santuari obert on

ve gent de tot arreu i pot encomanar-se a Sant Josep per confiar, a través d’ell, en la Providència de Déu”.





La també organista del santuari ha animat tothom “a venir a Sant Josep de la Muntanya, on s’explica sempre, en visites guiades, el que significa el temple amb la imatge de Sant Josep, alhora que es fa un recorregut per tota la casa amb l’objectiu de donar a conèixer la història i la tasca de tota l’obra, cosa que enforteix la crida a donar suport a la campanya”. Ha lamentat, en aquest sentit, que “molta gent no coneix el que es viu a dins del santuari”.





XXIX Curset per a Organistes a Montserrat

En la segona part de la nostra taula, el rector del santuari de Montserrat, Joan Maria Mayol, ha resumit el XXIX Curset de Formació Instrumental i Litúrgica per a Organistes d’Església, celebrat del 23 al 28 d’agost. El benedictí ha explicat que “la reunió es fa en ambient de pregària i fraternitat, amb els professionals organistes practiquen les seves tècniques i contextualitzen el seu servei en les accions litúrgiques”. Ha destacat “l’aportació d’Ana Aguado, organista de Màlaga, a l’inici de les sessions”. Mayol ha afegit que “hi ha hagut enguany un curs reduït sobre la Litúrgia de les Hores, amb la participació musical que poden tenir els organistes”, entre moltes altres propostes. A més de valorar positivament les jornades, el rector de Montserrat ha dit que “l’arquebisbe Joan-Enric Vives va presidir l’última jornada, amb el lliurament de diplomes als assistents”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la crida del Papa a la reconciliació durant l'entrevista d'aquest dimecres amb Carlos Herrera a COPE. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Et lloem, Senyor', un tema del grup Kairoi que ens invita a admirar Déu per les seves obres en Jesucrist, crida molt integrada en el missatge litúrgic d'aquest diumenge XXIII durant l'any.: https://www.youtube.com/watch?v=VBTHjTy_8hQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre l'anunci fet per l'abat de Poblet sobre l'acusació a un monjo per presumptes abusos comesos a una nena el 15 d'agost passat, sobre la renúncia de Xavier Novell com a bisbe de Solsona, acceptada ara fa uns dies pel Papa, sobre la commemoració de l'Any de la Mare de Déu de la Serra, coincidint amb els 725 anys de l'arribada d'aquesta imatge a Montblanc i sobre les celebracions de Sant Ramon Nonat (el 31 d'agost a Tàrrega) i de Sant Gil (1 de setembre a Núria). Tot això ha completat el programa

en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja). Aquesta vegada ha servit per obrir temporada.