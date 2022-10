El Mirall se suma a l’inici d’un nou curs per a la Fundació Joan Maragall, que enllaça cristianisme i cultura

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 14 d’octubre, de l’inici del curs a la Fundació Joan Maragall. Ha estat en una taula amb el testimoni del físic i poeta David Jou, president de l’entitat, que participava en l’acte d’obertura d’aquest nou cicle dilluns 10 d’octubre. Jou ha destacat que “l’acte va ser molt satisfactori, particularment la conferència de Josep Maria Mallarach, sobre el repte de restablir els vincles espirituals amb la natura, molt interessant perquè va proposar sis vies positives d’aquesta relació i les va vincular a l’espiritualitat cristiana i d’altres religions”. El president de la Fundació Joan Maragall ha comentat, a partir de la seva pròpia reflexió, que “el cristianisme es vol posar en diàleg amb la cultura no necessàriament religiosa, sinó laica i allunyada de l’Església però amb la qual comparteix molts temes universals que avui es presenten com a presència viva, lligada a les preocupacions profundes de tothom”.





David Jou ha explicat també que “aquest curs hi haurà tallers de lectura, dedicats als opuscles i pensaments de Pascal, dirigit per Pere Lluís Font, Premi Nacional de Traducció, així com un cicle de conferències sobre les arrels de la creació artística, en col·laboració amb l’Albergueria de Vic”. Igualment ha anunciat per al 16 de novembre “una trobada de reflexió al Petit Palau de la Música sobre espiritualitat i música, amb la presència Mireia Barrera, Joan Magrané, Jordi Savall i Bernat Vivancos, quatre grans figures en la interpretació i la reinterpretació de peces musicals”. Jou ha dit que la Fundació Joan Maragall “segueix publicant la revista ‘Qüestions de Vida Cristiana’, ara amb el ressò dels dos últims números sobre la distòpia i la utopia i, d’altra banda, sobre els populismes”. Aquesta publicació, nascuda el 1958 de la mà de Montserrat, s’ha nodrit els últims anys “de laics que poden fer coses que ara són més difícils per la davallada de monjos”.





El president de la Fundació Joan Maragall, en un altre moment, ha recordat que l’entitat “ha vist reduïdes les subvencions des de l’inici de la pandèmia, cosa que ha compromès molt la seva viabilitat de cara al futur, tot i que s’intenta mantenir el seu funcionament”. David Jou ha comentat que “les activitats futures estan en estudi, després de dos cicles, un sobre teologia des de l’experiència de l’exclusió social, amb Teresa Forcades, i un altre sobre canvi d’època i necessitat de reconstrucció del subjecte, amb Gabriel Amengual”. En aquesta línia, ha afegit que “una manera de resistir i seguir fent la feina de la Joan Maragall és redistribuir els costos, encara que això comporti reduir activitats”.





Sobre l’ús de la religió en la guerra, tema reflexionat el 10 d’octubre durant l’acte inaugural del curs, Jou ha lamentat que “s’està vivint en partits populistes que fan una simplificació de la religió, un dibuix molt simple per donar energia contra altres en lloc de veure què es pot arreglar amb els altres”. David Jou ha recordat que la Fundació Joan Maragall “té segurament més sentit ara que no pas quan va néixer, el 1979, ja que ha canviat el context, per la diversitat i les migracions, motiu pel qual una entitat com aquesta s’ha d’adaptar a un món que no és inercialment catòlic sinó vocacionalment catòlic entre els qui tenen aquesta inquietud”.





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el nomenament d'Enrique Benavent com a nou arquebisbe de València després de més de 9 anys a Tortosa. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'No fixeu els ulls en ningú més', interpretada per Xavier Morlans i un grup de veus que ens ajuden a viure aquest diumenge XXIX durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=LzTjpIVLFGk&t=3s





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la Trobada internacional d'esglésies hospital de campanya, que es fa aquests dies a la parròquia de Santa Anna de Barcelona, el 40è aniversari de la Missa de La 2 de TVE Catalunya, el debat organitzat per diverses entitats (entre elles Càritas Catalunya i la Comunitat de Sant Egidi) per a dilluns passat sobre la llei que vol eradicar el sensellarisme a Catalunya i les XI Jornades Universitàries de Turisme Religiós que es faran a Montserrat del 14 al 16 de novembre dedicades a Sant Ignasi. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).