El Mirall se suma a la festa de Sant Tomàs d’Aquino i ambienta la Jornada de la Vida Consagrada

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 28 de gener, de la festa de Sant Tomàs d’Aquino, amb la difusió del seu pensament a Catalunya, i de la vivència de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada a casa nostra. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del director de l’Institut Sant Tomàs de Balmesiana, Enrique Martínez, i la religiosa franciscana dels Sagrats Cors María de los Ángeles Maeso. Enrique Martínez ha qualificat el gran predicador i pensador cristià, artífex de l’Escolàstica, de “mestre molt proper al qual podem tenir molta devoció perquè ens ajudi a fer un examen o a entendre una situació”. Ha dit que sobretot “és un gran sant de l’Església, amb virtuts brillants i molt il·luminadores per a tota l’Església, des de la diaconia de la veritat, amb profunda humilitat, molta puresa, a més de ser un doctor i, per tant, savi”. En aquesta línia, ha afegit que “no és un bolet que surt el segle XIII, sinó hereu de la patrística i l’Escolàstica, un home que sap ordenar els nostres pensaments i les nostres argumentacions”.





El director de l’Institut Sant Tomàs ha presentat aquesta entitat com “un mitjà modest amb la finalitat de fer conèixer Sant Tomàs a l’home d’avui, per ajudar-lo a tenir criteri per jutjar les realitats actuals”. Al servei d’aquest objectiu, ha subratllat que “ofereix cursos presencials, al carrer Durant i Bas, 9, de Barcelona, i virtuals, així com encontres universitaris anuals, en ambient d’estudi i pregària, una revista, ‘Espíritu’, i tot en connexió amb altres entitats acadèmiques i cristianes. Es poden trobar totes les activitats a la web www.istomas.org. Enrique Martínez, d’altra banda, ha explicat que l’institut “té un origen que es remunta als anys 30, quan el jesuïta Ignasi Casanova, que va morir màrtir durant la guerra civil, va presentar un projecte d’institut catòlic d’estudis superiors, basat en una filosofia segons el pensament de Sant Tomàs, i, després el 1949, el també jesuïta Roig Gironella va fundar l’Institut Filosòfic de Balmesiana i, poc després, la revista ‘Espíritu’”. Igualment ha afegit que, “el 1976, el tomisme es va enfortir molt quan es va fundar la Societat Internacional Tomàs d’Aquino, a instàncies d’alguns religiosos i també de l’aleshores cardenal Karol Wojtyla, cosa que va quallar a la Balmesiana, també amb la presència de l’Escola Tomista de Barcelona, que té els seus orígens en el moviment Schola Cordis Jesu”. Tot això

va culminar, segons ha recordat Enrique Martínez, “en el naixement de l’Institut Sant Tomàs el 2002”.





Martínez ha anunciat que “la festa de Sant Tomàs es viu, aquest 28 de gener, amb la Santa Missa a les 18.30h, amb la veneració de la relíquia del sant, i després amb una conferència d’Aquilino Cayuela, que treballa al Seminari diocesà de Berlín i al Seminari Redemptoris Mater, sobre la sociabilitat i la inclinació a l‘amistat, un tema molt important en l’ensenyament de Sant Tomàs, rebut d’Aristòtil”. Finalment el director de l’institut ha explicat que “els reptes són diversos, entre ells una jornada a l’abril a la Universitat Abat Oliba sobre Sant Tomàs i la vida moderna, el tercer encontre universitari tomista, al juny amb joves que es trobaran en un ambient d’amistat i estudi, i finalment al gener de 2023 es viurà el centenari de la canonització de Sant Tomàs amb un congrés que tractarà tota la presència del tomisme en les diferents tradicions hispàniques, incloent-hi el de Barcelona i el de Catalunya”. Martínez ha afirmat que “tot això es realitza sobretot per ajudar a recuperar aquesta filosofia que manté l’harmonia amb la fe, que sap viure l’estudi i la recerca de la veritat, amb la saviesa contemplativa que arriba al fons del cor”. Finalment el també professor de Filosofia ha recordat que tot aquest pensament tomista és “la metafísica que busca l’ésser per sobre de l’aparèixer”.





La vida consagrada, en comunió a Catalunya





D’altra banda, en la segona part de la taula de testimonis, hem parlat de la Jornada de la Vida Consagrada, enguany amb el lema “La vida consagrada, caminant junts”. María de los Ángeles Maeso, franciscana dels Sagrats Cors, ha comentat que caminar junts “és una clara referència al Sínode dels Bisbes, ja que aquest camí ens permet respondre a allò que Déu espera de l’Església en aquest moment i de cara a un futur en què caminarem en el tercer mil·lenni”. En aquesta línia, ha dit que “això ens porta a l’agraïment i a l’esperança, anunciant l’evangeli caminant junts, estant a l’escolta del que l’Esperit ens diu a cadascú de nosaltres”. Igualment ha afegit que “és un camí de pregària i de discernir, un punt que situa la vida consagrada al bell mig de tot, perquè la seva pròpia essència és sinodal”. Des de l’esperit de “comunió, participació i missió”, ha recordat que aquest trípode “és el cor de la vida consagrada”.

Maeso ha explicat que “la participació amb tot el poble de Déu en la fase diocesana del Sínode omple de satisfacció, particularment a les franciscanes dels Sagrats Cors, i això dona molta esperança, alhora que mou a la confiança i la il·lusió, deixant de banda una mena de mandra per sortir a compartir i a descobrir”. A més, la religiosa ha apuntat que

es tracta de “preguntar-se sobre l’Església, la seva vida i la seva missió”. Pel que fa a la Missa del 2 de febrer a les 19.15h a la catedral de Barcelona, la franciscana dels Sagrats Cors ha dit que “la vocació religiosa vol expressar un seguiment que es fa llum i camí de comunió eclesial, una manifestació d’acord amb l’evangeli que proclamem i prediquem, des del desig de renovar la fidelitat al Senyor i en una experiència de participació comunitària, fraternitat i missió compartida, tenint en consideració sempre les ferides del món”. Ha afegit que això “crida a ser testimonis de l’amor de Déu, des dels dons i carismes variats que el Senyor distribueix lliurement, i també enforteix la família humana”.





María de los Ángeles Maeso ha recordat que “el que passa ara no és nou”, alhora que ha presentat la sinodalitat com “un signe d’esperança per dialogar i discernir, per obrir-se a l’esperit i des de les diferents formes de vida consagrada a les diòcesis, una aventura apassionant i complexa, rica i difícil per a tota l’Església, un camí nou que mira al futur”. Finalment la religiosa ha assegurat que “hi ha moltes coses bones en els joves”, i ha reivindicat “la pregària i l’alegria, amb el testimoniatge dels qui han rebut la vocació consagrada”. Ha dit que “la jornada del 2 de febrer és molt bonica, i sempre està molt ben preparada amb papers, estampes i altres materials”. Maeso ha recordat que “es fa aquest divendres a la tarda una trobada virtual que es pot seguir des del web www.conferenciaepiscopal.es.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les correccions que l'Església ha fet a la llista de béns immatriculats entre 1998 i 2015 elaborada pel govern espanyol, amb la confusió i la manipulació informativa. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Tu m'has seduït, Senyor', un tema del grup Kairoi que ens ajuda a fonamentar la nostra vocació, la crida que tots rebem a escoltar els ensenyaments de Crist, fins i tot quan ens diu, com sentirem a l'evangeli aquest diumenge IV durant l'any, que no és ben rebut entre molta gent: https://www.youtube.com/watch?v=JcEIE-E5A8U.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la Missa que el Camí Neocatecumenal celebra aquest dissabte, a les 18.00h a la basílica de la Sagrada Família, per commemorar el 50è aniversari de la seva primera comunitat a Barcelona, sobre la presentació, dimarts 25 de gener al Parlament, d'una proposició de llei, elaborada per la Comunitat de Sant Egidi, Càritas Catalunya, la Fundació Sant Joan de Déu i altres entitats, per garantir la protecció i els drets de les persones

sense llar, sobre al nomenament del català David Fornieles (Sabadell, 1979) com a nou director a Espanya de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa i sobre la celebració, fins a aquest dissabte, de la VI Setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya: www.setmanadelabiblia.cat. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja)