El Mirall se suma al Dia de la Caritat i presenta el documental ‘El Camí Ignasià’, elaborat a Catalunya

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 17 de juny, de la campanya de Càritas amb motiu de la festa del Corpus Cristi, Dia de la Caritat, i del documental ‘Camí Ignasià, presentat aquests dies passats a Roma. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Luis Miguel Luna, adjunt a la Presidència de Càritas Catalunya, i Jordi Roigé, director de la pel·lícula, que narra un pelegrinatge d’Azpeitia a Manresa. Luna ha explicat que l’entitat catòlica “vol oferir un missatge, a la nostra societat, reflectit en el lema ‘Som el que donem; som amor’”. En aquesta línia, ha afegit que, “més enllà de la riquesa que pugui tenir una persona, la més important és l’amor, allò que es pugui compartir”. El també cap de Comunicació de Càritas Catalunya ha reivindicat “que es doni allò que té valor, que és l’amor”.





Luis Miguel Luna també ha dit que “les treballadores socials, cada cop que reben una persona o família, recullen confidencialment les seves dades, que s’integren en un programa per explotar les dades, amb sistemes molt rigororos de recerca”. Igualment ha comentat que aquestes persones “ens donen llum sobre totes les dades que es puguin compilar, des d’uns sistemes de recollida d’informació”. L’adjunt a la Presidència de Càritas Catalunya ha apuntat que “a Catalunya hi ha els observatoris de les Càritas de Barcelona, Girona i Terrassa, que acoten un tema d’estudi per donar després les dades”. Luna, a més, ha assegurat que, “a nivell de grans dades, les que es recullen ara i es presentaran en roda de premsa el 7 de juliol, les magnituds són similars a altres anys, amb unes 240.000 persones beneficiades per l’acció de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya”. També ha comentat que “les problemàtiques són les mateixes, amb una de cada tres persones ateses en exclusió social, cosa que revela el creixement de les desigualtats, a banda del treball discontinu i precari que complica l’existència a moltes famílies”.





L'adjunt a la Presidència de Càritas Catalunya ha subratllat, d’altra banda, que “Càritas demana des de fa molts anys, a les administracions públiques, govern autonòmic i de l’Estat, dins la seva denúncia profètica, plans de lluita contra la precarietat laboral, contra l’atur juvenil i contra la bretxa digital”. Luna ha conclòs que “hi ha recursos, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, per lluitar clarament i contundent contra la pobresa i l’exclusió social, però això requereix solucions polítiques i prioritzar temes”. Finalment Luis Miguel Luna ha animat tothom a fer un donatiu aquest diumenge, Dia de la Caritat, a les esglésies. “L’amor és la força més important a la nostra terra, perquè dona sentit a la nostra vida i ens ajuda

a avançar”, ha assegurat. A més, ha fet una crida al compromís de tothom, perquè “el donatiu econòmic sempre és benvingut, però es necessiten voluntaris”. Luna ha agraït “la feina dels 12.000 voluntaris que hi ha a Catalunya.





Documental ‘El Camí Ignasià’





En la segona part del col·loqui, el tema ha estat ‘El Camí Ignasià’, una producció d’Animaset dirigida per Jordi Roigé. Ha explicat que “la pel·lícula explica un pelegrinatge de diversos nois d’Azpeitia a Manresa, no només físicament sinó interiorment”. El periodista ha recordat que “Ignasi de Loiola escriu a Manresa els exercicis i consolida el seu canvi, després de diverses etapes començant per Guipúscoa i seguint pel País Basc, la Rioja, Aragó i Catalunya”. Roigé ha comentat que la del Camí Ignasià “és una experiència molt actual”. Roigé ha dit que “aquest documental ens invita a conèixer un camí no del tot conegut, alhora que ens descobreix molts paisatges i ens invita a la conversió personal”. Ha qualificat la producció de “documental de 360 graus, perquè l’espectador, des de qualsevol posicionament, pot tenir ganes de fer el camí, amb uns colors molt variats i una exaltació del paisatge de Montserrat”.

El director del documental ha recordat que “el camí toca molts aspectes, entre ells la interioritat cristiana”. En aquesta línia, ha apuntat que “les cinc etapes que els pelegrins van fent ens parlen de la seva conversió, perquè hi ha moltes maneres de fer aquest camí”. Igualment ha recomanat “fer-lo en solitari, per buscar l’element de transformació, com proposa Sant Ignasi en els seus exercicis espirituals”. Roigé ha conclòs que ”la pel·lícula, com deia Arturo Sosa en la presentació a Roma, mostra el desig de ser acompanyat per un guia, cosa que es veu molt clarament”, i ha posat l’exemple de “José Luis Iribarren, que explica i ens dona les referències artístiques i culturals”. El director del documental ha anunciat que “la pel·lícula s’estrenarà comercialment el 22 de juliol”, i ha recomanat “seguir el documental com qualsevol persona que se’n va al cinema a passar-ho bé i alhora estar molt oberts a descobrir una experiència i un món”. Ha animat finalment tothom “a veure la pel·lícula amb un esperit ben obert”. Tota la informació del Camí es pot veure a www.camiignasia.cat.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el nomenament del president de l'Institut de Litúrgia de Barcelona, Gabriel Seguí, com a nou membre de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Pange Lingua', un tema de Mocedades amb la lletra del conegut cant eucarístic per ambientar el Corpus: https://www.youtube.com/watch?v=95vDw-MINgA





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: l'elecció de Maria Dolors Fernández com a nova presidenta de Justícia i Pau a Barcelona, durant l'assemblea celebrada dissabte 11 de juny per l'entitat; la trobada de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica diumenge 12 de juny a Montserrat per celebrar el seu 75è aniversari, les nombroses activitats religioses i populars d'aquests dies a l'arxidiòcesi de Barcelona pel Corpus (incloent-hi la vetlla jove de dissabte a les 21.00 hores a la Basílica de la Sagrada Família i la Missa de diumenge a les 18.00h al Pla de la Seu) i la participació del teòleg romanès Wilhelm Danca dimarts 14 de juny en la segona edició de la Tribuna Joan Carrera, aquesta vegada sobre el fet religiós a Ucraïna. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).