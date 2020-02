El Mirall s’endinsa en la Quaresma

Ignasi Miranda / Montse Roset

Les Conferències Quaresmals de la Basílica de la Concepció de Barcelona, una campanya d’Ajuda a l’Església Necessitada per ajudar les persones necessitades a Veneçuela i el llibre ‘La intranquil·litat’, de Marion Muller-Colard (Fragmenta, 2020), han estat aquest divendres, 28 de febrer, els principals temes tractats en el programa ‘El Mirall’. Helena Cots ha explicat que ‘La intranquil·litat’ “és una invitació a sortir de l’adormiment i a tenir confiança en el neguit, veient l’evangeli com una invitació a viure aquesta intranquil·litat amb valentia i coratge”. La també historiadora ha destacat igualment que “la idea d’intranquil·litat en francès engloba moltes coses i, en català i castellà, ens pot sorprendre una mica més perquè està acotada, però significa neguit i inquietud”.

Per la seva banda, Chiara Curti ha comentat que les Conferències Quaresmals de la Basílica de la Concepció “s’han inspirat aquest any en la invitació del Papa a viure aquest temps amb senzillesa i a aprendre a tornar a una infantesa espiritual, aspectes lligats a testimonis”. La primera sessió, dissabte 7 de març, anirà a càrrec de Jesús Silva, “un sacerdot molt actiu a les xarxes socials que parlarà de claus per a un festeig d’èxit, des del seu testimoni vocacional basat en la família com a arrel de tota la societat”. D’altra banda, el 8 de març, l’arquebisbe Joan Planellas “parlarà de la Mare de Déu, que ha estat una presència per a Jesús i model per a nosaltres”. Finalment, els diumenges 15 i 22, es completaran les conferències des de l’exemple d’una mare “que ho va donar tot pels seus fills”, amb Vivo Damato, i des de la presentació de l’art al servei de la fe, amb el jesuïta Jean-Paul Hernández.

I Giorgio Chevallard ha destacat que “la República Centreafricana ha vist com han sorgit moviments de contraposició, procedents d’àmbits cristians, com a reacció a la violència islàmica”, i ha defensat que “l’Església eduqui sempre en el perdó i la tolerància, perquè no es pot retornar el mal que es pugui rebre”. Aquest país és un dels 150 on treballa Ajuda a l’Església Necessitada, organització pontíficia que coneix molt bé el bisbe de Bangassou, Juan José Aguirre. El prelat serà aquest diumenge a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, com a testimoni en l’acte ‘Sent la creu’.

D’altra banda, Chevallard ha presentat la campanya “Yo contigo, Venezuela”, que l’entitat té en marxa des del desembre, com una oportunitat d’ajudar el país llatinoamericà, “en una situació dramàtica, amb un 30 per cent d’infants que no mengen prou i un 40 per cent d’embarassades amb graus de desnutrició que afectaran el fetus i un 15 per cent de tota la població a l’estranger”. Giorgio Chevallard ha qualificat el règim de ser “intolerant i violent”. Ha demanat als oients “resar, oferir ajuda espiritual i també fer donatius materials”. A més, ha dit que existeix una campanya anomenada “Pont solidari”, que consisteix en la recollida de medecines per a Veneçuela des de la Parròquia de Sant Sebastià de Badalona i la Cartoixa de Montalegre, a Tiana.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb un breu comentari sobre 'Sent la creu', l'acte central del Pla Pastoral 'Sortim' de l'Arquebisbat de Barcelona programat per a aquest diumenge a les 18h a la Basílica de la Sagrada Família, amb l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan-Josep Omella i el testimoni del bisbe de Bangassou (República Centreafricana), Juan-José Aguirre, acompanyat per la creu d'aquest país. I després de la taula de testimonis, hem compartit amb els oients la cançó "Tentaciones de Jesús", composada per José Germán Flores i inspirada en l'Evangeli del Diumenge I de Quaresma. Ens hem acomiadat amb un breu apunt d'actualitat, sobre la 4a edició de la Nit dels Animadors de la Fe, trobada convocada pel Moviment de Centres d'Esplai Cristiana catalans per a aquest divendres a les 20h a la Basílica de la Sagrada Família.