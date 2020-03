El Mirall s’avança al Dia del Seminari i a la Setmana de la Família

Ignasi Miranda / Montse Roset

La celebració del Dia del Seminari, els dies 19 i 22 de març, i de la Setmana de la Família a les diòcesis amb seu a Catalunya, del 22 al 29, han estat aquest divendres 13 de març els temes principals comentats en el programa ‘El Mirall’. Ha estat en una taula de testimonis amb el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Felip-Juli Rodríguez, el seminarista Armand Kamnang i el director del Secretariat de Pastoral Familiar de la mateixa arxidiòcesi barcelonina, Xavier Padilla. “És una experiència nova per poder discernir, amb l’Església i amb el Senyor, per veure si aquest és el camí”, ha explicat el jove estudiant. Als seus 26 anys, Kamnang, ha destacat “les persones que han ajudat a despertar la vocació, juntament amb la pregària”, i que ha compartit “viatges i experiències amb la Delegació de Joventut”, com també a la seva Parròquia de Sant Francesc de Paula. Finalment el seminarista ha recordat que “aquest testimoni no comença aquí, sinó en una experiència prèvia, concretament fent el Camí de Santiago ara fa uns anys”. Ha conclòs que “l’aprofundiment en la fe” el va portar a “preguntar al Senyor: què vols de mi?”.

Felip-Juli Rodríguez ha comentat que el curs introductori “és un any en què es vol conèixer la identitat sacerdotal i els continguts fonamentals de la fe cristiana, reflexionant-hi, motiu pel qual la comunitat del Seminari ha d’ajudar tothom qui demana fer aquest discerniment”. El rector ha dit que “aquest curs han entrat al centre cinc estudiants de Barcelona i un de Sant Feliu de Llobregat, amb una alegria que ha permès formar un gran equip, des d’unes ganes d’entregar-se als altres des del sacerdoci”. Igualment ha assegurat que “la vida del Seminari dona una gran seguretat en el discerniment, a través de l’estudi, la convivència, els horaris i altres moments”. Mossèn Felip-Juli, a més, ha anunciat que dijous vinent, com cada 19 de març, “tots els seminaristes de Catalunya celebraran Sant Josep treballant al matí, perquè tenen classes, i amb activitats esportives i festives a la tarda i vespre, concretament un torneig de futbol, l’Eucaristia i el sopar, aquest any amb el Seminari de Terrassa com a amfitrió”. Ha revelat que “actualment hi ha 90 seminaristes” entre els tres seminaris de Catalunya: el Conciliar de Barcelona, el de Terrassa i l’Interdiocesà, on estudien els de la resta de diòcesis.

Pel que fa a la Setmana de la Família, Xavier Padilla l’ha presentada com una continuació de Sant Josep. “Aquest any és la tercera edició de la Setmana, que inclou dos tallers d’Encontre Matrimonial, un el dia 21 i l’altre el 28, tots dos a la Parròquia Verge de la Pau, tot i que es podria traslladar en funció de les mesures sanitàries sobre aforament”. També ha presentat “una taula rodona amb testimonis polifònics, des de pares de família fins a joves que es preparen per al matrimoni, passant per religioses i altres creients que dins o fora de l’àmbit de les nostres famílies, poden veure Déu en les seves vides”. Finalment Padilla ha recordat que “tots naixem en una família, on sentim una vocació d’una manera o d’una altra, tot i que malauradament les famílies es veuen sovint afectades per moltes epidèmies, cosa que obliga a reforçar la vida familiar i reconnectar-la”.

En l’últim tram del col·loqui, el rector del Seminari de Barcelona ha anunciat, per al dissabte 21 de març a les 19.30h, una vetlla de pregària per les vocacions sacerdotals. Finalment ha animat els creients a conscienciar-se de la importància d’ajudar els seminaris, amb la pregària i amb l’aportació econòmica. I per la seva banda, Xavier Parellada ha recordat que “l’Església ha de ser sempre amb les famílies en la seva diversitat, estiguin com estiguin”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre l'impacte del coronavirus en la vida de l'Església a Catalunya i sobre els 4 guardonats de l'àmbit eclesial amb la Creu de Sant Jordi 2020: Joan Estruch, Gerhard Grenzing, Benigne Marquès i Josep Maria Monferrer. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a la reflexió titulada 'La vida possible'. Finalment, la música d'inspiració cristiana ha servit per compartir el tema "Dona'm d'aquesta aigua", de Xavier Morlans, el prevere polifacètic, cantautor, promotor de la nova evangelització amb la metodologia "Vine i veuràs" i col·laborador de l'Hospital de Campanya de la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Un breu apunt d'actualitat, sobre una sessió acadèmica pels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense programada per al dimecres 18 de març al matí al Seminari de Barcelona, ha completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).