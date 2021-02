El Mirall s’acosta a la beata Carme, fundadora de les Franciscanes dels Sagrats Cors

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 5 de febrer, del procés de canonització de la beata Carme del Nen Jesús, fundadora de les Franciscanes dels Sagrats Cors, que ha completat aquest dijous una nova etapa amb el tancament de la investigació diocesana a Barcelona sobre el reconeixement d’un miracle atribuït a la seva intercessió, i de l’inici de la Campanya de Mans Unides 2021, amb el lema “Encomana solidaritat per acabar amb la fam”. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de María de los Ángelez Maeso, religiosa de la congregació iniciada per Mare Carme, i Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona.

Maeso ha explicat que la fundadora “va morir a finals de 1899 i, des d’un primer moment, es van recollir testimonis sobre la seva vida, fins que va començar el procés de beatificació a mitjan segle XX i el Papa Benet XVI va aprovar-lo el 2006, després que fos reconegut un miracle sobre una religiosa de la congregació”. Igualment ha dit que Mare Carme “va ser beatificada el 6 de març de 2007” i que, “11 anys després, es va obrir l’obertura del presumpte miracle, procés que ha durat fins a aquest dijous passat, en què es va tancar després d’una investigació”. María Ángeles Maeso ha confirmat que “el tribunal designat pel cardenal Omella ha fet ja un camí bàsic i molt important, perquè ha treballat molt acuradament, ha reunit nombroses proves testificals i documentals, en tota una feina inicial molt necessària i sense la qual no es podria fer res”. La religiosa ha conclòs que, “un cop tancada la fase diocesana, aquesta documentació s’envia ara a Roma, a la Congregació per a les Causes dels Sants”.

María de los Ángeles Maeso ha revelat que “una menor de la diòcesi de Barcelona, abans de néixer, havia estat diagnosticada per problemes molt greus que posaven en perill fins i tot la seva vida”. I ha afegit que, “malgrat les recomanacions mèdiques, els pares van seguir endavant amb l’embaràs i, des d’aquell moment, la família es va posar sota la protecció de la Mare Carme, fins al punt que la nena està bé als seus 9 anys, després que ella i la seva bessona nasquessin abans d’hora”. La franciscana dels Sagrats Cors ha destacat, a més, el fet que “els pares

i ella mateixa sempre estan molt disposats a col·laborar, cosa que cal agrair”.

En un altre moment, Ángeles Maeso ha assegurat que “la Mare Carme va ser una persona excepcional, una santa”. Ha recordat que “va viure el segle XIX de nena, de jove, de casada, de vídua i de monja, sempre responent a Déu amb un ‘sí’, amb gran humilitat, bondat i fortalesa”. Igualment ha explicat que la beata “va ajudar sempre, des de petita, els pobres i necessitats”, i que “és un veritable model per a totes les edats i condicions de vida”. Finalment ha explicat que, “amb el caputxí Bernabé d’Astorga, quan ja estava vídua, va fundar la congregació de germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, a Antequera”. Ha destacat també que “l’educació de la infància i la joventut, particularment els més pobres, i l’atenció als malalts i necessitats són el fi apostòlic de l’institut, amb cases obertes a Espanya i Amèrica”. Maeso ha comentat finalment que, “a Catalunya, la congregació va arribar els primers anys de la fundació, el segle XIX”.

Sobre l’etapa d’estudi del miracle a partir d’ara a Roma, la franciscana dels Sagrats Cors ha assegurat que “és un moment d’esperança i alhora de pregària, en què els membres de la Congregació per a les Causes dels Sants, en contacte amb la postulació, han de fer unes verificacions fins que, després d’un estudi de les actes, metges, teòlegs, cardenals i bisbes han de verificar si el pas anterior és positiu, i finalment tot, si va bé, passa pel vistiplau del Papa, que obrirà les portes a la canonització”. En sintonia amb la recent Jornada Mundial de la Vida Consagrada celebrada dimarts 2 de febrer, Maeso ha dit que “la canonització d’una persona consagrada manifesta que el Senyor, centre de la nostra vida, ens estima ens salva i ens omple a través d’un model”.

“Encomana solidaritat per acabar amb la fam”

D’altra banda, Mans Unides se centra aquest any, en la campanya del 2021, en la denúncia de les conseqüències que la pandèmia del Covid-19 està tenint en les persones més vulnerables del planeta. Amb el lema “Encomana solidaritat per acabar amb la fam”. Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, ha explicat que “aquesta nova campanya ve marcada per la pandèmia, que ens ha recordat la trista realitat en què viuen milions de persones des de fa dècades, amb fam, malaltia, violència i exclusió, entre altres violacions de la dignitat de les persones”. En aquesta línia, ha afegit que “aquesta realitat inacceptable, cal denunciar-la, i es pot fer amb l’ajuda de la gent, per aconseguir que tothom tingui una vida digna”. Igualment ha recordat que “en un moment en què el missatge que rebem és que no ens hem de contagiar d’aquest virus tan demolidor, ens podem contagiar de

solidaritat, d’il·lusió i d’esperança per acabar amb un altre virus, que és el de la fam, la pobresa i la desigualtat”.

Angerri ha comentat, en un altre moment, que “s’han repartit milers de sobres de Mans Unides arreu del territori, però també s’han volgut posar a disposició de tothom les màximes facilitats”. Ha anunciat, a més, que “el codi 00051, número de Bizum, és una manera molt fàcil de fer un donatiu a Mans Unides a través del mòbil, tot i que també es pot fer per transferència bancària mitjançant el web www.mansunides.org o bé entrant a les xarxes socials o trucant 686 724 356”. La delegada de l’ONG catòlica a Barcelona ha recordat que “cada any rebem un grup de testimonis arreu del món, que treballen en els respectius projectes de desenvolupament, tot i que enguany no podran venir i seguirem comptant amb ells però online”. Ha posat com a exemple “el marista Miquel Cubeles, coordinador del projecte Fratelli, una comunitat d’ajuda socioeducativa per a nens i nenes, joves i dones al Líban, on el Covid ha desbordat la capacitat sanitària del país”. Un altre d’aquests testimonis serà, segons ha explicat Mireia Angerri, “el marroquí Mohamed Fouad Al-Rami, coordinador de diferents projectes educatius, especialment el programa de formació professional per prevenir la radicalització violenta entre els joves”.

La delegada de Mans Unides a Barcelona ha assegurat finalment que l’entitat “dona tot el seu suport a les persones que estan patint pel Covid, que ens ha fet vulnerables, a tots, i no entén de fronteres, alhora que ha posat de manifest que tots i totes estem interconnectats i ha deixat al descobert les grans desigualtats que hi ha al món”. Entre els exemples d’això, ha explicat que “3.000 milions de persones arreu del món no poden ni fer cas de les indicacions perquè ens rentem les mans per precaució contra el Covid, senzillament perquè no tenen accés a aigua corrent”. En definitiva, Angerri ha recordat que “milions de persones estan passant fam, un problema que va a més i obliga a abandonar la nostra consciència anestesiada davant dels drames humans per apostar sincerament per la solidaritat, amb una opció preferencial pels més vulnerables”. Ha conclòs que, “si ens ajudem els uns als altres, tant aquí com allà, aconseguirem no només superar l’actual pandèmia, sinó construir societats dignes per a totes i tots, on es respectin els drets humans i la solidaritat sigui la nostra manera de fer”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre unes paraules del cardenal Joan-Josep Omella a partir de la idea que la pandèmia "ens ha unit en la fragilitat", expressades dimarts 2 de febrer durant la Missa amb representants de la Vida Consagrada a la catedral de Barcelona. Després de la taula de

testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó la cançó 'Al·leluia, el Senyor és el rei poderós', un tema de Michael W. Smith que recull el missatge d'aquest diumenge V durant l'any i que ha estat traduït al català pel grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit: https://www.youtube.com/watch?v=a00-kNUD20o.

Uns apunts d'actualitat sobre la recent publicació del llibre 'In memoriam +Jaume Trasserra', dos anys després de la mort d'aquest bisbe, i sobre l'edició en català del nou Directori de catequesi, de la mà Claret, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja). I hem acabat amb un record a Arcadi Oliveres, greument malalt des de la setmana passada però molt serè i agraït per la vida. La seva família ha creat el web https://missatges.arcadioliveres.cat/ per enviar-li missatges.