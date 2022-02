El Mirall reuneix 12 veus que parlen del bisbe Toni Vadell sis dies després de la seva mort

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 18 de febrer, de la figura i el llegat del bisbe auxiliar de Barcelona Toni Vadell, que ens deixava dissabte passat després de 7 mesos lluitant contra una greu malaltia. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Joan Costa (delegat de Pastoral Social de l'Arquebisbat de Barcelona), Anna Almuni (delegada de Formació i Acompanyament del Laïcat), Enric Termes (responsable de la fase diocesana del Sínode 2023 a Barcelona), Sebastià Taltavull (bisbe de Mallorca), Salvador Giménez Valls (bisbe de Lleida), Margarita Bofarull (delegada de Pastoral de la Fe i la Cultura de l'Arquebisbat de Barcelona), Bruno Bérchez (delegat d'Anunci i Iniciació Cristiana), Joan Josep Moré (salesià i delegat episcopal per a la Vida Consagrada), Salvador Cristau (bisbe de Terrassa), Josep Teixidó (delegat de Pastoral Sacramental de l'arxidiòcesi de Barcelona), Salvador Bacardit (delegat del Clergat i rector del Seminari de Barcelona) i Josep Vidal (diaca i director del Diaconat a la Delegació del Clergat). Un pastor proper, un home per al qual tothom és important i un bisbe entusiasta i amb gran visió catequètica són algunes de les idees més comentades sobre Toni Vadell. Aquests són els 12 testimonis d’una taula molt especial:





1- Joan Costa: -> “Hem perdut un gran home, un bon bon capellà i un magnífic bisbe que havia aconseguit que tots l’estiméssim a Barcelona, alhora que ha aconseguit remoure joves i no tan joves amb el seu entusiasme i ha il·lusionat tots els àmbits pastorals dels quals es feia càrrec. És una gran pèrdua per a nosaltres però penso que és un guany per al Cel. Nostre Senyor el beneirà pel seu entusiasme, pel seu somriure i per la seva empenta per fer present Crist aquí. Sento aquesta pèrdua, també per l’amistat que jo tenia amb ell. Tots els qui l’hem conegut el trobarem a faltar, però sabem que seguirà treballant des del cel com a bisbe de la nostra diòcesi”.





2- Anna Almuni: -> “Parlar del bisbe Toni és parlar de vida, d’evangelització, d’empenta, de joves, de laics… Ha estat un regal per a la diòcesi de Barcelona. Ha estat una persona que ens ha entusiasmat, per exemple quan deia que l’Esperit ens precedeix i ens guia, amb molta força, i ens deia ‘gràcies per tant!’, i ara li diem nosaltres el mateix. Déu ha fet que ens deixés en la festa de Santa Eulàlia. Li

podrem cantar allò de ‘clavaré les meves arrels, creixent de cara al cel. Donaré fruit abundós perquè, si el gra de blat no mor, no dona fruit”.





3- Enric Termes:-> “El primer contacte que vaig tenir amb el bisbe Toni va ser quan ell era delegat de Catequesi de Mallorca, dins del treball conjunt del Secretariat Interdiocesà. Se’l veia des del primer moment una persona apassionada per Crist i per donar-lo a conèixer. Ho hem pogut experimentar de primera mà a l’Església de Barcelona, que plora la seva pèrdua i agraeix tot el que ha fet a la nostra diòcesi”.





4- Sebastià Taltavull:-> “Fa temps que el bisbe Antoni ens ha demostrat, amb la seva malaltia, una enteresa i una resignació cristiana tan gran que posava tot el seu ànim per comunicar-ho als altres. La malaltia s’ha allargat molt però, d’ell, hem rebut tot un testimoni de fidelitat a Crist, així com la família, que igualment ha donat mostres de gran enteresa. És un jove que ha donat la vida per l’Església. Tothom el recordarà molt i ara intercedirà per nosaltres, d’acord amb el que predicava”:

5- Salvador Giménez Valls:-> “El vaig conèixer quan ell era mossèn i jo, bisbe de Menorca. Va venir a donar alguna xerrada a catequistes i al laïcat. A banda de les qualitats humanes i sacerdotals, em va sorprendre sempre molt el seu tarannà somrient i animós davant les tasques pastorals que l’Església li va regalar. Però el que més em va sorprendre va ser la seva manera de parlar, de manera càlida i molt convincent. Era un gran comunicador del que ell deia, però sobretot de la Paraula de Déu. Va portar en tot moment la persona, el missatge i l’obra de Jesucrist a tothom”.





6- Margarita Bofarull:-> “Dono gràcies a Déu per la vida del bisbe Toni i per tot el que ens ha regalat amb ell. Estava especialment unit a la Societat del Sagrat Cor, la meva congregació, especialment les germanes del col·legi de Son Cotoner. Era un home amb gran passió evangelitzadora, un gran desig de donar a conèixer l’amor de Jesucrist i manifestar-lo a tothom, però tenia una sintonia especial amb els més joves. El món necessita bones notícies, i el bisbe Toni n’era portador. En ell es veia i s’anunciava l’alegria de l’evangeli i la portava. Ens continuarà beneint des del cel, i encomanem a ell especialment les persones joves, però ell estimava tothom. Donem gràcies a Déu per la seva vida, pel que ha fet a la catequesi… Li interessava tot i estimava tot. Encomanem l’Església jove d’arreu del món





7- Bruno Bérchez:-> “Era una notícia esperada i alhora dura. El bisbe Toni ha estat per a mi un pare, un amic i un model. M’ha impressionat com s’acostava als joves i com els tractava amb tendresa. Impressionava com aquest sentiment és compartit, perquè tothom se’l sent com un amic. I això és un do, un regal. Seguirà sent bisbe auxiliar.

Seguirà auxiliant-nos des del cel. Desitjo que aprenguem d’ell a ser entusiastes de l’evangeli i de l’evangelització.





8- Joan Josep Moré:-> “Ha estat un goig i un privilegi poder treballar colze a colze amb el bisbe Toni. Sempre buscava la part positiva de les coses. Davant de realitats complicades, intentàvem discernir què era el millor per a les persones o les congregacions. Intentava donar un to optimista i d’esperança amb el ‘gràcies per tant’ que animava els religiosos i religioses de la diòcesi. Jo he après molt d’ell i he gaudit de la seva saviesa i del seu amor a Déu i a l’Església. Això m’ha ajudat a créixer en la meva entrega a Déu i als altres. El trobaré molt a faltar, però sé que, des del cel amb el bon Déu, continuarà vetllant per tots nosaltres i ens acompanyarà sempre amb el seu somriure i les seves ganes de construir Església”.





9- Salvador Cristau:-> “Sempre ens impressiona la mort d’una persona, i encara més quan hi hem tingut relació i quan fins i tot ens en podem considerar amics i germans. Així l’he considerat jo aquests anys que el Senyor ens ha concedit de conèixer-nos i compartir tasques de la Província Eclesiàstica de Barcelona. El seguiré considerant amic i germà. De fet molts anys o pocs de vida en aquest món són gairebé el mateix en relació amb l’eternitat. Prego per ell i per la seva família, alhora que m’encomano a la seva intercessió”.





10- Josep Teixidó: -> “No acabaríem de parlar del bé que ens ha fet el bisbe Toni. Jo em quedaria amb el fet que ha sabut donar-nos una imatge del qui és el bon pastor, entregat a l’Església i al poble de Déu, així com la paternitat de bisbe, amb un testimoni molt proper que ha aplicat el seu lema ‘Alegreu-vos sempre en el Senyor’. Esperem que des del cel segueixi beneint la nostra Església de Barcelona”.





11- Salvador Bacardit:-> “Ha estat certament un gran testimoni per a tots els seminaristes i per als formadors. Des del principi, sempre s’havia implicat molt en la formació dels seminaristes, i ens ha ajudat en tot moment. Dona confiança saber que intercedirà per la nostra Església i pel Seminari, esperança que compartim amb tota la diòcesi”.





12- Josep Vidal:-> “Ens vam conèixer la vigília de la seva ordenació com a bisbe. Des del primer moment, vaig veure en ell una persona alegre que encomanava alguna cosa especial, que és l’amor a Jesús i a les persones, un gran evangelitzador. Hem tingut una relació profunda i de comunicació. Va ser un pastor amb olor d’ovella que sabia acompanyar i consolar. Va estimar molt el diaconat permanent i va ser molt proper als diaques i a les esposes. Ens va acompanyar en recessos i exercicis espirituals. Sempre hi era com un més, entregat totalment a la seva vocació i missió. Va ser proper i bondadós. Ens ha deixat sense haver-

li pogut dir adeu, però hem de recordar el seu amor a Jesucrist. Continuem amb la missió al seu costat, aquella que, com ell deia, ha vingut per quedar-se”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió precisament sobre el bisbe Toni Vadell, que ens va deixar dissabte passat, 12 de febrer, i sobre el comiat a Barcelona i a Mallorca amb un record a la seva empenta pastoral i al seu esperit de comunió. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Amad a vuestros enemigos', un tema de Fermín José Negre Moreno interpretat per La Lluvia de Tu Misericordia. Ens ambienta el missatge de l'evangeli d'aquest diumenge, VII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=ItVFkAgp5FU.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la Setmana del Matrimoni, que es fa aquests dies amb el lema "Matrimoni és més", sobre l'acte de record a Pere Casaldàliga aquest dimecres coincidint amb el seu 94è aniversari i un any i mig després de la seva mort, sobre l'última assemblea de l'Acció Catòlica General, que ha renovat càrrecs i ha anunciat la celebració a Barcelona d'un congrés de laics d'Espanya per als dies del 21 al 24 de juliol i sobre el delicat estat de salut del bisbe de Girona, Francesc Pardo, ingressat per hemorràgies estomacals, tot i que assegura que segueix pendent de la diòcesi. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).