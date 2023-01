El Mirall reflexiona sobre la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians a partir de la diversitat

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha aprofundit aquest divendres, 20 de gener, en el sentit de la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, que se celebra del 18 al 25 amb el lema "Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia" (Is 1,17). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Andreu Salinas, col·laborador del Secretariat d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona, José Santos, sacerdot de l’Església Ortodoxa Sèrbia vinculat a la parròquia de la Protecció de la Mare de Déu de Barcelona, i Marta López, pastora evangèlica de la primera comunitat protestant de Catalunya. Andreu Salinas ha recordat que “el profeta Isaïes ens invita a fer el bé i una vida justa, en un lema preparat per una comunitat cristiana de Minnesota (Estats Units), on s’ha produït segregació racial i discriminació a persones de color”. En aquesta línia, ha afegit que la frase “invita els cristians a la unió i a la participació entre totes les esglésies”. José Santos ha destacat que el lema va “en consonància amb l’ecumenisme després d’uns anys en què totes les confessions s’han anant coneixent i donant testimoni”. Ha comentat igualment que, “dins d’una societat majoritàriament no cristiana, la tasca dels cristians és mostrar un desig de bé com a seguidors i deixebles de Crist”. Per la seva banda, Marta López ha dit que “el lema està molt ben trobat i és un repte que ens crida a una acció comuna molt més enllà d’aquesta setmana, ja que buscar i fer la justícia de Déu en un món que està molt malament és una cosa que s’ha de fer sempre”.





La pastora López, d’altra banda, ha afirmat que “les esglésies cristianes s’han de mirar per dintre per respondre a les necessitats del món, per a les quals la unitat és un primer pas, perquè totes tenen, malgrat allò que les separa, una fe comuna que cal aprendre a compartir entre societats a les quals costa escoltar els creients en Jesús”. El sacerdot ortodox José Santos ha subratllat, a més, la importància de “ser conscients que ser deixebles de Crist és fonamental perquè, davant d’aquest món que no dona sentit religiós a moments com ara el Nadal, comporta el deure de testimoniar el missatge de Crist, molt diferent al que viu i creu la societat en què vivim”. Andreu Salinas, en un altre moment, ha recordat que “aquesta societat descristianitzada posa deures als cristians, com es veu, per exemple, en aquest món civil que sempre està en constant moviment cap a la unitat per créixer i anar tots a l’una”. Igualment ha afegit que “l’Església de Jesucrist, des de la diversitat, no es pot allunyar del Senyor agafant les eines del món civil”.





Activitats i crides a la unitat





En la segona part del col·loqui, els tres representants de confessions cristianes ha proposat algunes de les activitats de l’octavari. José Santos ha ofert la celebració de “les Vespres a la parròquia ortodoxa del carrer Aragó, dissabte 21 de gener a les 18.00h, amb les lectures i les pregàries redactades per a l’ocasió”. Andreu Salinas, després de recordar l’acte ecumènic de la catedral de Barcelona celebrat el dimecres 18 de gener, ha invitat “totes les comunitats, especialment les catòliques, a seguir un llibret editat pel Secretariat d’Ecumenisme de l’Arquebisbat, on hi ha eines per aprofundir en la unitat dels cristians”. Marta López ha explicat, per la seva banda, que “l’Església Evangèlica de Catalunya organitza una pregària conjunta de cristians a la comunitat del carrer Aragó, 51, de Barcelona”. La pastora Marta López ha recordat que “es va celebrar al setembre passat l'assemblea del Consell Mundial d’Esglésies, amb una experiència de dies de participació comuna després de 7 anys sense celebrar-se”.





D’altra banda, José Santos ha comentat que coincideix amb altres cristians “a la celebració de la catedral de Sant Feliu de Llobregat, dilluns 23 de gener”. En aquesta línia, ha elogiat “la participació conjunta dels cristians, des de les dimensions religiosa i social, en actes litúrgics, de pregària i també d’altres tipus”, amb l’exemple de “la Parròquia catòlica de Sant Josep Oriol, propera a l’ortodoxa de la Protecció de la Mare de Déu”. Andreu Salinas, de família ecumènica i fill de protestants, ha assegurat que “l’ecumenisme és sobretot promoure l’amistat entre tots els cristians, enterrant les dinàmiques de vida separada”. El col·laborador del Secretariat d’Ecumenisme ha recordat “els anglicans, que van tenir ara fa uns mesos un Sínode important en què van acordar que el camí de l’ecumenisme i de la unitat és un eix vertebral que han de seguir en el seu dia a dia”. Ha invitat finalment a fer present aquesta línia a la societat, “en el testimoni personal en què tots s’han de tractar com a germans”. Marta López ha explicat que, “durant el Congrés Mundial d’Esglésies, un ortodox de Sèrbia deia que tots els cristians són minoria en algun lloc del món i han d’aprendre a tractar-se amb afecte i a escoltar-nos, per poder fer camí junts en el bé i en la justícia”.





Finalment, José Santos ha afirmat que “viure el cristianisme des de la consideració primer de tot de seguidors de Jesucrist, actitud combinada amb la pròpia creença, fa que tot pugi en consonància amb l’Esperit Sant cap als nuclis on es decideixen coses i s’assoleixen acords”. Andreu Salinas ha reprès el lema recordant que “el bé és estimar-se buscant la justícia i la unitat”. I Marta López, en clau de conclusió, ha presentat l’ecumenisme com “un treball de cada dia que requereix grans esforços”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ (la primera de l’any 2023) ha començat amb una reflexió novament sobre la figura de Benet XVI, per tancar un petit cicle dedicat al Papa emèrit, aquesta vegada des de la visió del bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que presidia el 13 de gener el funeral d'aquesta diòcesi. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'En tu luz viviremos', un tema del grup mexicà Jésed que invoca a Déu per la unitat dels cristians, qüestió igualment present en la litúrgia d'aquest diumenge de la Paraula (III durant l'any): https://www.youtube.com/watch?v=qQmwyCJ3KWM





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: l'ordenació sacerdotal del legionari de Crist Marcin Jablonski dissabte 14 de gener a Barcelona, el comiat al jesuïta Lluís Magriñà celebrat el mateix dia a la basílica de Santa Maria del Mar, la concessió del 9è Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a la tercera edició catalana del Missal Romà (2022) i a l'edició catalana de la Litúrgia de les Hores (2016) i la recent celebració a Begues (Baix Llobregat) del XXIV Capítol General dels Fills de la Sagrada Família, Jesús Díaz va ser elegit novament pare general. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).