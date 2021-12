El Mirall recorda novament Pere Casaldàliga i torna a presentar el grup Som Cristians

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 31 de desembre, de la figura i el llegat de Pere Casaldàliga, un any i mig després de la seva mort, i de Som Cristians, un col·lectiu ple de projectes i iniciatives mogudes des de Catalunya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació la periodista Carme Escales, que ha investigat sobre el bisbe català i el va visitar dues vegades (anys 1994 i 2002), i el matrimoni format per Xavier Garí i Imma Cano, impulsors del grup ecumènic i familiar Som Cristians. Carme Escales ha dit que “és difícil separar el vessant personal de Casaldàliga del seu àmbit professional, perquè és una sola cosa en una coherència total”. La periodista ha comentat que la vida del prelat ha estat un “fer costat als qui ho passen malament, per exemple amb una cuina oberta que tenien allà perquè hi passés tothom qui necessités menjar”. Ha recordat igualment que “la vida de Casaldàliga ha estat un ajudar a viure millor a gran escala, amb els seus pensaments, la seva poesia i els seus missatges en general, però sobretot en converses i les eucaristies, en tota una crida a eradicar la gran diferència entre pobres i rics”.





Carme Escales ha destacat, sobre el també missioner claretià, “la simplicitat del seu fer i la contundència del seu pensament, per exemple quan analitzava les causes de la injustícia a nivell global”. Ha assegurat que “referent necessari” podria ser “un titular per resumir la vida de Pere Casaldàliga, que ha difós un missatge que no mor i que pot ser la llum de qualsevol far que orienta els vaixells”. La periodista ha fet seu un missatge que el bisbe català va transmetre, ja el 1988, sobre les eleccions. “Diu que un bon candidat és el qui està sempre al costat del poble, qui no és corrupte i no abusa dels treballadors, el qui sap respectar la pròpia família i dona valor a la sanitat, la fe i la cultura de la gent”, ha comentat. Escales ha explicat que “la condició de bisbe de Casaldàliga xoca molt amb la imatge que tenim de l’Església com a institució, encara que l’actual Papa expressa més empatia amb els vulnerables”. En aquesta línia, ha afegit que, “amb persones com Pere Casaldàliga, es demostra que el valor de la fe i la senzillesa apunten més coherència”.





De cara al futur per mantenir viva la figura de Casaldàliga, la periodista catalana ha subratllat que “es podrien fer moltes coses, entre elles instaurar un Premi Casaldàliga, des de l’Església i la societat, que fos participatiu i per ajudar a descobrir altres exemples com ell, cosa que dignificaria l’Església a partir de la senzillesa d’acord amb el missatge i el model de Jesucrist”. Igualment ha afegit que “es podria recuperar la seva candidatura a Nobel de la Pau i impulsar un procés de beatificació i canonització, com també una càtedra de Casaldàliga”. Carme Escales ha elogiat que “Casaldàliga parlava obertament de política com a engranatge necessari de canvi social, àmbit en què interpel·lava tothom”. De cara al futur, ha assegurat que voldria “seguir treballant sobre la figura de Pere Casaldàliga, amb els seus valors, i ajudar a difondre els seus missatges”.





Famílies en comunió per ser Església domèstica





D’altra banda, el projecte Som Cristians, d’Església domèstica, es basa en l’amistat per viure una fe profunda i transmetre-la amb coherència i amb sentit, sempre respectant la voluntat dels fills. Parteix de la idea que calen alternatives concretes i viables que ajudin a avançar en aquest terreny. Imma Cano i Xavier Garí, matrimoni que fins i tot ofereix la seva llar. Cano ha explicat que el col·lectiu “va néixer ara fa poc més d’un any, a partir d’un grup de famílies preocupades per la manera de transmetre la fe als fills mentre es vetlla per la pròpia”. La responsable de l’entitat ha recordat que “l’any de pandèmia ha facilitat organitzar i poder oferir diverses temàtiques a distància, des d’un cinefòrum fins a una experiència de pregària comuna, passant per testimonis de saviesa, tot per poder arribar a les necessitats que tots els matrimonis puguin tenir”.





Xavier Garí ha explicat que “Som Cristians utilitza tots els recursos possibles en la virtualitat, començant per la pàgina web, amb la informació més actualitzada i donant a conèixer les experiències compartides”. Ha dit també que el grup “penja les activitats a les xarxes, sobretot Facebook, Twitter i Instagram”. Igualment ha recordat que “els missatges són fonamentalment testimoniar la fe, formar-se tots i compartir aquesta fe”. Garí també ha explicat que “el sentit d’Església busca viure en comunitat com a seguidors de Jesús, sentint-se tots iguals, cadascú amb el seu carisma i buscant la voluntat de Déu sempre”. Ha afegit que es fa “intentant donar vida al Regne i fer-lo realitat ara i aquí”. El fundador de Som Cristians ha reivindicat “la importància de ser tots Església domèstica, que també passa per fer realitat la necessitat de viure la fe amb més proximitat”. En aquesta línia, ha dit que “el camí i l’experiència de la fe, si es viu en massa o en esglésies on molt sovint molta gent no és coneix, és empobrida”.

Igualment ha assegurat que “aquesta vivència empobrida és pot compartida”, cosa que fa que “l’Església domèstica hagi de ser propera, tot i que també és la més difícil, però el més important és que els seguidors de Jesús visquin i comparteixin Jesús en el tu a tu”.





Finalment, Garí ha explicat que Som Cristians “viu el sentit eclesial des de l’ecumenisme, a partir de diferents carismes i estils”. Ha recordat que “la història del cristianisme és prou llarga, amb una Església que és la de totes les comunitats i totes les tradicions”. El fundador de Som Cristians ha situat aquí “evangèlics, anglicans i ortodoxos, juntament amb els catòlics, que han evolucionat responent a la crida de Déu, cosa que no les divideix o les separa, sinó que és un enriquiment preciós”. Finalment Imma Cano ha recomanat visitar “la web https://www.somcristians.cat/, on es troben totes les activitats, ara virtuals, o enviar un correu electrònic a l’adreça somcristians@gmail.com i oferir o demanar participació en les activitats”. Ha aclarit que “no es demana cap compromís” i que les activitats són diferents i independents.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el testimoni de molts cristians a l'hora de viure la 55a Jornada Mundial de la Pau a Catalunya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de 'Maria, Mare del Dolor', una cançó del grup Kairoi que exalta la maternitat de Maria i, per tant, ambienta la gran festa d'aquest dissabte 1 de gener, com també la d'aquest diumenge II després de Nadal: https://www.youtube.com/watch?v=WUmtQX3q4Ac.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la reforma de la comunitat de dominiques de Manresa, que abandonarà aquest orde i la seva federació segons ha explicat Lucía Caram, sobre la campanya de Nadal de la Fundació Pere Tarrés, que ajudarà 4.000 infants en situació vulnerable amb el lema "Ajuda'ls a créixer", sobre el nomenament de Gabriel Villa-Real com a nou provincial dels Maristes a la zona que inclou Catalunya i sobre el 25è aniversari de la mort del cardenal Narcís Jubany, un pastor carismàtic en moments difícils dels anys 70 i 80. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).