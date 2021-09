El Mirall recorda Isa Solá, protagonista d’una exposició, i presenta la Nit de les Religions 2021

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 10 de setembre de l’exposició “Lo que no se da se pierde”, oberta fins al 8 de novembre al Museu Diocesà de Barcelona, i de la VI Nit de les Religions, programada per als dies 18 i 19 de setembre també a la capital catalana. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Mey Zamora, comissària de la mostra amb Javier Solá, i Aroa Ortega, membre del grup jove de l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), entitat organitzadora de les portes obertes interreligioses. Zamora ha destacat que l’exposició “recull 35 fotografies de caràcter artístic fetes per Isa Solá durant els 8 anys a Haití”. L’ha qualificada de “persona de molta sensibilitat artística, ja que cantava, composava i estimava el teatre, a més de ser aficionada a la fotografia”. La comissària també ha comentat que, “amb la càmera, va captar imatges del seu entorn que ens donen una imatge molt diferent d’Haití, país associat sovint a la pobresa, perquè ella va voler posar el focus en la bellesa, amb postes de sol, contemplació del mar, de la natura i dels ocells i sobretot persones que miren directament a la imatge per expressar la connexió i la simbiosi que Solá va tenir amb els haitians”.





Mey Zamora ha dit que “els 8 anys d’Isa Solá a Haití van ser de molta intensitat, des que va arribar a la capital el setembre del 2008 fins al final, passant pel terratrèmol del 2010, que va matar 300.000 persones i al qual va sobreviure”. La comissària, a més, ha subratllat que la religiosa de Jesús Maria, “es va trobar al carrer, sense sostre i depenent de l’ajuda humanitària, i va inaugurar un taller de pròtesis que va permetre molta gent, sobretot nens, recuperar certa normalitat”. Igualment ha apuntat que, “enmig de la desgràcia, Isa Solá va aprendre de la població, que donava gràcies a Déu per estar viva, per arribar escriure que Haití era un lloc de patiment, però també de trobada amb Déu”. En un altre moment, Zamora ha explicat que “la seva obra continua perquè les missioneres segueixen a Haití, mentre ara dues religioses espanyoles hi viatgen per continuar amb la tasca”. També ha afegit que “les qui hi són treballen per l’educació i per pal·liar les conseqüències de la pandèmia”. A més, ha recordat que “l’exposició té també un vessant social, per sensibilitzar i estimular l’ajuda a obres com ara el taller de pròtesis”.





Mey Zamora ha animat tothom a “contactar amb el museu per programar-hi visites guiades, especialment entre les escoles”. Ha afirmat finalment que la mostra “és una forma molt especial de conèixer Isa Solá, perquè permet situar-se al darrere dels seus ulls”. També ha destacat que el llibre que la mateixa comissària va escriure “permet repassar la seva trajectòria vital i veure la coherència d’una persona que, tot i tenir-ho tot, hi renuncia i fa una opció pels més necessitats, primer a València amb malalts de SIDA, després a Guinea i finalment a Haití, on va trobar la mort”. Zamora ha dit que “la congregació de Jesús Maria té en Isa Solá un exemple molt frapant per a les noves generacions, perquè és d’entrega total als altres i ofereix una visió de l’Església que connecta amb moltíssima gent”. I ha comentat que “Jesús Maria té una altra màrtir, Carmen Samaranch, assassinada a Guinea el 2 de setembre de 1983”.





VI Nit de les Religions





D’altra banda, Aroa Ortega ha definit la Nit de les Religions, que es fa els dies 18 i 19 de setembre a Barcelona, com “una oportunitat d’apropament a diferents creences i conviccions, religioses i espirituals, i sempre oberta a tothom”. En aquesta línia, la integrant de l’equip organitzador d’aquestes portes obertes ha afegit que “es mostren moltes diferents maneres de viure la religió i presentar Déu”. Ha comentat igualment que “s’han consolidat les activitats online, cosa que permet que algunes comunitats puguin obrir la seva presentació a tothom, així com facilitar a la ciutadania seguir-ho tot a través d’internet”. Ortega ha recordat “l’experiència de l’any passat, en què es va fer tot online”. Entre les novetats d’ara, ha subratllat “la participació de comunitats com ara el Centre Islàmic de Nou Barris, al carrer Japó de Barcelona, o el Santuari de Sant Josep de la Muntanya, conegut per molta gent des de fa molts anys”. També ha recordat que “segueix vigent el protocol Covid bàsic, amb l’ús obligatori de la mascareta, tot i que algunes comunitats, després de la Generalitat donés per acabats els límits d’aforament, s’hagin repensat el màxim de persones que poden acollir en les activitats programades”.





Sobre les visites guiades, Aroa Ortega ha afirmat que “consisteixen a fer que un grup de persones es quedi en un dels centres de culte i, a partir d’aquí, faci una ruta per llocs de creences diferents perquè persones col·laboradores expliquin la forma de creure en Déu i d’organitzar la pròpia vida, amb la possibilitat de formar part d’alguns dels rituals que s’hi fan”. Ha anunciat que hi ha rutes “a Gràcia, a Nou Barris, a Sarrià, amb diferents exposicions, per exemple sobre tipus de bíblies o sobre músiques religioses que han ambientat pel·lícules de Hollywood, i a l’Eixample, alhora que es pot visitar l’església de Lourdes del Poble Sec”. Un altre aspecte que ha destacat Ortega és el fet que

“les persones poden parlar amb els ciutadans, que els fan preguntes i resolen alguns dubtes que poden tenir”. Finalment l’organitzadora ha assegurat que “l’acte inaugural vol sobretot aplegar les persones que formen part de diferents comunitats i alhora donar el tret de sortida de les jornades”. Ha destacat igualment que l’equip “s’ha animat a preparar una jornada amb dos convidats, el filòleg Josep Lluís Carod-Rovira i la infermera i escriptora Laila Karrouch, cosa que dinamitzarà la Nit”. Finalment ha aclarit que “les persones, per participar en la Nit de les Religions, han d’apuntar-se a través del web www.audir.org, on es poden veure totes les activitats”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la multiplicació d'informacions que apunten, aquests dies, a les possibles causes de la renúncia de Xavier Novell com a bisbe de Solsona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Jesús t'estima', un tema del grup Kairoi que ens invita a contemplar la imatge litúrgica d'aquest diumenge XXIV durant l'any, la de Jesús anunciant la creu per amor: https://www.youtube.com/watch?v=heWcOs8iO4k





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre l'eliminació de les restriccions d'aforament a les esglésies anunciada per la Generalitat, sobre l'inici de la campanya Cava amb Cor de Càritas Catalunya, sobre la celebració de festes marianes a Catalunya aquest dimecres 8 de setembre (amb el centenari de la Coronació de Meritxell a Andorra), sobre la presentació de la nova programació de Ràdio Estel (emissora de l'Arquebisbat de Barcelona), sobre l'inici del nou curs al Seminari Conciliar de Barcelona i sobre la Missa de la Diada aquest dissabte a les 10 a la Basílica de Santa Maria del Mar. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja)