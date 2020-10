El Mirall recorda els missioners i entra a l’Espai d’Interioritat Francesc Palau de Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset

La celebració del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, aquest 18 d’octubre, i el nou curs per a l’Espai d’Interioritat Francesc Palau, una obra de les carmelites missioneres al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, han estat els dos grans temes tractats, aquest divendres 16, durant la taula de testimonis del programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). A partir del lema “Aquí em tens, envia-m’hi”, aquest penúltim diumenge d’octubre, el director del Secretariat de Missions de l’Arquebisbat de Barcelona, Josep Riera, ha definit el DOMUND com “el dia en què l’Església prega especialment pels missioners i demana, a través del Papa, la col·laboració econòmica de tothom, amb una col·lecta per sostenir els territoris de missió com un signe d’universalitat”. En aquesta línia, ha afegit que “ara mateix hi ha 1.100 territoris de missió arreu del món, als quals l’Església dona suport equitatiu”. Riera, a més, ha explicat que “es té cura de manera especial d’aquelles zones que presenten més necessitat”.

El responsable diocesà de Missions de Barcelona ha dit, en un altre moment, que “la Jornada Mundial de les Missions passa per col·lectes en 120 països per formar el Fons Universal de Solidaritat, des del qual es distribueixen els diners per zones”. Josep Riera ha recordat que “tots els batejats som missioners” i que “una de les tasques és l’animació missionera i l’ajuda a les Esglésies joves dels territoris de missió, on dirigim la nostra mirada”. Pel que fa a la col·lecta d’aquest diumenge a les parròquies, el director del Secretariat de Missions ha recordat que “el DOMUND se celebra enguany en un context de crisi sanitària, motiu pel qual el compromís dels cristians i cristianes ha de ser més intens, mitjançant la pregària i la col·laboració econòmica”. Igualment ha demanat “l’esforç de tothom per fer possible que els missioners i missioneres puguin dur a terme el lema d’enguany, ‘aquí em tens’, al costat de les comunitats més necessitades”. Riera ha comentat que “tenim ara a Catalunya uns 190 missioners i missioneres en països de missió”. Tot i que ha reconegut que la xifra va últimament a la baixa, ha aclarit que “estan augmentant els missioners i missioneres laics i laiques, amb famílies i joves que han anat a diversos llocs, tant temporalment com en forma d’opció de vida”.

Josep Riera ha assegurat que “l’animació missionera que es duu a terme des de les delegacions de Missions és important, per fer present una Església en sortida que mira més enllà de la local i ens fa formar part de la universalitat”. El responsable de Missions de Barcelona ha conclòs que “la prioritat de les diòcesis és recordar que l’Església té una dimensió missionera, amb la missió ‘ad gentes’ o a tothom, mitjançant les campanyes anuals de les Obres Missionals Pontifícies, com ara el DOMUND, la Infància Missionera i la de Sant Pere Apòstol”. A més, ha defensat que “l’animació missionera passi a formar part dels plans pastorals o educatius”. Finalment Riera ha destacat que les delegacions “ajuden a donar a conèixer les realitats empobrides amb què treballen els missioners, per aconseguir l’ajuda espiritual i econòmica que necessiten”.

Interioritat durant el curs 2020-2021

D’altra banda, l’Espai d’Interioritat Francesc Palau ha obert aquest dijous el curs, amb conferències, sessions espirituals i altres activitats. La inaugural, aquest 15 d’octubre, va ser impartida pel filòsof i teòleg Francesc Torralba. La responsable d’aquest centre, la carmelita missionera María Jesús Zabalza, ha explicat que l’espai “està situat a Sarrià-Sant Gervasi i és un oasi enmig de la gran ciutat, en un entorn natural preciós on predomina el silenci”. Ha afegit que “les carmelites missioneres ofereixen la tradició espiritual dels seus místics, entre ells Teresa de Jesús, Joan de la Creu i Francesc Palau, encarnada en el moment actual”. Zabalza ha definit el centre com “un espai obert a totes les persones o grups que senten inquietud per la interioritat i la recerca del sentit ple de la vida, amb una visió oberta a altres cultures i tradicions espirituals.

La carmelita missionera ha comentat el tema de l’espiritualitat de la cura, que marca aquest curs. “Transmetre l’espiritualitat encarnada es troba a l’ADN del projecte del centre Francesc Palau, motiu pel qual hem pensat que el nostre programa havia de respondre al crit que estem escoltant durant el confinament, amb crides a tots a cuidar-se”, ha subratllat. En un altre moment, la germana María Jesús ha apuntat que el curs “és un itinerari a partir d’una àmplia realitat que es vol presentar de manera holística i integral i alhora gradual i processual”. Ha presentat l’itinerari amb cadència mensual, tractant realitat que van de la dimensió més general a la més concreta”. La carmelita missionera ha destacat que “la fragilitat, tema que afecta tothom, va ser magistralment exposat per Francesc Torralba aquest dijous dia 15”.

D’altra banda, María Jesús Zabalza ha subratllat que “la capacitat de crear vincles i vetllar-hi dona pas a un altre tema, com són les relacions i la necessitat de crear vincles”. Igualment ha explicat que “després es desenvoluparan les cures de la casa comuna, el nostre planeta ferit i maltractat, però sobretot es parlarà del cuidador de la casa, l’ésser humà, digne de gaudir-la i que té necessitat de transmetre a les properes generacions un hàbitat millor”. La religiosa ha dit també que “progressivament arriba la mà de la cura de la persona en les seves dimensions més amagades: la interioritat i l’ànima, juntament amb la fe i les creences com a valors més irrenunciables de l’home”. A partir d’aquí, María Jesús Zabalza ha aterrat en dos temes: “la necessitat de vetllar pels grups més vulnerables, els descuidats o els pobres amb molts noms”. Zabalza ha conclòs que “el valor d’aquest programa és notar que els mestres que transmeten els coneixements són savis en les seves matèries”.

Finalment, María Jesús Zabalza ha explicat que “les Jornades mensuals de Silenci Contemplatiu són una activitat que no és nova i s’està fent els últims dos anys, perquè s’ha vist que hi ha una demanda cada vegada més gran”. A més, ha anunciat que “aquest any, als matins mensuals, es vol afegir la possibilitat d’oferir la casa per seguir en silenci personal fins a la tarda”. La carmelita missionera ha conclòs que, “per participar en les activitats, cal avisar a través dels contactes” que ofereix la web de l’Espai d’Interioritat Francesc Palau.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre la participació catalana en la Jornada Mundial per la Pau, organitzada per la Comunitat de Sant Egidi, i programada per a dimarts 20 d'octubre a Roma. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta vegada sobre els “gestos i textos” del Papa per fer realitat l’encíclica ‘Fratelli tutti’. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó, 'No fixeu els ulls en ningú més que en ell', interpretada per Toni Torrelles, Mar Fernández i el grup Kairoi. Ens ambienta l'evangeli d'aquest Diumenge XXIX durant l'any, a partir de la mirada de fe i l'adoració al Senyor: https://www.youtube.com/watch?v=71ppv1-nwdI. Uns apunts d'actualitat sobre una nova campanya de Càritas Catalunya, l'arrodoniment solidari dels supermercats Bonpreu, i sobre la figura d'Ignasi Farreres, gran humanista cristià i exconseller, que ens ha deixat aquesta setmana, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).