El Mirall presenta una trobada de professors de religió i se suma al Primer de Maig amb l’Església

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 29 d’abril, de la XVI Trobada de Mestres i Professors de Religió de Catalunya i Andorra, que es fa aquest dissabte 30 a Tarragona, i de la celebració del Primer de Maig des de l’Església. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Pere Micaló, director del Secretariat Interdiocesà per a l’Ensenyament de Religió Catòlica, i Mercè Solé, directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. “Treballem el nou currículum de Religió” és el lema específic de la jornada d’ensenyants. A partir d’aquest marc, Micaló ha explicat que “la normativa bàsica sobre classe de religió no ha canviat, amb oferta obligatòria per als col·legis públics i elecció optativa per a les famílies”. Sobre la jornada, ha destacat que els organitzadors “han centrat l’esforç a difondre el currículum de Religió, que és modern, no catequètic, competencial i amb una estructura comuna en relació amb altres matèries, amb les quals es pot dialogar”.





El director del SIERC també ha dit que, “des de la primera trobada del curs 2007-2008, el col·lectiu d’ensenyants ha anat canviant, amb millores substancials, però aquestes no s’han produït, tot i que metodològicament s’està anant més endavant”. Pere Micaló ha recordat que, “des de la Conferència Episcopal, es proposa un marc competencial que no és gaire diferent del que hi havia fins ara”. El responsable de l’ensenyament de religió ha comentat que “a Catalunya hi ha llibertat per triar la matèria de religió que la família vulgui, però de fet això és per a qualsevol religió, perquè penja d’uns acords internacionals”. En aquesta línia, ha afegit que, “tot i que cal respectar el marc legal, cal pensar molt bé, amb la LOMLOE, què fan els alumnes que no trien la religió confessional, perquè estem patint un analfabetisme religiós considerable i cal fer una reflexió profunda”. Ha recordat que “els qui no trien Religió confessional són un 80 per cent de l’alumnat a Catalunya”.





El Primer de Maig per a l’Església





En la segona part del col·loqui, la directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, Mercè Solé, ha comentat que “aquest Primer de Maig es presenta amb moltes ganes de fer alguna cosa amb

la mateixa naturalitat d’abans, però sobretot amb desig de continuar lluitant pels drets dels treballadors”. Ha recordat igualment que “un terç de la població de Catalunya està en risc d’exclusió, segons l’informe FOESSA, amb moltes persones en economia submergida, treballant a temps parcials i, en definitiva, sense garantia d’arribar a final de mes”. Solé ha dit també que, “des de la Pastoral Obrera i els moviments, la JOC, l’ACO i la GOAC, la implicació és total com a Església per reivindicar un treball decent”. D’altra banda, ha afegit que es tracta de “participar en les organitzacions obreres, en els sindicats i en els partits intentant anar a les causes de l’explotació laboral”. Mercè Solé ha conclòs que “anar a les causes de l’explotació és el que dona identitat a la pastoral obrera”.





La responsable interdiocesana de Pastoral Obrera a Catalunya ha destacat que, “enguany, els moviments i les delegacions de l’Església se centren en el col·lectiu dels qui fan tasques de cura i de neteja, moltes immigrades i la majoria dones”. En aquest context, ha apuntat que “s’ha posat l’accent en les persones que fan feines de llar i no estan assegurades, les qui no tenen papers ni regularització i altres”. Solé ha dit que, “d’acord amb els tribunals europeus, les treballadores de la llar tenen unes condicions molt per sota d’altres col·lectius”. Igualment s’ha referit a “les persones que fan servei per a empreses que treballen, per exemple, per a un ajuntament”.

En un altre moment, Mercè Solé ha dit que ”hi ha presència de la Pastoral Obrera a les manifestacions essencials, on poden anar-hi tots els seus membres, i aquesta vegada serà a la manifestació que sembla majoritària, la de diumenge a les 11.30 a Tarragona”. Sobre els joves, ha subratllat que “dissabte 30 d’abril fan, davant del Centre Cívic Selva de Mar, diverses activitats i alguns concerts”. També ha anunciat que “hi haurà una trobada el divendres 29 a les 18.00h a l’església de Sant Ambròs, al carrer Concili de Trento de Barcelona, on es comparteixen experiències de lluita, es fa un berenar i se celebra l’Eucaristia, en un acte obert a tothom. A més, ha comentat que “la GOAC fa, després de la manifestació aquest mateix diumenge, un dinar festiu”. Per apuntar-s’hi, hi ha l’adreçai goac.bcn@gmail.com. L’Eucaristia estarà presidida pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez.





Solé ha anunciat que, “a Terrassa, es viurà la festa el dissabte 7 de maig a la Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Badia del Vallès, amb el lema “L’alegria de caminar junts”, així com una Missa a Lleida el mateix 1 de maig presidida pel bisbe Salvador Giménez. A nivell més general, la directora del Secretariat de Pastoral Obrera ha assegurat que “el missatge cristià coincideix amb el ciutadà del Primer de Maig,

des de l’intent de difondre el manifest reivindicatiu i explicant que els cristians intenten estar sempre al costat dels més desfavorits”.





Finalment Solé ha dit que “els compromisos que la Pastoral Obrera intenta complir passen per la denúncia de les situacions que causen abús i precarietat laboral, mantenir la presència donant suport a sindicats, partits i entitats que vulguin canviar les coses, comprometre’s que els serveis públics tinguin qualitat per a les persones més vulnerables, acompanyament als qui treballen en males condicions, promoure que les contractacions de l’Església siguin respectuoses amb el treball digne i finalment continuar pregant per poder seguir treballant”. Finalment ha recordat que “el clima, la pau i les qüestions econòmiques requereixen un compromís fort de tothom”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la festa de la Mare de Déu de Montserrat, amb el 75è aniversari de l'entronització de la imatge. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Si creiem que és vivent', un tema del Cantoral de Missa Dominical que ens ajuda a contemplar el Déu viu, el qui va protagonitzar la pesca miraculosa narrada aquest diumenge III de Pasqua: https://www.youtube.com/watch?v=zeszGoSk0Ns





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la figura del monjo de Montserrat Josep Massot, que va morir diumenge 24 d'abril, sobre l'entrada del bisbe de Solsona a la Comissió de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola i sobre la reelecció de Rita Calvo Sanz com a superiora general de la Companyia de Maria per als propers sis anys. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).