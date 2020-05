El Mirall presenta una campanya de Mans Unides i l’acció dels joves en aquesta crisi

Ignasi Miranda / Montse Roset

Una campanya de Mans Unides per atendre l’augment de peticions d’ajuda que està rebent per als seus projectes i la col·laboració dels joves en el treball de l’Església a partir de dilluns, de cara a la reobertura progressiva dels temples al culte públic, han estat aquest divendres 8 de maig els principals temes del programa ‘El Mirall’. Ha estat en una taula de testimonis on també hem comentat breument la participació de Càritas, aquest 5 de maig, en la iniciativa solidària GivingThuesday.

Mans Unides ha obert un compte d’emergència per respondre als missatges que rep de la seixantena de països on té projectes. En aquests moments, ha destinat ja més de 700.000 euros dels seus fons. La presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Mireia Angerri, ha explicat que “aquesta pandèmia ha deixat al descobert moltes realitats incòmodes, situacions injustes i febleses de la nostra societat, però alhora ens ha mostrat moltes fortaleses i molta solidaritat”. En aquesta línia, ha afegit que “molts dels projectes de l’entitat s’han vist aturats arran de les mesures de confinament, cosa que ha fet que les prioritats també hagin canviat i s’hagi hagut de fer front a moltes emergències”. Angerri ha comentat que “aquests països, en absència d’un estat de benestar com aquí, troba el suport en aquestes iniciatives”.

La responsable de Mans Unides a l’arxidiòcesi barcelonina ha dit que “és una prioritat poder detectar les noves necessitats de les persones amb què es treballa, i això es nodreix d’una relació molt estreta amb les entitats locals”. Mireia Angerri ha destacat que, en aquesta crisi, l’ONG catòlica està en permanent contacte amb aquests col·lectius”. Igualment ha explicat que “l’alimentació continua sent ajuda de primera necessitat, com també la higiene personal, i s’estan fent esforços per adquirir material contra el Covid-19, equips de protecció individual com ara mascaretes o guants i finalment la contractació de personal sanitari”. La delegada de Mans Unides ha assegurat que “aquest estrany virus sap res de fronteres ni de classes socials” i que “ens ha fet encara més conscients que tots vivim en una casa comuna i, per tant, en una realitat interconnectada”. Ha conclòs que “només ens en sortirem si teníem en compte tots els països i totes les persones, sense deixar ningú enrere”.

D’altra banda, el període de desconfinament que començarà aquest dilluns ha estat motiu perquè Francesc Figueras, secretari de l’àmbit de la Pastoral de Joventut a l’arxidiòcesi de Barcelona, hagi explicat l’aportació de nois i noies voluntaris que s’han inscrit per fer un servei. “A partir d’una crida de l’Arquebisbat, a iniciativa del bisbe Toni Vadell, es va crear al març el grup per atendre diverses necessitats, i ens vam posar en contacte amb Càritas i altres realitats”, ha comentat. El responsable de coordinar aquests voluntaris ha dit que “les prioritats són principalment les necessitats bàsiques de la gent, entre la qual molts ho estan passant molt malament perquè no poden menjar cada dia i, en no poder sortir de casa, no poden anar a comprar ni gestionar la vida ordinària”.

Francesc Figueras ha dit que “aquest voluntariat és una iniciativa que se suma a la Missa diària a les 20 hores, a moments de pregària amb cants de Worship i, en definitiva, impulsar un acompanyament que els ajudi a entendre que Déu és amb nosaltres”. Ha assegurat que “la sorpresa en la resposta ha estat molt positiva, amb una bossa de 400 joves que s’han ofert per fer possible que molts portin millor el confinament d’aquesta crisi del coronavirus”. Sobre l’obertura dels temples concretament, Figueras ha destacat que “el cardenal Omella ha ofert aquest servei de joves a rectors i parròquies, per distribuir les aportacions, amb molts nois i noies que ja s’estan oferint per atendre l’entrada, senyalitzar els bancs i moure altres necessitats”.

La taula ha tingut, a més, un complement excepcional: GivingThuesday, jornada solidària que es va viure aquest dimarts 5 de maig. “La Sagrada Família es va il·luminar amb motiu de la jornada d’aquest moviment mundial, per fer una crida a tothom de cara a la recollida de fons”, ha explicat Anna Roig, responsable de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Igualment ha recordat que “s’han triplicat les peticions d’ajuda a les Càritas amb seu a Catalunya, motiu pel qual el color vermell del temple il·luminat dilluns a la nit és el de l’acció caritativa”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el treball de l’Església a Catalunya per afrontar el període de desconfinament programat a partir de dilluns vinent, encara que sigui desigual a les diverses diòcesis. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', emmarcada igualment en aquest camí esperançador cap a la normalitat. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment del tema "The way" (el camí), interpretat en català per Worship Punt Cat a partir de la versió de Worship Central. I un breu apunt d’actualitat sobre la confirmació de la data de beatificació de tres màrtirs caputxins (Benet, Domènec i Josep Oriol), el 14 de novembre a la Seu de Manresa, i sobre els nomenaments de Simó Gras com a portaveu i canceller i Rosalia Gras com a vicecancellera a l’arxidiòcesi de Tarragona, entre altres canvis a l’equip de govern de l’arquebisbe Joan Planellas, han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja)