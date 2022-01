El Mirall presenta la 6a Setmana de la Bíblia de Catalunya i les 57es Jornades de Qüestions Pastorals

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 21 de gener, de la 6a Setmana Bíblica de les diòcesis amb seu a Catalunya, que es viu entre el diumenge 23 i el dissabte 29 de gener, i de les 57es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, programades per a dimarts 25 i dimecres 26 de gener a la sala d’actes de l’Oratori Bonaigua. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de la secretària de l’Associació Bíblica de Catalunya, Concepció Huerta, i el director del Centre Sacerdotal Rosselló, Lluís Tusquellas. Huerta ha destacat que, “donada la situació sanitària tan greu, amb tantes vides perdudes i famílies trencades per la pèrdua d’essers estimats o problemes econòmics, es vol donar un caràcter balsàmic i esperançador a la setmana, motiu pel qual s’ha triat el lema ‘La paraula, font de consol i esperança (Rm 15,4)”.





La biblista ha recordat que “el Diumenge de la Paraula, triat pel Papa, s’escau molt a prop de la Setmana de la Unitat dels Cristians, i té un caràcter més aviat litúrgic però també per mirar al Crist que ens aplega des de la paraula continguda en la Bíblia alhora que ens fa ser més germans, solidaris, misericordiosos i oberts als fidels d’altres religions”. Concepció Huerta, a més, ha explicat que “la possibilitat de trobada es fa difícil, segons com es miri, motiu pel qual s’ofereixen des del web www.setmanadelabiblia.cat algunes reflexions, entre elles la del carmelita Agustí Borrell dilluns 24 a les 17 virtualment”. Igualment ha proposat “la reflexió de Núria Calduch dimecres 26, sobre la dona, i una trobada sobre el caràcter sinodal de l’Església presidida per l’arquebisbe Joan Planellas al Vendrell”. I pel que fa a altres actes, Huerta ha avançat que el ja tradicional acte de la Sagrada Família “serà una emissió en directe el 9 de febrer, ja fora de la Setmana de la Bíblia per raons d’agenda, a les 18.30h des del temple d’Antoni Gaudí, amb Armand Puig parlant de la façana de la Glòria i l’organista Juan de la Rubia oferint improvisacions”.





En un altre moment, Concepció Huerta ha assegurat que “qualsevol iniciativa que tingui per objectiu difondre el missatge de la bíblia és integrable en la Setmana, però sobretot és desitjable que tingui reflex en la vida”. En el correu electrònic setmanadelabiblia@gmail.com s’acullen les propostes per integrar-les en la web. La biblista ha dit també que “s’ofereix un material digitalitzat sobre la bíblia, dins de la

col·lecció ‘Llegir la Bíblia en grup’, ara sobre l’evangeli de Lluc”. Finalment la secretària de l’Associació Bíblica de Catalunya ha fet seves “les paraules de l’evangeli de Mateu, quan ofereix a tothom venir a ell per fer-nos reposar”. Igualment s’ha preguntat, en aquesta línia, “si nosaltres ens sentim sobrecarregats pel jou dels problemes”, i ha animat tothom a “ser repòs per als qui necessitin la nostra ajuda”.





Les Jornades de Qüestions Pastorals, novament a Barcelona





D’altra banda, en la segona part de la taula de testimonis, les 57es Jornades de Qüestions Pastorals han estat protagonistes. Lluís Tusquellas, director del Centre Sacerdotal Rosselló, ha explicat que “les jornades se celebren des del 1965 com un espai de reflexió per als preveres sobre temes d’impacte pastoral”. Ha recordat que “aquests anys han passat moltes personalitats i autoritats de l’Església a Catalunya, així com professors de Roma i d’altres llocs per oferir la seva saviesa, el seu magisteri i les seves capacitats per aprofundir en la identitat sacerdotal”. Sobre el títol, dedicat a la centralitat de Jesucrist, el prevere ha subratllat que “convé no perdre allò que és fonamental en la fe i que ha mogut la vida a fer un servei”.

Sobre la primera jornada, dimarts 25, Tusquellas ha recordat que “la figura de Crist té un atractiu innegable en la nostra societat”, i ha anunciat que “Armand Puig, especialista en Sagrada Escriptura, parlarà de la missió del prevere en la difusió de la figura de Jesucrist, mentre que Joan Costa explicarà com Crist serà sempre referència primera i última en l’obrar cristià, amb les benaurances en el cor de la seva predicació”. El director del Centre Sacerdotal Rosselló ha comentat, de la segona jornada, el fet que “es parlarà del camí d’identificació amb Crist, amb el professor de Teologia Fonamental a la Universitat de Navarra Lluc Buch, que dissertarà sobre la trobada amb el Crist que dona forma a la vida i configura el cristià amb ell, i amb Julio Diéguez, que explicarà que aquesta trobada configura la persona i la vida”. Lluís Tusquellas ha conclòs que “Crist es manifesta també en una societat diversa, perquè el seu missatge està per sobre de totes les opcions”, i ha afegit que “ja és atractiu només per això i fa possible el manament de l’amor des de la seva acció en la intimitat de la persona”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el balanç que els bisbes de Catalunya han fet de la visita 'ad limina' realitzada la setmana passada a Roma. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'El Espíritu de Dios está sobre mí', tema composat i interpretat

per Lydia de la Trinidad. Ens ambienta el missatge litúrgic d'aquest diumenge, III durant l'any, en què l'evangelista Lluc narra com Jesús comença a ensenyar precisament la Paraula revelada amb la unció de l'Esperit Sant: https://www.youtube.com/watch?v=CS_soUuqmOM.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la vetlla de pregària davant del Centre d'Internament d'Estrangers, organitzada per Migrastudium per a aquest dissabte a les 18 hores davant del CIE de la Zona Franca, sobre l'acció de l'Escola Cristiana de Catalunya per buscar substitucions dels docents de baixa als centres concertats, mitjançant una borsa de treball, sobre la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, amb trobades aquests dies arreu de Catalunya, i sobre el reingrés hospitalari del bisbe Toni Vadell després d'uns dies amb atenció domiciliària. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja)