El Mirall presenta PuntBCN i comparteix el compte enrere per als pelegrinatges de Barcelona a Lourdes

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 20 de maig, de la trobada PuntBCN, que ha organitzat el moviment Comunió i Alliberament per a aquest cap de setmana a les Cotxeres de Sants, i dels pelegrinatges de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Lluís Bou, president de PuntBarcelona, i Marta Ventura, de l’Hospitalitat de la Província Eclesiàstica. Les sessions de la trobada organitzada per Comunió i Alliberament tracten temes d’interès públic sobre els grans reptes dels nostres dies, en un esdeveniment cultural d’inspiració cristiana molt consolidat a Catalunya. El seu responsable, Lluís Bou, ha explicat que “PuntBCN és un esdeveniment que es consolida, ara ja en la sisena edició, i pretén ser un espai de diàleg i reflexió sobre qüestions que ens afecten, en una vida que no és fàcil perquè estem en convivència, des d’un desig de trobada sincera i honesta per veure com es pot, a partir de la pròpia identitat, construir amb els altres protagonistes de la vida social”. En aquesta línia, ha recordat que “la ciutat comuna, la construïm entre tots, des d’una experiència que neix del cristianisme per fer una petita aportació de la vida social”. Igualment ha afegit que “tot es fa des d’exposicions, estones al bar, música, conferències i altres vivències, per abordar els temes, ja que sempre necessitem testimonis que il·luminin aquelles situacions més fosques”.





En un altre moment, a partir de la frase “Viure és començar sempre a cada instant”, de Cesare Pavese, Lluís Bou ha assegurat que “venim d’anys difícils, a tots els nivells (sanitat, salut mental, economia, vida empresarial i altres), i seria bo veure de quina manera podem verificar que cal tornar a començar un moment i un altre”. El president de PuntBCN ha explicat que, “a l’EncuentroMadrid de l’octubre passat, molt semblant a aquest de Barcelona, Josep Maria Esquirol va compartir amb el rector de la Universitat San Dámaso la idea que el naixement és més important que la mort, reflexió que ara ens serveix d’inici i fil argumental”. A més, Bou ha apuntat que “Massimo Borghesi ajuda aquest divendres a sortir dels prejudicis per poder veure qui és el Papa Francesc”. I sobre dissabte, ha subratllat que els grans temes seran “la implicació de la pandèmia en el món sanitari, els perills i el potencial de la tecnologia i l’educació a partir d’un testimoni interessant des de la

lluita per sortir de problemes de salut mental, per completar el dia en una nit de cants per celebrar la vida, en definitiva”.





Finalment Lluís Bou ha recordat que “les jornades acabaran amb el testimoni d’Enzo Piccinini, un cirurgià compromès amb la vida de l’Església, que ajudarà a enfortir el vincle entre la fe i les responsabilitats que tots hem d’anar assumint”. El president de PuntBCN ha insistit que la trobada “és oberta a tothom, perquè poca cultura de l’encontre generaria si no ho fos, ja que precisament allò que es vol és la presència d’una mà amiga sense la qual seria difícil mantenir-nos dempeus”. Bou ha presentat aquesta realitat com “un gran reclam, perquè no es vol proposar res abstracte, sinó partir de les necessitats que tots tenim dia rere dia”. A més, ha invitat tothom a “obrir-se al testimoni que permeti ser rescatats per una mà amiga”.





L'Hospitalitat de Lourdes i la normalitat





En la segona part del col·loqui, el tema ha estat el retorn dels pelegrinatges de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. La presidenta d’aquesta entitat, Marta Ventura, ha destacat que “l’organització del pelegrinatge del juny està encarrilada, amb les inscripcions obertes del 2 de maig al 10 de juny”. Ha comentat que “la compra de material i subministraments que es necessitaran, amb l’adquisició de mascaretes i totes les mesures de seguretat contra el Covid, està realitzada”. En la mateixa línia, ha dit que “la Missa internacional, la processó de les torxes i altres moments seran molt especials aquest 2022, després de dos anys sense anar a Lourdes”. Ventura ha aclarit que “de fet tots els pelegrinatges al santuari francès són diferents, amb vivències específiques viscudes cada vegada de manera molt diferent, i sempre des de l’exclusivitat de cada desplaçament, incloent-hi l'encontre amb Maria i tot”.

Marta Ventura, en un altre moment, ha comentat que “cada any el Santuari de Lourdes fixa un lema per aprofundir, i l’any passat va decidir que durés tres anys, motiu pel qual la frase, extreta del que la Mare de Déu va dir en la tretzena aparició a Santa Bernadette, ‘Ves a dir al sacerdot que construeixin aquí una capella i que vinguin en processó’, quedarà dividida en tres parts (aquest primer any, ‘anar a dir a un sacerdot’)”. La presidenta de l’Hospitalitat de Barcelona ha animat tothom a “apuntar-se al pelegrinatge i participar-hi, trucant al telèfon 93 487 40 09 o buscant tota la informació en el web www.hospitalitat.org”. Ha recordat igualment que “hi ha nombrosos serveis diversos que es poden realitzar, com ara sala, mobilització, atenció sanitària i molts altres”, i que “hi ha inscripcions obertes també per a les persones malaltes o amb alguna discapacitat”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la conclusió de la fase diocesana del Sínde, a Barcelona el proper 29 de maig. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Hem sentit una paraula', un tema de Xavier Morlans que ens prepara per viure aquest Diumenge VI de Pasqua, també Pasqua del Malalt, en què Jesús ens diu que ens porta amor i pau: https://www.youtube.com/watch?v=_MfCUTBYj7A&t=1s





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la figura del bisbe Toni Vadell, que hauria complert 50 anys el 17 de maig, a partir d'una entrevista al seu germà, Joan Vadell, publicada pel setmanari 'Catalunya Cristiana'; la trobada de caps i responsables associatius de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya celebrada els dies 14 i 15 de maig, amb el lema "Canviem per canviar el món"; la nova exposició permanent "Descobrim la memòria jueva a la Catedral de Barcelona; els Premis Família que organitza CinemaNet, on han estat guardonats l'actor i doblador Miguel Ángel Jenner i les pel·lícules 'Tengamos la fiesta en paz', 'Cerca de ti' i 'Pan de limón con semillas de amapola'; un acte conjunt a Barcelona dins la Setmana Laudato Si convocat per una vintena d'entitats cristianes, dilluns vinent a les 19.30h a la seu de Cristianisme i Justícia; i una nova reunió aquesta setmana dels bisbes la Tarraconense, en què han parlat de la memòria de Càritas Catalunya, de la classe de religió i d'immatriculacions, entre altres temes. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja)