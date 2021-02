El Mirall presenta un projecte de Mans Unides al Líban i s’acosta a la Jornada Mundial del Malalt

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 12 de febrer, del Projecte Fratelli d’acollida i ajuda a refugiats sirians al Líban, que té el suport de Mans Unides a l’arxidiòcesi de Barcelona, i de la celebració de la festa de la Mare de Déu de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt, aquest dijous 11. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Miquel Cubeles, germà marista i responsable de la iniciativa del Líban, i Marta Ventura, presidenta de l’Hospitalitat de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Cubeles ha explicat que “la guerra de Síria, 10 anys després del seu inici i després de 400.000 morts i 6 milions de refugiats, entre ells 1,5 milions refugiats al Líban”, va fer que “el 2015 els maristes i els germans de la Salle posessin el seu granet de sorra per estar al costat d’aquestes persones vulnerables, realitat davant la qual van crear l’Associació Fratelli per ser germans dels refugiats i dels libanesos més vulnerables, com també per implementar programes socioeducatius”.

En un altre moment, el germà marista ha destacat que “mig milió de sirians refugiats són infants i joves, dels quals 250.000 no van a escola”. Cubeles ha comentat que els impulsors de la iniciativa “han creat programes socioeducatius perquè uns 700 infants puguin integrar-se cada any en un entorn on puguin rebre formació en matèries bàsiques”. Igualment ha subratllat que “sobretot s’intenta crear un espai acollidor, socialitzador, que els doni seguretat i que permeti que se sentin estimats”. El responsable del Projecte Fratelli s’ha mostrat “convençut que l’educació salva vides i és garantia d’un futur en pau, a través dels seus programes socials per a joves i per a dones”, per exemple. Sobre el conflicte a Síria, ha lamentat que “la guerra continua, i el poble sempre la perd, amb més morts, més ferits i més refugiats”. Miquel Cubeles ha destacat que “el Líban ha entrat ara fa un any i mig en una crisi política, econòmica i sanitària, situació a la qual cal afegir que la taxa d’incidència del Covid és la segona més alta del món”.

El responsable del Projecte Fratelli ha lamentat que “l’explosió de l’agost al cor de Beirut va portar encara més mort i més pobresa, tot i que també va donar visibilitat a la situació del país i va permetre aconseguir la solidaritat internacional, tot i que els polítics no canvien i el futur no pinta gens bé”. Cubeles ha destacat igualment que “Mans Unides està molt atenta al que passa al Líban, com es va veure en el projecte d’ajuda humanitària d’emergència que es va posar en marxa a tot el país, abans de l’estiu passat, per pal·liar la situació amb l’ajuda humanitària i amb productes d’higiene, una iniciativa de la qual es van beneficiar 1.500 famílies”. Ha lamentat que “200 persones van morir per l’explosió a Beirut a l’agost, i milers d’elles van quedar-hi ferides”. Aleshores, segons ha explicat Cubeles, “Mans Unides va donar aquells dies, durant tres setmanes, 500 dinars diaris preparats per a persones que s’havien quedat sense recursos per a menjar, així com electrodomèstics i objectes de llar per a moltes famílies”.

Miquel Cubeles ha recordat que “aquest és un temps difícil per a tothom, també a Catalunya, però ens ha de fer més solidaris i més fraterns”. Finalment, de cara a la col·lecta i a la Campanya contra la Fam, el marista ha expressat el seu desig que “la campanya de sensibilització de Mans Unides ens ajudi a canviar el cor, a ser millors persones i a contagiar solidaritat per erradicar tanta pobresa i tanta fam.

L’Hospitalitat de Lourdes, davant la pandèmia

D’altra banda, la presidenta de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Marta Ventura, ha explicat que l’entitat “és una associació d’apostolat seglar, diocesana però amb les tres diòcesis de la Província: Barcelona, Sant Feliu i Terrassa”. Ha dit que es dedica “a fomentat la relació amb les persones malaltes o amb discapacitat, amb les quals es poden crear uns llaços perquè no se sentin soles”. Tot i les restriccions, Ventura ha confirmat que, en aquest temps de pandèmia, “no s’han pogut celebrar els nombrosos actes que s’organitzaven però, com que l’associació és a les tres diòcesis, el teixit de delegacions sí que ha permès celebrar una vintena e misses”.

La presidenta de l’Hospitalitat a Barcelona ha explicat que “aquest 11 de febrer no s’ha pogut fer la tradicional processó de les torxes, però sí que es va repartir una torxa a cada participant en la Missa”. Ventura ha comentat, a més, que “la junta de l’entitat sempre té present que els malalts ensenyen que les febleses, dificultats i limitacions personals amb alegria i un somriure als llavis”. Ha aclarit que “el 2020 ens ha donat l’oportunitat d’apropar-nos a les persones que tenim a prop, a través de trucades i temps de reflexió i per donar sentit a les petites coses”. Marta Ventura ha assegurat que l’Hospitalitat “afronta el futur amb moltíssimes ganes, més que mai, com es veu amb l’acumulació de desig des de fa un any”. A més, ha dit que “el primer que es farà quan passi la pandèmia i es generalitzi la vacuna és que tothom s’abraci i també celebrar una Missa d’acció de gràcies pel final de la pandèmia”.

Marta Ventura ha recordat que l’Hospitalitat “té moltes ganes de reprendre l’activitat normal i també els viatges de Lourdes”. Finalment la presidenta ha animat tothom “a apuntar-se a un voluntariat a partir de la idea que l’important són els vincles humans que es creen entre els voluntaris”. Finalment ha subratllat que “Lourdes és una gran escola d’amor on s’aprèn a estimar i a sentir-se estimat, a partir dels vincles que es creen allà”. Igualment ha animat els creients a apuntar-se a algun voluntariat i a “pelegrinar a Lourdes quan es pugui”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la festa de Santa Eulàlia, patrona de Barcelona i cotitular de la Catedral, que es viu aquest mateix divendres. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment tema 'Purifica'm', amb música i lletra de Marc Pérez i interpretat pel grup Worship.cat, cançó que ens ajuda a pensar en el Jesús que guareix malalts, com el leprós que surt a l'evangeli d'aquest diumenge VI durant l'any, una història narrada per l'evangelista Marc: https://www.youtube.com/watch?v=BZpZsIf4TjM

Uns apunts d'actualitat sobre la creació de la nova Fundació Pere Casaldàliga, mig any després de la mort del bisbe català, sobre l'Institut de Litúrgia de Barcelona Ad Instar Facultatis, que va rebre dimecres el premi del VII Memorial Pere Tena, i sobre la recent mort del jesuïta barceloní Agustín Goytitisolo després d'una vida de missions a l'Àfrica, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).