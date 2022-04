El Mirall presenta la Passió de Llinars i saluda el nou president de les Germandats i Confraries de Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 1 d’abril, de la Passió de Llinars del Vallès, que es representa els dies 2, 3, 9 i 10 d’abril a les 17.00 hores a la Sala Gran del Teatre Auditori de la localitat vallesana, i de la nova etapa que inicia el Consell de Germandats i Confraries de Barcelona amb la recent elecció d’un nou president. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Reyes Barragán, directora del grup Till-Tall Teatre i de la Passió de Llinars, i Manel Riera, nou president del Consell de Germandats i Confraries. Reyes Barragán ha destacat que ‘Veniu a mi’ (així es titula) “és una Passió amb una primera part de vida pública i una segona, de mort i resurrecció, tot narrat en dues hores i mitja”. Ha explicat també que l’obra “es mou entre el teatre i l’espiritualitat, i és oberta a tothom, creients i no creients, caracteritzada sempre per l’austeritat, sense decorat, gairebé sense canvis d’il·luminació però, això sí, amb una banda sonora”. El motiu, segons la directora, és que “es vol que arribi el missatge de fons i que les paraules toquin el cor del públic, amb uns personatges que parlen en un català planer i actual”. Barragán ha afegit que “aquesta passió té un aire de primer anunci, cosa que fa feliços els qui la realitzen”.





D’altra banda, la directora de Till-Tall Teatre ha dit que la Passió de Llinars “està explicada des d’un punt de vista femení, amb Maria i Maria Magdalena explicant el que van viure i van experimentar, juntament amb altres dones”. Reyes Barragán ha recordat que aquesta escenificació “ha aplicat a la narració un estil diferent, tot i que no s’ha canviat res d’allò que és fonamental”. Igualment ha comentat que “el públic se sent part de la història des del minut zero, cosa que converteix la representació en una passió molt especial, perquè es basa en el missatge, en les paraules de Jesús”. La directora ha subratllat que “enguany es torna a la dinàmica prèvia a la pandèmia, amb els actors que es poden tocar i tornen a ser-ne una quarantena”. Sobre el grup, Barragán ha destacat que “Till-Tall celebra ara el 35è aniversari a partir d’un inici que tenia grans inquietuds culturals”. Ha explicat que, “després d’un viatge el 1995 a Terra Santa, es va fer primer un esborrany complicat i, després, el guió actual”. A més, ha apuntat que “l’austeritat i la senzillesa formen part de l’essència de la Passió, perquè la barrera entre la platea i l’escenari es trenqui i perquè l’actor s’adreci directament al públic”. En un altre moment, Reyes Barragán ha afirmat que “un desig també és que el públic se senti mirat i la gent quedi molt tocada per

l’escenari”. Ha assegurat que “es poden comprar entrades des del web del teatre auditori o el del l’Ajuntament de Llinars”.





Les germandats i confraries de Barcelona





A la segona part del col·loqui, Manel Riera ha comentat les seves primeres impressions tot just uns dies després de ser elegit president del Consell de Germandats i Confraries de l’arxidiòcesi de Barcelona. Ha recordat que, “després de 8 anys com a vocal del Consell de Germandats i Confraries, haver optat ara a la Presidència ha estat l’oferiment per treballar amb una nova junta i ajudar així les entitats en general, com també per escoltar, orientar, ajudar i sobretot estimular la comunicació i la unió entre les germandats i confraries, cosa que faltava una mica aquests últims anys”. Riera ha recordat que, “després d’aquests dos anys que han estat molt dolents, ara costarà una mica recuperar la normalitat de les confraries, perquè la gent està molt dispersa, perquè encara hi ha por i recança davant del Covid i perquè molta gent ens ha deixat per culpa d’aquest virus”. El nou president del Consell de Germandats i Confraries s’ha mostrat “esperançat de cara al 2023, en què tot hauria d’estar més normalitzat”.





Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la crida del cardenal Joan Josep Omella als dirigents polítics, des de la seva carta de diumenge 27 de març, perquè prioritzin l'eradicació de la pobresa, tot a partir de les dades de l'informe FOESSA sobre l'arxidiòcesi de Barcelona que es presenten aquest dilluns 4 d’abril: 33.000 llars han passat gana l’any 2021 i una de cada tres, 360.000, no poden accedir a un habitatge digne o mantenir-lo. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Quién tirará la primera piedra', amb la qual, ara fa més de 40 anys, el grup Brotes de Olivo interpretava l'escena de Jesús davant la dona adúltera, tot per entendre millor el missatge de misericòrdia d'aquest diumenge V de Quaresma: https://www.youtube.com/watch?v=ez5pIGVEcSs





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre un nou conveni signat aquests dies per Montserrat amb la Fundació Cellnex per dotar de millors comunicacions tot el complex de la muntanya i la basílica de Santa Maria, sobre el recent nomenament del diaca de Barcelona Ricard Rodríguez Martos com a nou responsable de l’Apostolat del Mar a Espanya, sobre la feina de la Comunitat de Sant Egidi al Centre d’Acollida de Fira de Barcelona amb 20 ucraïnesos acollits, sobre l’elecció de Roger León com a nova presidenta de la Germandat del Rocío de Barcelona, i sobre la crida del cardenal Cristóbal López,

arquebisbe de Rabat, a enfortir l’esperit d’acollida a tots els migrants, vinguin d’on vinguin, en la primera edició de la Tribuna Joan Carrera. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).