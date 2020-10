El Mirall presenta el llibre ‘Tabor’, sobre la trobada amb Déu, i ofereix un testimoni missioner

La recent publicació del llibre ‘Tabor, el Déu amagat en l’experiència’ (Claret, 2020) i la vocació missionera han estat els grans temes tractats aquest divendres, 23 d’octubre, durant la taula de testimonis del programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). L’autor d’aquest treball, el catedràtic d’Història Josep Otón, ha explicat la seva dimensió espiritual i pastoral, pensada per oferir als joves la trobada amb Déu. Otón ha destacat que “es tracta de reconèixer que l’experiència de la trobada amb Déu no s’imposa des de fora, perquè la humanitat necessita un referent i una transcendència que és innata, pel que fa a la seva recerca”. El professor ha comentat que “el que ens passa és que pensem que l’ésser humà no busca Déu, però sí que hi ha una recerca espiritual de l’absolut”, i ha proposat com a eina oferir “la tradició que hem rebut i que dona resposta a aquesta necessitat d’avui, no només a la dels éssers humans de fa 200, 300 o 2.000 anys”.

En un altre moment, Josep Otón ha recordat que “els apòstols convivien amb Jesús, que era un mestre i un fuster, i tenen la revelació que aquell home és diferent, el Fill de Déu, que s’ha revelat”. En la mateixa línia, ha afegit que, “a la transfiguració, al Tabor, aquests apòstols ho viuen”, tot i que “necessitem viure-ho nosaltres també, que cali en el cor i arribi a l’ànima”. El catedràtic ha comentat igualment que “hem de viure quelcom que no estigui només en la nostra ment, sinó que arribi al cor, perquè experimentem la fe des de dintre”. A més, ha dit que “el llibre recull l’anècdota d’un gran músic jove que, acostumat a l’èxit absolut, va tocar un dia al metro vestit informalment i va veure que la gent passava de llarg”. I ha presentat aquesta situació com “la que ens passa quan busquem Déu: que no estem preparats per trobar-nos amb ell i reconèixer-lo a través d’allò que estem vivint, com fa Sant Pau a Atenes”, per exemple.

Otón ha parlat, d’altra banda, de l’anomenat ‘Deus absconditus’, “un concepte molt complicat, lligat a les preguntes sobre l’absència de Déu, per exemple a Auschwitz, i també a l’experiència dels místics, moguts moments de presència i absència” divina. El doctor en història ha recordat que “tenim una societat que no creu en Déu”, i ha assegurat que “potser hauríem de lligar aquestes tres realitats, perquè tenim un Déu que no sabem reconèixer i que és un misteri que cal tenir molt present perquè l’Esperit Sant ens ajudi a descobrir-lo”. Finalment el professor ha dit que “aquest llibre, ‘Tabor’, és de pensament i va adreçat a tothom qui busca arguments, idees i testimoni per entendre la seva pròpia experiència espiritual”. D’altra banda, ha explicat que ha tret el títol “d’unes conferències de la pastoral amb joves, Tabor Conference, per fer-ne una reflexió de fons”. Otón, a més, ha subratllat que, “ara en la pandèmia, potser tenim temps per seure, pensar, pregar i valorar què es pot fer i com podem dialogar amb aquest món modern que té set de transcendència”. En definitiva, ha presentat el llibre com “una reflexió de fons sobre la pastoral, sobretot de joves, i sobre la vivència i la transmissió de la fe, com també sobre la manera de comunicar l’experiència que tenim i de dialogar, perquè tots estem buscant Déu d’una manera o una altra”. El llibre ‘Tabor’ es presentarà el 4 de novembre a les 19.00h a l’església de Santa Anna de Barcelona, amb la participació del bisbe auxiliar Toni Vadell, autor del pròleg, entre altres representants d’entitats i realitats eclesials.

D’altra banda, en el marc de l’octubre dedicat per l’Església a les missions, el salesià Rafel Sabé ha compartit la seva experiència de gairebé 30 anys a l’Àfrica, sobretot a Togo, la Costa d’Ivori i Guinea Conakry. Ha definit el compromís com “el de l’amor a imitació de Déu, que ens estima, i el d’un cor que ho dona tot com Jesús”. Sabé, actualment director d’una escola professional a Guinea Conakry, ha explicat que, “si un jove aprèn un ofici, rep les eines per viure”. El missioner ha recordat que “la fe cristiana és estimar com Jesús”, i que “l’amor ho transforma tot, cosa que es dona en totes les cultures”.

Igualment ha recordat que “els missioners no destrueixen la cultura, sinó que la fan créixer, de vegades fent desaparèixer costums que eren inhumans, com ara enterrar els caps locals amb dones vives”. Rafel Sabé ha reconegut que ha tingut por “diverses vegades, per exemple durant la guerra de Costa d’Ivori”, en què ell i dos missioners més van ser “apallissats per haver salvat moltes vides, per haver guarit tothom sigui del bàndol que sigui, però tot va acabar afortunadament bé”. També ha comentat que ha tingut “por a l’ebola, a la lepra, al tifus” i altres malalties.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre l'inici d'un curs marcat per la pandèmia per a la Fundació Joan Maragall, entitat que promou els ponts entre el cristianisme i la cultura des de fa 31 anys. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta vegada sobre la trobada de Pedro Sánchez aquest dissabte amb el Papa Francesc. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó, 'La bondat del Senyor', del grup Kairoi, tema que ens ambienta per viure l'amor de Déu exposat en la litúrgia de la paraula d'aquest diumenge XXX durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=FBKVN7UwbHs. Uns apunts d'actualitat, sobre l'ordenació de tres nous preveres a la diòcesi de Terrassa, sobre l'homenatge de l'Escolania de Montserrat aquest dijous a Pau Casals i sobre una activitat per recordar els 700 anys de la primera processó del Corpus a Barcelona organitzada per Catalonia Sacra per a aquest mateix divendres, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).