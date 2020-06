El Mirall presenta les activitats dels esplais cristians i “viatja” a l’Alaska esquimal

Els casals, les colònies i els campaments organitzats pels esplais cristians catalans, l’experiència de 4 mesos amb els esquimals d’Alaska viscuda pel jesuïta Bert Daelemans, reflectida en el llibre ‘A orillas del Yukón’, i la celebració de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús al Temple del Tibidabo han estat els principals temes tractats aquest divendres, 19 de juny, durant el programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). En una intensa taula de testimonis, el president del Moviment de Centes d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés, Xavier Nus, ha explicat que, “des dels dies 13 i 14 de març, els monitors i monitores han anat generant reptes diaris per elaborar activitats, primer pensant que això seria més curt, però després amb moltes més iniciatives, entre elles les colònies confinades d’un cap de setmana”, tot just abans de Pasqua.

El president dels esplais cristians catalans ha destacat que, de cara l’estiu, “s’ha intentat donar forma a activitats amb distanciament físic, no pas social, i amb hàbits d’higiene en tota una nova dinàmica que ha vingut per quedar-se un temps, cosa que ha fet replantejar algunes de les activitats, adaptar cases de colònies i pensar a generar uns espais segurs per als infants, sempre amb voluntat de tornar a contactar amb la natura”. Igualment Xavi Nus, referint-se a les inscripcions, ha dit que “es poden fer a la web www.peretarres.org/estiu, on es troba tota la informació”. També ha comentat que, per exemple, “les famílies han de declarar que els seus fills no han tingut símptomes compatibles amb el Covid-19”, i ha aclarit que “es faran comprovacions diàries de temperatura i es formaran grups de convivència petits perquè es participi en tot esglaonadament”. En un altre moment, Nus ha explicat que “la campanya ‘Cap nen sense colònies’ agafa una dimensió més gran, amb una dimensió previsiblement de més demandes”.

Xavi Nus ha comentat, en la part final, que “l’educació en el lleure ha intentat sempre donar resposta a les necessitats de cada època, i ara el Covid-19 és una nova realitat que ha afectat moltes famílies”. En aquesta línia, ha recordat que “el lleure continua sent referent social, en posar en el centre els infants i joves, que han estat els grans invisibilitzats d’aquests mesos, perquè s’ha pensat molt en l’obertura de terrasses i cinemes, però els més petits i joves han estat els últims, quan tenen un dret a adquirir nous hàbits”.

Per la seva banda, el jesuïta i filòsof belga Bert Daelemans ha reviscut, des dels nostres micròfons, les vivències que explica en el llibre ‘A orillas del Yukón’ (Fragmenta Editorial), a partir dels 4 mesos que va passar a Alaska convivint amb esquimals. El també jesuïta i enginyer ha comentat que l’experiència el va canviar. “Vaig necessitar escriure el llibre per comprovar-ho, i tot va canviar gràcies al contacte amb ells, fins al punt que vaig arribar als meus límits pel fred i per la foscor”, ha explicat. Ha dit igualment que els esquimals el van acollir “amb els braços oberts”. Daelemans ha admès que “no es tracta d’un canvi en el sentit de ser gaire diferent”, sinó de “ser conscient que necessitem molt poc per ser feliços”. Dels esquimals, ha subratllat “la seva enorme paciència, perquè saben esperar i adaptar-se a la natura, a la qual estan molt units i han assumit com la seva llar”. Ha dit que entén molt bé “que no se’n vulguin anar d’aquella terra”. A més, ha assegurat que “tenen bon humor i accepten molt bé qualsevol en les seves diferències, encara que mirin una mica de reüll els blancs”.

Bert Daelemans ha dit que “el primer no és parlar de Crist, sinó actuar com ell, ser amb la gent, compartir taula i perdre temps amb ell”. Ha reconegut que “sovint el no saber què dir no era cap inconvenient, perquè sovint el silenci era molt més important”. El jesuïta ha assegurat que va arribar a “trepitjar els llindars d’aquests esquimals, com a sacerdot quan moria algú, fins i tot encara que les famílies no fossin creients, però trobaven igualment el consol en l’Església”. El també pianista ha destacat que els yupi’k el van ensenyar “a escoltar i a esperar la natura, com també a ells”. “Sé que no vaig arribar a tothom allà, però vaig haver de trobar la meva manera de ser amb ells, i les circumstàncies em van ensenyar a fer-ho”, ha assegurat.

Sobre la inclinació eurocentrista que perviu en l’Església catòlica, l’autor del llibre ‘A orillas del Yukón’ (Fragmenta Editorial) ha aclarit que “sempre podem aprendre molt de les fronteres, que poden ser espais de trobada, en un moment en què, amb un Papa argentí, hem avançat molt en el procés per deixar enrere l’eurocentrisme”. Finalment Daelemans s’ha mostrat “impressionat pel paral·lelisme entre els 4 mesos viscuts a Alaska i el confinament, amb els silencis, la pregària i, en definitiva, allò essencial”.

Finalment, un dels responsables de l’Adoració Nocturna al Tibidabo, Gregorio Peña, ha explicat que, “des d’aquest cim, el cor de Jesús present a l’Eucaristia cuida de tothom, creients i no creients”. Ha comentat que “les celebracions s’han reduït aquest any, amb l’Eucaristia a les 19.00 hores com a acte principal”. Tot i que “no es farà la tradicional processó amb el santíssim i la benedicció de la ciutat”, ha destacat que “es farà un record de tots els morts durant la pandèmia, especialment els salesians Jesús Colina i Joan Badia, que vivien a la comunitat del Tibidabo”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la crida del cardenal Joan-Josep Omella als ponts en la vida política i a la recuperació dels valors cristians a Europa, aquest dimecres en un col·loqui de la Fundació Pau VI. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta vegada sobre l’impacte que provoca l’ús de la mascareta. Hem compartit, ja en els instants finals, la cançó 'Arranca de mi pecho', d'Alejandro Ruiz (Renovació Carismàtica): https://www.youtube.com/watch?v=BWXku8dXsd4. Un breu apunt d'actualitat sobre la primera Eucaristia amb fidels a la Basílica de la Sagrada Família, celebrada tot just aquest divendres al migdia, ha completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).