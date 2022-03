El Mirall presenta la campanya quaresmal 40 Dies per la Vida i la tasca de l’entitat caritativa Mary’s Meals

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 4 de març, de l’inici d’una nova campanya quaresmal de 40 Dies per la Vida a Barcelona i de l’organització internacional Mary’s Meals (Àpats de Maria), que alimenta actualment 2 milions de nens necessitats. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Isabel de Puig, coordinadora de la iniciativa de pregària davant de dos centres on es practiquen avortaments, i Marta Manen, directora general a Espanya de l’entitat caritativa. Isabel de Puig ha explicat que “s’ha iniciat aquest dimecres de cendra una campanya plantejada amb molta il·lusió i esperança, perquè la força de la pregària és immensa i combat l’avortament, juntament amb el dejuni”. Ha revelat que, ”des de l’inici el 2007, s’han tancat 114 avortoris, s’han salvat més de 20.000 nadons i s’ha aconseguit que molts treballadors d’aquests centres hagin deixat la seva feina en saber que col·laboraven amb l’extermini de persones innocents”. Sobre la dinàmica dels grups que preguen cada dia de 8 a 20 hores, la responsable de la iniciativa ha comentat que “es prega amb el Rosari, els salms i altres invocacions, en una estona que és entretinguda”. Ha qualificat de “molt bonic que els participants es trobin de campanya en campanya, sentint-se en família”.





En un altre moment, Isabel de Puig ha dit que “el grup només prega i no interactua ni amb els treballadors ni amb dones que volen entrar a la clínica, tot i que certament ofereix ajuda a les persones que la demanin”. Igualment ha avançat que “en aquesta campanya ja participen 19 ciutats espanyoles, quan l’any passat n’eren 12, mentre moltes persones veuen que l’avortament és una aberració”. Ha assegurat que “cada vegada són més els qui acompanyen aquesta iniciativa contra l’avortament”. De Puig ha avançat que “el 26 de març a les 11 se celebrarà la Missa de meitat de campanya a l’església de Santa Maria del Pi, presidida pel bisbe Xavier Vilanova i en unió amb la confraria de la Cinta”. També ha anunciat que el dilluns 11 d’abril es farà l’Eucaristia de final de campanya a les 20.15 a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià”. La coordinadora de 40 Dies per la Vida a Barcelona ha recordat l'existència de “la síndrome postavortament, un trencament de la vida amb el qual les dones que hi passen pateixen moltíssim”. Isabel de Puig ha explicat finalment que “es va passar, dilluns 28 de febrer a la

Universitat Abat Oliba, la pel·lícula ‘Unplanned’, amb el testimoni de dones que havien avortat i altres que havien tingut els seus fills”.





Menjar per a 2 milions d’infants necessitats





En la segona part de la taula de testimonis, la directora general de Mary’s Meals a Espanya, Marta Manen Orbaneja, ha explicat que l’entitat “va començar el 2002, quan Magnus Macfarlane-Barrow va acompanyar a Malawi una família quan el pare acabava de morir de SIDA i el fill, Edward, va dir que allò que esperava a la vida era menjar i anar a escola”. Ha comentat també que, “a partir d’aquesta visita, es planteja focalitzar el menjar a les escoles i en països on els nens i nenes es moren de fam, des de l’horitzó d’un futur millor”. La responsable de l’entitat caritativa ha dit que “tot comença quan Magnus Macfarlane-Barrow té 10 anys i viatja a Medjugorje amb els seus cosins”. Ha recordat que “ell és molt devot de la Mare de Déu, la dona que va educar el seu fill Jesús en la pobresa i va viure l’experiència de refugiada”. Manen ha destacat, a més, que “l’important és disposar dels diners i que circulin, tenint present que alimentar un nen tot un any són 18,30 euros i, per ajudar, es pot ajudar amb el bizum 00380 o a través del web www.Marysmeals.es”.





Marta Manen ha afirmat que “el projecte va començar el 2002 a Malawi, on s’alimenta més del 30 per cent de la població de primària, i segueix a Libèria, Zàmbia, altres països africans, Àsia (Singapur i el Líban, entre d’altres) i Amèrica (Haití i Equador)”. La directora general ha comentat que “posar un àpat a l’escola ja incentiva que aquests infants estudiïn i, per tant, surtin de la pobresa”. En aquesta línia, ha afegit que “s’està ajudant el desenvolupament econòmic local, en una tasca que consisteix en petits actes d’amor i que fa disminuir l’ansietat dels pares alhora que els infants saben que, en lloc d’escarbar a les escombraries, tenen una formació a l’escola”. I sobre el fundador, ha assegurat que “està considerat unes de les 100 persones més influents del món, per la revista Times”. La directora de Mary’s Meals ha destacat que el llibre ‘El cobertizo que alimentó a un millón de niños’ (Planeta Testimonio) “reflecteix que l’entitat és una obra de la providència”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la pregària i l'acció de l'Església des de Catalunya a favor de la població d'Ucraïna i sobre la visita del cardenal filipí Luis Antonio Tagle a Barcelona, amb la conferència aquest dissabte a l'Auditori Fòrum i l'acte 'Sent la Creu', organitzat per la Pastoral amb Joves i la presència d'una important creu del país asiàtic aquest diumenge (18.00h) a la

Basílica de la Sagrada Família. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó de Kairoi 'Pare, tornem a tu', que ens ambienta el missatge d'aquest primer diumenge de Quaresma i de tot el temps fort, de conversió i de reconciliació, que vam iniciar dimecres passat: https://www.youtube.com/watch?v=japfPrCbQzY





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la figura del sacerdot de la diòcesi de Girona Joan Auladell, que va morir dilluns després d'una llarga trajectòria pastoral, sobre la propera activitat de concerts de l'Escolania de Montserrat, amb actuacions a Nüremberg i al Festival Grec de Barcelona, i sobre la visita del cardenal Joan Josep Omella al Mobile World Congress, on va participar dimarts en una experiència de realitat immersiva relacionada amb la reconstrucció de la catedral parisenca de Nôtre Dame després de l'incendi.