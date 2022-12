El Mirall presenta la campanya de Nadal 2022 de Càritas Catalunya i ofereix un llibre sobre reflexió educativa

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 16 de desembre, de la campanya de Nadal 2022 de Càritas Catalunya, amb el lema “Només la llum ho il·lumina tot”, i d’un nou llibre de reflexió educativa i pedagògica titulat ‘Contes del Mestre AZenyat per a educadors’ (Claret). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Neus Ribera, membre de l’equip de Campanyes i Sensibilització de Càritas Catalunya, i Juanjo Fernández Sola, autor del volum, que es presenta el mateix divendres 16 de desembre a les 18.30h a la nova llibreria Claret de Barcelona. Neus Ribera ha definit la campanya nadalenca com un instrument “molt interessant i amb dos moments comunicativament parlant: que tot i que Nadal és l’època amb més llum, moltes persones segueixen vivint en la foscor, motiu pel qual Càritas vol ser aquesta llum, i el fet que una de cada tres persones a Catalunya no tenen el mínim per viure dignament, com ara aliments, material escolar o habitatge”.





En un altre moment, Ribera ha apuntat que el lema de la campanya d’enguany “vol que la societat, un any més, prengui consciència que l’amor que compartim amb els altres és el que ens iguala i ens humanitza, perquè tots som una mateixa família, i aquesta actitud ens permet tenir accés als drets humans”. En aquesta línia, ha subratllat que “l’amor és el dia a dia de l’acció social de Càritas, vetllant pels drets dels altres com faríem amb els nostres, sent aquest any portadors de llum, sobretot en aquelles cases on no arriba”. La col·laboradora de les campanyes de Càritas Catalunya ha explicat, d’altra banda, que “un recent informe remarcava la cronificació de la pobres i l’exclusió, cosa que fa les situacions més difícils de revertir”. Neus Ribera ha dit igualment que “la inflació, les conseqüències de la pandèmia que encara vivim i altres crisis han fet que hagi crescut d’un 26 per cent el nombre de persones ateses per Càritas Catalunya entre principis del 2021 i principis del 2022”. La també tècnica de Càritas Diocesana de Terrassa ha recordat que “moltes persones en situació de relloguer mostren la gravetat del problema”.





Neus Ribera ha comentat finalment que “l’Advent estimula una reflexió que cal aprofitar per mirar als ulls dels necessitats i erradicar el problema, amb petits gestos que sovint fan molt més que qualsevol gran acció”. A més, ha dit que “el Bizum de Càritas Catalunya és el 38031”. Ha recordat igualment que Càritas Catalunya “porta cinc anys treballant conjuntament i de manera unitària, cosa que permet veure els seus fruits”. També ha

demanat “que surti més voluntariat i que les persones que puguin ofereixin la seva ajuda en el web www.caritascatalunya.cat“.





La necessitat de recursos per afrontar l’educació





En l’altra part del col·loqui, Juanjo Fernández Sola ha explicat que “el mestre AZENYat és un personatge rodanxó i una mica murri, amb el ZEN dins la paraula per associar aquesta paraula a una saviesa ferma molt útil per als educadors”. En aquesta línia, ha afegit que “els contes, uns més coneguts i altres no tant, estan acompanyats de reflexions que parteixen de l’experiència de l’autor com a catequista, professor i monitor”. L’autor del llibre ‘Contes del mestre AZenyat per a educadors’ ha destacat, a més, que “només els contes ja valdrien la pena cadascun, motiu pel qual al final hi ha sempre una pregunta sobre quina utilitat té per al lector, sempre precedida d’afirmacions que ens ajuden, sobretot quan les expressem en present, cosa que canvia el nostre caràcter i la nostra conducta”. L’escriptor ha comentat que ha descobert “el ‘visual thinking’ que permet oferir contingut amb dibuixos entranyables i inspiradors”.

Fernández Sola, que porta ja una desena de llibres publicats els últims 15 anys, ha assegurat que aquest nou llibre “planteja, des de la fe de l’autor i sense amagar-se’n, la virtut de la contemplació i del mirar les coses, perquè l’educació és precisament això, mirada cap als fills per comprovar tot allò que podem fer”, perquè “només així es veu que s’està educant de debò, perquè educar és, en definitiva, estimar”. L’autor ha recomanat el llibre com una eina “òptima per a l’amic invisible d’aquests dies i per a la carta als Reis”. Finalment ha recordat que “efectivament els contes reflecteixen la realitat”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el concert de Nadal d'aquest mateix divendres 16 de desembre (19.30h) a la Basílica de la Sagrada Família, amb obres catalanes i de l'Europa oriental i occidental. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Nuestra Señora de la Esperanza', un tema de Paolo Spoladore que ens ajuda a viure el diumenge IV d'Advent: https://www.youtube.com/watch?v=JpBw3Vz24EY





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la commemoració l'any 2023 dels 800 anys de la Mare de Déu de Canòlich a Sant Julià de Lòria (Andorra), un pelegrinatge realitzat per diversos centres de l'Escola Cristiana a Taizé durant el pont de la Immaculada, l'anunci fet per la Fundació Convent de Santa Clara que mantindrà els corredors humanitaris a la frontera d'Ucraïna fins que s'acabi la guerra, la participació de molts cristians en la campanya 'Aturem les guerres', amb mobilitzacions setmanals arreu de Catalunya, el trasllat del mantell de la Mare de Déu de la Soledat de la Congregació de la Sang de Lleida a

Barcelona i el nomenament de Josep Lluís Arín com a nou administrador diocesà de Tortosa fet aquesta setmana pel Col·legi de Consultors, després que Enrique Benavent hagi pres possessió com a nou arquebisbe de València. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).