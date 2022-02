El Mirall presenta la campanya de Mans Unides 2022 i se suma a la festa de la Jornada Mundial del Malalt

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 11 de febrer, de l’inici de la campanya anual de Mans Unides, amb la col·lecta d’aquest diumenge a les esglésies, i de la festa de la Mare de Déu de Lourdes, que se celebra aquest mateix dia, també Jornada Mundial del Malalt. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de la presidenta delegada de l’ONG catòlica a l’arxidiòcesi de Barcelona, Mireia Angerri, i la presidenta de l’Hospitalitat de Lourdes a la Província Eclesiàstica, Marta Ventura. Angerri ha fet seu el lema d’aquest any per a Mans Unides, “La nostra indiferència els condemna a l’oblit”. Projectes com ara un de reinserció per a infants del carrer al Camerun, un altre per impulsar alternatives econòmiques a Haití i una iniciativa de desenvolupament socioeconòmic per a marginats a l’Índia són els que prioritza la campanya enguany a l’arxidiòcesi. En aquest context, la presidenta de l’ONG a Barcelona ha destacat que “cal denunciar les situacions injustes del moment actual, malgrat la pandèmia”. Sobre el lema, l’ha qualificat de “denúncia sobre la nostra manera d’anar per la vida, tots centrats en nosaltres mateixos, cosa que condueix els més pobres a l’oblit”.





Mireia Angerri ha explicat també que “Mans Unides vol despertar consciències i també la solidaritat entre la nostra societat”. Ha demanat, per aquest motiu, sumar-se al Papa per “lluitar per la globalització de la solidaritat i contra la de la indiferència”. La presidenta de l’entitat, que treballa des de fa 63 per la cooperació al desenvolupament, ha lamentat que “la pandèmia ha posat de manifest les grandíssimes desigualtats, a nivell sanitari, ja que molts països no tenen vacunada ni el 5 per cent de la població, i també econòmicament”. En aquesta línia, ha afegit que “un estil individualista és còmplice de la pobresa, ja que tots en som responsables”. Angerri, a més, ha elogiat “els socis i col·laboradors que estan ajudant Mans Unides i els seus projectes a 53 països del món”. Igualment ha comentat que l’ONG “ofereix a qualsevol persona que vulgui col·laborar, amb l’aval d’auditores que han estudiat la traçabilitat de les donacions, la garantia que els diners arriben al projecte, concretament 9 de cada 10 euros”. Les aportacions es poden fer “amb el sobre a la parròquia, a través del bizum 00051 o per transferència bancària entrant en www.mansunides.org”.





D’altra banda, Mireia Angerri ha recordat que se celebra aquest mateix divendres “el Dia del Dejuni Voluntari, una jornada per fer un petit acte, simbòlic però real, i despertar així les nostres consciències abstenint-nos de menjar pensant en les més de 850 milions de persones que passen fam al món”. A banda d’aquesta jornada, l’entitat proposa “un sopar de la fam solidari el 15 de març al restaurant Semproniana, amb l’ajuda d’Ada Parellada, una xef molt sensible a la cuina de reaprofitament, i un concert a finals de març”. Finalment, la presidenta de Mans Unides a Barcelona ha dit que, “amb perspectiva històrica i amb optimisme, hi ha dades que mostren grans avenços a la humanitat, com ara l’augment de l’esperança de vida, però això no ens impedeix afirmar que encara cal fer molt perquè els més vulnerables puguin tenir una vida digna”.





L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, de festa





A la segona part del col·loqui, Marta Ventura ha presentat l’Hospitalitat de Lourdes, que viu la festa de la seva patrona aquest mateix 11 de febrer, com “una entitat de fidels d’apostolat seglar vinculada a les tres diòcesis que formen la Província Eclesiàstica de Barcelona, sempre amb la idea de portar malalts a Lourdes però amb activitats que s’han ampliat”. Ha recordat, entre altres previsions, “la romeria del maig a Montserrat, el pelegrinatge del juny i moltes altres activitats, com ara dinars de germanor, i sempre a prop de persones que no tenen al costat ningú que les acompanyi”. Davant la perspectiva del final de la pandèmia, Ventura ha dit que l’Hospitalitat espera recuperar aviat la normalitat total.





La presidenta de l’Hospitalitat de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, ha explicat que “aquest 11 de febrer és una festa amb molta presència a la catedral, pregant i oferint les activitats”. Com a conclusió del dia, ha anunciat “la Missa solemne de les 19.15 hores, presidida pel consiliari Lluís Ramis, que inclou la processó de les torxes i, com a signe especial, un acte de compromís hospitalari, que consisteix en la formalització d’un compromís d’ajudar els malalts, sovint persones soles o en situació de discapacitat o altres malalties”. Marta Ventura, de cara al futur, ha dit que “s’està afrontant amb la mateixa incertesa que viu la societat”. A més, ha situat l’objectiu en “la romeria de Montserrat i els pelegrinatges a Lourdes del juny i el setembre”, amb l’esperança que no s’hagin de suspendre i que, a més, es pugui realitzar la màxima normalitat”. La presidenta ha animat tothom “a anar a un pelegrinatge, almenys un cop a la vida, entrant al web www.hospitalitat.org”, precisament perquè “tothom qui hi va per primera vegada normalment repeteix”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la crida del nou bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, a evangelitzar junts com a Església, expressada dissabte passat durant l'inici del seu ministeri. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Benaurances', un tema del grup Canta la teva Fe que ambienta el missatge d'aquest diumenge VI durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=1I7JOClovAw





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la meditació bíblica i teològica a partir de la façana de la glòria, que es va fer dimecres 9 de febrer a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona a càrrec d'Armand Puig amb Juan de la Rubia a l'orgue, sobre el lliurament també el dia 9 del VIII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica al claretià Maties Augé Benet i sobre la festa de Santa Eulàlia, amb la invitació de la basílica de la Sagrada Família als ciutadans de Barcelona perquè la visitin aquest cap de setmana, com també amb la celebració a la catedral de Barcelona dissabte 12 de febrer. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).