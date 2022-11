El Mirall presenta la Cadena de Pregària per les Vocacions i la 35a Setmana de la Gent del Mar de Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 4 de novembre, de la Cadena de Pregària per les Vocacions, que es fa durant tot el novembre a les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, i de la 35a Setmana de la Gent del Mar, programada per al dissabte 5 i el dilluns 7 de novembre. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del vicari general de la diòcesi de Solsona i delegat de Pastoral Vocacional d’aquest bisbat, i el diaca Ricard Rodríguez Martos, director del Secretariat de l’Apostolat del Mar a l’arxidiòcesi de Barcelona i també de Stella Maris. Majà ha explicat que la iniciativa vocacional “neix d’una necessitat compartida i alhora d’una convicció: que pregar per qualsevol intenció té sentit”. En aquesta línia, ha afegit que “la dificultat de respostes a les crides que Déu fa a qualsevol vocació, sacerdotal, matrimonial, de vida consagrada o de laïcat compromès va fer que les diòcesis amb seu a Catalunya marquessin un programa perquè cada dia hi hagués un bisbat pregant”.





Marc Majà ha dit també que “cada delegació prepara un fulletó dins un material amb què es fa difusió, de manera que després cada grup o realitat eclesial decideix pregar junts o cobrir un interval d’hores més ampli”. El vicari general de Solsona ha posat com a exemple “la imatge de les curses de relleus, que permeten veure com un èxit gran, que consisteix a assolir les fites d’una cursa llarga, ajuda a entendre el fet que tothom hi participi, des del bisbe de la diòcesi concreta fins a un convent de clausura, passant per laics i laiques, preveres, religiosos i religioses, cosa que engresca i dona esperança”.





La mar, un servei de l’Església





En la segona part del col·loqui, Ricard Rodríguez Martos ha explicat que la trobada serveix “per tractar algun tema d’interès marítim o portuari però sempre des de la perspectiva de l’ésser humà i, d’altra banda, per promoure l’esport amb una jornada que dona sentit de solidaritat i unitat entre els diferents actors del món marítim i portuari, amb un partit de futbol, alhora que es tracta igualment d’una trobada interreligiosa”. En el mateix sentit, el diaca ha recordat que “la competició esportiva, de 8 equips, serà dissabte al matí, cosa que és important perquè, per exemple, la tripulació d’un vaixell que hi participarà valora poder compartir amb moltes persones del sector el fet de sentir-se una família!”:





Sobre dilluns, el director del Secretariat de l’Apostolat del Mar ha anunciat que aquesta segona jornada s’emmarca en la “Jornada de Sostenibilitat del Port de Barcelona, de la qual forma part l’Apostolat del Mar, en representació de les tripulacions dels vaixells, amb una taula rodona sobre la dona en l’àmbit marítim portuari, en què participarà una patrona d’un remolcador i una estibadora, a més d’una controladora marítima”. Finalment Ricard Rodríguez Martos ha anunciat que el mateix dia “hi haurà un acte interreligiós per la pau, amb Leonid Paulik, ortodox ucraïnès, que ens parlarà de la guerra al seu país que donarà pas a una pregària per la pau expressada des de cada religió”.





Rodríguez Martos ha destacat finalment que, “com que el món de la mar és molt plural, hi ha moltes persones que busquen un ministre de la seva pròpia creença”. I pel que fa al servei de Stella Maris, el diaca ha explicat que, “des del port, l’organisme està organitzat amb voluntaris, per oferir ajuda material i espiritual als tripulants de qualsevol embarcació”. A més, ha conclòs que “el port té molt clar que Stella Maris està especialitzada en atenció a la persona que arriba al port”. El director de l’Apostolat del Mar de Barcelona ha acabat la seva intervenció demanant el voluntariat, que “es pot oferir trucant al telèfon 629 27 13 91, ja que ara la necessitat és molt gran per la pèrdua de recursos humans durant la pandèmia”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Diada de Germanor o Dia de l’Església Diocesana, que es viu aquest diumenge 6 de novembre, amb el lema “Som el que tu ens ajudes a ser”. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó ‘Hem sentit una paraula’, interpretada per Xavier Morlans, un tema que invoca el Déu que dona vida, com explica Jesús a l'evangeli d'aquest diumenge XXXII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=_MfCUTBYj7A





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: Una Missa de difunts presidida pel bisbe Javier Vilanova al cementiri del Poblenou de Barcelona, organitzada pel Secretariat de Pastoral pels Marginats coincidint amb la solemnitat de Tots Sants, unes declaracions d’Anna de Quadras, coordinadora del Servei d’Acompanyament en el Dol i la Malaltia (SADIM) de l’Arquebisbat de Barcelona, en què explica al setmanari ‘Catalunya Cristiana’ que “s’està fent una feina coordinada sobre com atendre en el patiment, i sobre la celebració de Sant Narcís a Girona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).