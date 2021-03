El Mirall parla de la situació de la Germandat del Rocío de Barcelona i presenta la Passió de Llinars del Vall

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 12 de març, de la Germandat del Rocío de Barcelona, que acaba de renovar els càrrecs de la seva junta, i de la Passió de Llinars del Vallès, que es representarà els dies 20, 21, 27 i 28 de març. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Pilar Díaz, vicepresidenta de l’entitat de devoció popular a la Mare de Déu, filial de la germandat matriu d’Almonte (Huelva), i Reyes Barragán, directora del grup Till-Tall Teatre, que posa en escena la vida pública, la mort a la creu i la resurrecció de Jesús. Pilar Díaz ha explicat que “la nova junta està formada per 12 persones, de moment, tot i que l’any vinent, si les coses canvien, es podrà elegir algun altre membre més”. La vicepresidenta ha destacat que “el repte és mantenir sempre viva la germandat, vetllant pel culte i la caritat”. Ha comentat igualment que “la junta sortint ha treballat dur, com les anteriors, perquè saben que el servei és treball per l’entitat, cuidar dels germans i intentar que tota l’activitat serveixi perquè la germandat tingui la seva resplendor”.

En un altre moment, Díaz ha recordat que “les germandats no s’estanquen mai, perquè sempre intenten que allò que les fa grans sigui extrapolat i permeti seguir endavant, perquè el treball és per seguir amb la feina dels últims 50 anys”. La número dos de l’entitat ha recordat que “aquest mig segle és tota una vida, des del record dels primers membres que van venir d’Andalusia a Catalunya i van veure que trobaven a faltar la Verge del Rocío”. Es tracta, segons la vicepresidenta, de “continuar l’obra dels fundadors, mantenir el cor, les misses amb l’ajuda del consiliari i arribar al màxim”. Sobre la seva reelecció per a la junta, ha afegit que està “molt il·lusionada, també amb els germans del nou equip, començant pel president, un dels antics que mereixia aquest lloc”. També ha expressat el seu desig que “les equivocacions, si es produeixen, siguin les mínimes possibles”.

La vicepresidenta de la Germandat de Barcelona ha dit que “els cultes per a aquest any, amb motiu de la festa del Rocío, potser han de ser virtuals si no es pot fer una altra cosa”. Ha anunciat que “es farà el tridu, muntant la capella amb el ‘simpecado’ i una preparació per a la ‘romería’, no pas perquè es faci el camí del Rocío, ja que no se sap encara, però caldrà esperar que la situació canviï a por a poc”.

“Veniu a mi”, la vida de Jesús a Llinars del Vallès

D’altra banda, La creadora de la Passió de Llinars, Reyes Barragán, ha explicat que “la companyia amateur Till-Tall Teatre posa en escena, des de l’any 2000, la Passió de Llinars del Vallès, nascuda arran d’un viatge a Terra Santa a partir del qual va sortir un guió per a la representació, primer molt completa com a Olesa i Esparreguera, però després amb canvis importants fins que s’ha donat forma a la que fem ara”. Ha comentat que “austeritat, missatge, feminitat i emoció són les paraules que defineixen millor aquesta Passió”. Ha apuntat que “no hi ha gairebé elements de decorats, amb una austeritat volguda, perquè es tracta de donar importància a un missatge adreçat a creients i no creients, perquè aquesta història arribi a l’home i la dona del segle XXI”. Barragán ha afegit que “sobretot el relat s’explica a través de la veu de les dones que acompanyaven Jesús, dins un clima d’emoció perquè només té aquesta eina per arribar a l’espectador”.

Reyes Barragán ha subratllat que l’obra “neix amb vocació didàctica, perquè vol que aquest missatge de Jesús, amb les paraules de pau, amor i justícia, que són vigents en els temps actuals, arribin a tothom”. La directora teatral ha recordat que “molta gent no coneix prou bé la vida de Jesús, i cal donar-la a conèixer”. En el context d’aquest any marcat per la pandèmia, que ja va fer anul·lar les representacions de l’any 2020, Barragán ha dit que encara les sessions “amb molta il·lusió, en una Passió que lluita per la força i la resistència”. Ha comentat, a més, que els actors “s’estan adaptant al Covid, assajant amb distància i amb un màxim de 20 persones”. La responsable de l’obra de teatre ha dit que “s’estrena aquest any una banda sonora que el músic David Gómez Comino ha fet especialment per a la companyia”. Ha aclarit que “s’ocupen seients alternatius, hi haurà una segona part molt breu (si es fa)”, i s’ha mostrat confiada que “tot aquest esforç arribi a bon port, després de tot un camí molt dur, i es compta amb l’Esperit Sant”. Finalment, Reyes Barragán ha demanat a tothom que “s’animi a venir a Llinars per veure la Passió”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la biblista Núria Calduch-Benages, nomenada aquesta setmana pel Papa nova secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la banda sonora precisament de la Passió de Llinars, concretament de “la preparació del Sant Sopar”.

Uns apunts d'actualitat sobre la campanya 'Gràcies' i les últimes dades de Càritas Barcelona, que ha atès 5.500 famílies que viuen en llars sense cap ingrés (gairebé el triple que abans de la pandèmia), sobre la preocupació dels bisbes de Catalunya en relació amb les noves polítiques educatives, que perjudiquen l'assignatura de Religió i l'Escola Cristiana, i sobre la commemoració dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense realitzada aquesta setmana per l'Ateneu Universitari Sant Pacià i la Tarraconense, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).