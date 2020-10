El Mirall parla del Seminari Interdiocesà i de l’ajuda dels diaques a les famílies dels difunts

Ignasi Miranda / Montse Roset

El recent nomenament d’Armand Puig com a nou rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya i el servei que preveres i diaques realitzen al voltant de les exèquies, sobretot l’ajuda a les famílies dels difunts, han estat els principals temes tractats el divendres 30 d’octubre en el programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). Armand Puig, que substitueix el nou bisbe auxiliar electe de Barcelona Javier Vilanova, ha destacat que afronta la nova etapa com “un repte i alhora un intent de servir l’Església de la millor manera possible”. En aquesta línia, ha afegit que “els temps no són fàcils, amb 7 diòcesis diferents i coincidents entre elles a partir d’una unitat pastoral i en la formació”. A més, Puig ha explicat que “un seminari és un pulmó importantíssim de l’Església, que viu del poble de Déu, alhora amb uns ministeris que passen en bona part pel presbiteral”. El nou rector del Seminari Interdiocesà ha assegurat que assumeix l’encàrrec “amb una il·lusió gran”.

Armand Puig ha dit, en un altre moment, que “el Seminari Interdiocesà té en compte la doctrina que l’Església promou en relació amb la formació dels futurs preveres, els sectors eclesials que conviuen en les realitats diverses i precises i també la realitat de context en què els estudiants es mouen, que és l’Ateneu Universitari Sant Pacià, centre de formació per als 10 seminaris diocesans, 7 d’ells units en l’Interdiocesà”. El també rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià ha explicat que “el seminari ha de ser una caixa de ressonància de la vida eclesial pròpia, en aquest cas de 7 diòcesis concentrades”. Ha comentat que “la situació és ara molt diferent de la que teníem el 1988, quan es va crear el Seminari Interdiocesà de la mà de Joan Busquets, perquè els temps han canviat, cosa que configura un canvi d’època, com ens diu el Papa Francesc”.

En un altre moment, Armand Puig ha destacat que “cada seminarista té el seu procés” i que els formadors “donen unes pistes a cadascú, per exemple sobre l’espiritualitat litúrgica i la pregària, perquè els estudiants rebin la gràcia de Déu, tenint ben present que qui forma de debò és l’Esperit de Déu”. I pel que fa a les vocacions, el nou rector del Seminari Interdiocesà ha recordat que “surten de les comunitats cristianes, però actualment també de decisions que les persones prenen sense un gran gruix comunitari al darrere”. En el mateix sentit, ha defensat “obrir les finestres i les portes al màxim perquè ser prevere sigui atractiu, la qual

cosa és la peça clau de la pastoral vocacional”. Puig ha conclòs que “la crida de Déu és plural i diversa, i el seminari l’ha d’acollir sempre”.

D’altra banda, a les portes de la Festa de Tots Sants i la Commemoració dels Fidels Difunts (diumenge 1 i dilluns 2 de novembre respectivament), el diaca de la diòcesi de Terrassa Josep-Anton Clua ha explicat que actualment fa “servei un diumenge al mes al Tanatori de Collserola, però de manera habitual a les parròquies de Rubí”. Ha aclarit que “és diferent la preparació de les exèquies en un tanatori, on la trobada amb la família és una estona abans, del que pot ser la celebració en una parròquia, on aquest contacte es pot produir des del dia abans al mateix temple o a la sala de vetlles”. Clua ha afegit que, “tot i això, sempre s’intenta adaptar els textos de la celebració a la situació que està vivint aquella família, buscant la millor manera de transmetre l’esperança cristiana, cosa que només es pot fer des de la pregària”.

El diaca Josep-Anton Clua ha dit que participa “el dia de Tots Sants a la tarda, a Rubí, en la pregària que es fa al cementiri i després a la benedicció de sepultures i nínxols”. Ha presentat aquesta activitat religiosa com “un moment molt significatiu en què s’aplega gent de la comunitat cristiana de Rubí o que passa per allà en aquell moment”. Clua ha subratllat el fet que “alguns esperen al peu del nínxol perquè els diaca o prevere el beneeixi, un moment molt significatiu per a ells i molt bonic, perquè la persona que es troba reposant allà, a l’espera de la resurrecció, pugui rebre la benedicció”. Sobre la predicació, el diaca ha comentat que “les celebracions exequials són com d’un primer anunci en què el més important és fer arribar el missatge de la fe en Crist viu i ressuscitat, d’esperança i de transformació de les nostres vides”. I ha assegurat que li agrada “donar gràcies a Déu per tot allò de bo que aquell difunt ens ha donat, com també invitar sovint tothom a perdonar tot allò en què la persona que ens deixa ens ha pogut faltar”.

Josep-Anton Clua ha dit que sovint recorda, en adreçar-se als familiars i amics del mort, que “el nostre adeu no és per a sempre, sinó un ‘a reveure’ fins que ens retrobem a la casa del Pare, cosa que serveix alhora per convidar-los a acollit Crist en la pròpia vida i deixar-se transformar per ell”. Finalment Clua ha afirmat que “els cristians parlem de vida i de confiança en Déu”, i que “anunciem el Ressuscitat enmig del dolor per la mort”. Alhora ha recordat que la presència dels familiars dels difunts “és una oportunitat per oferir el missatge d’una Església que els acull, especialment al tanatori, on potser aquell grup o aquella família no tornarà més, cosa que fa que el ministre ordenat s’ho jugui tot una mica a una carta”.

Aquesta edició del programa 'El Mirall' ha començat amb una reflexió inicial sobre el record que moltes entitats de l'Església i de la societat catalana van dedicar, des de Barcelona el dimecres 28 d'octubre, a les persones sense llar que ens han deixat aquest últim any. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Uns apunts d'actualitat, sobre un nou servei de l'Arquebisbat de Barcelona per atendre el dol i la malaltia i sobre la situació del Covid-19 en moltes realitats de l'Església a Catalunya, amb dos bisbes, Xavier Novell i Salvador Cristau, que han donat positiu, han completat el programa.