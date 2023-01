El Mirall ofereix el webinar “Intel·ligències múltiples i Bíblia” i les Jornades de Qüestions Pastorals

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 13 de gener, d’un interessant webinar o trobada telemàtica sobre educació, organitzada per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya per al 25 de gener a les 17.00 hores en el marc de la VII Setmana de la Bíblia, i de les 58enes Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, programades per als dies 17 i 18 de gener i gestionades des del Centre Sacerdotal Rosselló, de la Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Cristina Vitoria, mestra d’Educació Infantil i psicopedagoga, i Lluís Tusquellas, director del Centre Sacerdotal Rosselló i de les Jornades Pastorals, centrades enguany en la fe i la cultura. El prevere Lluís Tusquellas ha comentat que “algunes de les frases i idees de Benet XVI han inspirat aquestes jornades, sobretot quan ell diu que el cristianisme és la religió del ‘Logos’, del diàleg i de la raó en relació amb la cultura, un dels punts inspiradors”.





Tusquellas ha recordat que “fa 58 anys que es fa la tasca de formar sacerdots en una activitat que també és de fraternitat entre preveres i d’intercanvi d’idees amb finalitats pastorals”. Mariano Fazio (de la Universitat de la Santa Creu i número 2 del prelat de l’Opus Dei), Ignasi Fuster (professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya), José María Torralba (de la Universitat de Navarra) i el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, seran els 4 ponents de les sessions. “Tenen molt per aportar perquè la fe s’expressi en la cultura actual millorant-la”, ha dit Tusquellas. El director de les Jornades Pastorals ha subratllat que “Mariano Fazio, autor de 30 llibres sobre història de les idees i la relació entre el cristianisme i la modernitat, parlarà de manera molt atractiva en una sessió que serà molt interessant”. Sobre la segona ponència, Lluís Tusquellas ha comentat que “Ignasi Fuster recordarà que hi ha necessitat de pensar, perquè la societat, si no pensa, es deshumanitza alhora que requereix un itinerari, una disciplina de pensament”.





En un altre moment, sobre la segona jornada, Lluís Tusquellas ha explicat que “José María Torralba reivindicarà els grans llibres que ajuden els sacerdots i tothom a aprendre dels reptes actuals, amb idees que ens serveixen per entendre i diagnosticar les coses”. I de l’aportació del bisbe Francesc Conesa, ha destacat que “és un gran expert en l’anàlisi d’aquella pluralitat que permet també viure la fe, sense necessitat de rebaixar res, però sempre en clima de diàleg”. D’altra banda, el director del Centre Sacerdotal Rosselló ha aclarit que “hi ha bon aforament a la Residència Castelldaura”, tot i que ha recomanat la inscripció prèvia “des del butlletí

d’inscripció que es troba al web de l’Opus Dei o del Centre Sacerdotal Rosselló”.





Interessant trobada educativa sobre bíblia i intel·ligències





En la segona part del col·loqui, Cristina Vitoria ha definit un webinar com una eina “per donar informació a gent interessada en un àmbit concret, en aquest cas formatiu, i que dona veu sobre el tema que es vulgui tractar”. Ha explicat que, “seguint a Twitter l’Escola Cristiana o la seva pastoral, com també entrant a la web www.fecc.cat, es fa la inscripció de manera senzilla”. En un altre moment, la professora ha dit que “els qui vulguin accedir a la reunió telemàtica trobaran una càpsula que ha fet la religiosa Cecília Cortacans, de la Sagrada Família de Natzaret, amb la qual ajuda a presentar el webinar visibilitzant l’existència implícita de la Bíblia a l’escola, no tant com un llibre per tractar concretament sinó com una realitat que forma part de la nostra vida”. Ha afegit que “el que es pretén és apropar l’àmbit educatiu a la Bíblia, des de les intel·ligències múltiples, que formen part dels projectes educatius de moltes escoles cristianes”. Igualment ha apuntat que “aquestes intel·ligències apareixen en diversos passatges bíblics, perquè cal ser conscients que hi són a partir d’exemples que permeten treballar la temàtica a les aules”.

Cristina Vitoria ha situat el webinar en l’objectiu “d’anar a diferents fragments per fer evidents realitats com ara les intel·ligències musicals o altres més senzilles, però sempre donant exemples específics a partir dels fets de les narracions”. La mestra ha anunciat que el webinar “va adreçat a tots els docents de l’àrea de religió, però es vol fer extensible a tothom de l'àmbit educatiu, perquè es vol presentar la Biblia com una realitat que forma part de l’escola, no només del sector religiós”. Ha invitat tothom a inscriure-s’hi “amb els enllaços de cursos que ofereix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i posar-hi les dades”. Finalment la també psicopedagoga ha afirmat que “primer hi haurà una presentació de la temàtica que donarà pas a una estona de preguntes per concretar dubtes i donar-hi resposta”. Ha recordat, a més, que “després el webinar estarà penjat en el canal de youtube de l’Escola Cristiana”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ (la primera de l’any 2023) ha començat amb una reflexió sobre el reconeixement des de l’Església a Catalunya a Benet XVI des de l'Església a Catalunya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Digueu al món', un tema de Worship.cat que ens ajuda a viure la litúrgia d'aquest proper diumenge, II durant l'any, en què Joan Baptista ens presenta Jesús i ens invita a reconèixer-lo davant del món: https://www.youtube.com/watch?v=h98rStyHCuQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la mort del jesuïta i exprovincial de la Companyia de Jesús a Catalunya Lluís Magriñà el 8 de gener als 76 anys, la presentació dimarts 10 de gener d'un nou projecte de Centre de Salut Mental de l'Alt Pirineu impulsat pel Bisbat d'Urgell en col·laboració amb la Generalitat, la celebració el 7 de gener de la festa de Sant Ramon de Penyafort a la Catedral de Barcelona, una nova iniciativa formativa del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat anomenada 'Cafè dels divendres' (amb sessió aquest 13 de gener a les 18.00h a la Casa de l'Església de Sant Feliu), un atac informàtic patit aquests dies pel Bisbat de Girona en forma de correus electrònics falsos utilitzant el nom de l'administrador diocesà Lluís Suñer i l'Eucaristia per Rosa Deulofeu celebrada dilluns 9 de gener 19 anys després de la seva mort. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).