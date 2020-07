El Mirall ofereix dues visions de la devoció a Sant Jaume i del camí jacobeu

Ignasi Miranda / Montse Roset

La festa de Sant Jaume ha estat aquest divendres, 24 de juliol, protagonista en la taula de testimonis del programa ‘El Mirall’, des de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). La filòloga Mardía Herrero ha comentat les sensacions que transmet en el llibre ‘Peregrina’ (Fragmenta, 2020), mentre que el president de l’Associació d’Amics de l'Apòstol i del Camí de Santiago a Barcelona, Ramiro Arca, ha expressat el seu desig que la festa d’aquest 25 de juliol no perdi el seu sentit, malgrat la difícil situació per la pandèmia. Herrero, que viu a Madrid i està vinculada a la tradició sufí, ha recordat que, quan tenia 22 anys, va passar per un moment difícil que va transformar la seva vida. “El llibre està construït des de la concepció que, entrant al fons de l’experiència pròpia i sent sincers, podem establir lligams amb els altres”, ha explicat. L’escriptora ha afegit que ”la meravella es dona quan la persona és realista, no pas quan s’escapa a la ficció”, i ha destacat que el Camí de Sant Jaume va ser per a ella “una experiència iniciàtica i de descoberta del sentit, de l’amor amb majúscula, de l’esperança, de l’origen i la meta, tot en un itinerari espiritual”.

Mardía Herrero ha comentat que, “en el Camí de Santiago, tot se simplifica perquè només cal estar atents a cuidar-se els peus, a alimentar-se bé, a descansar a la nit i a rentar-se la roba”. En el mateix sentit, ha afegit que “la destinació és clara, visitar la tomba d’algú, tot seguint una fletxa”. Ha assegurat que “entregar-se a aquesta ruta allibera d’un mateix i permet abandonar qualsevol pla o idealització per centrar-se en el camí i fer un pas rere l’altre, cosa que allibera de tots els condicionaments existencials i aporta una connexió amb la terra i alhora amb el cel”. La doctora en Literatura ha relacionat això amb “el fet que es revela el sentit de la vida de manera clara i precisa, també contactant amb la natura, que és la metàfora de la dimensió divina”. Ha contraposat igualment el Camí de Santiago amb les confusions d’altres espais urbans. “El Camí dona molta claredat, simplicitat i sentit, alhora que també ofereix un contacte constant amb la natura i amb el terra per connectar-nos, arrelar-nos, generar-nos branques i poder florir”, ha explicat. Igualment ha valorat el fet que es visqui l’experiència “com un mirall perquè s’hi troben altres persones que estan igual”.

En un altre moment, l’autora de ‘Peregrina’ ha dit que el camí “va ser una oportunitat única per tornar a allò que és essencial, perquè la vida està plena d’elements superflus”. Herrero ha recordat que “allò que regala el camí és fer desaparèixer el pelegrí, que es va desinstal·lant del propi passat i construeix el futur, en una neteja de la identitat en què el qui camina es va despullant de tot allò que no sigui significatiu”. Referint-se a la sensació d’austeritat, ha comentat que “la simplicitat ajuda cadascú a autodescobrir-se per adonar-se que un mateix no és res, alhora que aquest no-res conté una llum i és la clau del que es busca en la vida”. I pel que fa a l’itinerari, Mardía Herrero ha afirmat que “el Camí de Santiago dona aspectes simbòlics que no es busquen”, i ha posat un exemple concret: “Un hostaler em va donar un bordó que acabava com en tres branques i, segons anava caminant, alguns l’identificaven amb la Santíssima Trinitat i altres amb una pota d’oca, símbol recorrent en les façanes d’alguns temples perquè era un signe templari, i altres hi veien un Jesucrist amb els braços oberts en senyal d’alegria”.

Mardía Herrero ha explicat també que “el símbol diu que hi ha una unitat que batega al darrere de qualsevol diferència, de la paradoxa o dels oposats, i ens torna sempre a l’u, a Déu, amb un objectiu que no és altre que el tornar a portar-nos a casa i, en definitiva, guarir-nos la ferida de la separació”. L’autora del llibre ‘Peregrina’ ha comentat que “la tornada a casa és molt important” i, en el seu cas, “va ser molt dura perquè es captava una sensació de mentida i de retorn a la realitat”. Ha puntualitzat, en aquest context, que “el repte era portar el camí a casa”. Mardía ha conclòs que, en la ruta jacobea, va aprendre que “es pot viure i florir en aquella unitat que ho sosté tot, que brilla quan es dona la paradoxa”.

D’altra banda, el president de l’Associació d’Amics de l’Apòstol i del Camí de Sant Jaume a Barcelona, Ramiro Arca, ha explicat que la festa d’aquest dissabte “s’ha organitzat entre una desena de companys que aniran a participar en l’Eucaristia sense cap anunci públic, ja que les restriccions són fortes”. Ha comentat també que l’entitat “no ha viscut gairebé la crisi del coronavirus, perquè molts pelegrins volien posar-se en camí, però no estava permès, i ara es pot fer” tot i la necessària prudència. Arca, a més, ha apuntat que, “si les coses milloren novament i es recupera la normalitat, els pelegrins podran anar tranquils, tot i que sempre hi ha alguns més arriscats i altres menys, però es pot sortir tranquil·lament perquè hi ha moltes persones al servei de tothom per fer que aquest virus no acabi amb nosaltres, amb les nostres ganes de fer coses”. En un altre moment, ha mostrat la seva “esperança que aquest proper Any Sant Compostel·là 2021 es pugui celebrar amb normalitat i tothom en pugui gaudir”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre el nomenament de Salvador Bacardit com a nou rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, la cançó 'Un sol cor', amb la qual el grup Kairoi ens invita a mostrar aquell tresor que tots els creients tenim, que és el Déu Pare nostre encarnat en Jesucrist, el qui ens ajuda a construir fraternitat: https://www.youtube.com/watch?v=yvrQNYS5ZoY. Dos breus apunts d'actualitat, un sobre les misses de funeral que se celebren aquest cap de setmana a Catalunya pels difunts en temps de pandèmia i un altre sobre l'ordenació d'un nou diaca a la diòcesi de Tortosa, han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).