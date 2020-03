El Mirall obre portes a la classe de Religió i presenta eines de pregària per internet

Ignasi Miranda / Montse Roset

Les possibilitats de pregar o trobar reflexions per Internet han estat aquest divendres 20 de maig, juntament amb l’assignatura de Religió que les famílies podran triar en el proper període de preinscripció escolar, grans protagonistes en el programa ‘El Mirall’. Joan Morera ha explicat que Pregària.cat és el resultat de la descoberta “d’un conjunt de recursos que calia oferir com una sola proposta, cosa que es va començar a fer a partir d’una homilia, una tireta còmica i altres possibilitats ara fa 12 anys”. El jesuïta ha destacat que el portal “intenta donar respostes a necessitats espirituals de la gent”. En aquesta línia, ha dit que “ara ja es pensa en el futur, en nous dissenys que es poden inventar”. Sobre el moment actual, Morera ha destacat que moltes persones “s’estan reorganitzant pel món virtual, per provocar experiència de Déu”. Es tracta, en definitiva, de “trobar a què ens crida Déu en aquest temps de confinament”.

Per la seva banda, Pep Salvà ha explicat que el blog ‘Preguem’, que ell coordina, “va néixer a través d’una reflexió a l’escola Lestonnac sobre la pregària, a partir de la qual va sortir la necessitat de reunir material que no es tenia”. El professor, vinculat a la pastoral i a l’oferta educativa de la Companyia de Maria, ha afegit que “l’objectiu és ajuda a millorar les pregàries, tant a l’escola com arreu del món”. Salvà ha comentat que el blog “ofereix pregàries per compartir”, algunes seves i altres d’altres autors. Finalment la benedictina Regina Goberna ha explicat que va començar a la xarxa a partir de la idea que “es pot evangelitzar sense sortir del monestir”. La religiosa, que va començar la seva tasca l’any 2000, ha assegurat que concep aquesta tasca com un reflex de la vida de pregària. Als seus 85 anys, sempre ha valorat “la possibilitat de comunicar-se directament amb la gent des de l’ordinador”.

La roda de testimonis s’ha tancat amb la participació, en el programa, del director del Secretariat Interdiocesà per a l’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), Pere Micaló. El també delegat d’aquest àmbit a la diòcesi de Girona ha lamentat que “la XIV Trobada de Mestres i Professors de Religió s’hagi hagut d’ajornar, com també l’inici de la preinscripció escolar per a totes les etapes i les matèries finançades amb fons públics”. Micaló ha insistit que “els pares han de fer ús lliurement del dret a apuntar els fills a la classe de Religió”. Igualment ha recordat que “el més important és que els pares s’ho plantegin, cosa que ni tan sols es produeix, pel que sembla, en la majoria dels casos”. Pere Micaló ha atribuït el fet que molts pares no triïn Religió “al pensament que és catequesi, cosa que és falsa, i també al desconeixement del que s’hi fa”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la paràlisi social d’aquests dies a Catalunya i arreu d’Espanya, especialment en l’àmbit de l’Església, per l’estat d’alarma provocat per l’expansió del Covid-19. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a la reflexió titulada 'La vida possible'. Finalment, la música d'inspiració cristiana, amb la cançó ‘El Senyor és la meva força’ (Taizé), ha completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja)