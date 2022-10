El Mirall ‘obre’ el llibre de Daniel Arasa ‘¿Tú por aquí?’ i saluda el nou director general d’Afers Religiosos

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 21 d’octubre, del llibre ‘¿Tú por aquí? Conversaciones en el cielo’, editat per Carena, i del relleu a la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del periodista i historiador Daniel Arasa, autor d’aquest treball, i Carles Armengol, successor d’Yvonne Griley en el càrrec governamental. Armengol ha explicat que va rebre el nomenament “amb sorpresa, perquè el procés va ser molt ràpid i sobtat, derivat d’una crisi de govern que no es preveia que es produís”. Ha aclarit, però, que el relleu “no trenca el que s’estava fent”, ja que ell portava ja “uns anys treballant a la Direcció General”. El nou responsable d’Afers Religiosos s’ha declarat “catòlic però molt conciliar, obert a les altres creences, cosa que dona un marc i un context de llibertat religiosa que els poders públics han de respectar”.





En un altre moment, Carles Armengol ha comentat també que “els pronòstics de la secularització, entesa com el fet que la dimensió religiosa o espiritual deixaria de tenir espai, són una hipòtesi falsa”. En aquesta línia, ha afegit que “el que hi ha és una fragmentació religiosa i més diversitat, alhora que també cada creença presenta una vivència de les persones que ha anat canviant”. El director general d’Afers Religiosos ha situat la crisi religiosa “en les institucions, però també d’altres àmbits”. Armengol ha dit, a més, que “hi ha un consens bàsics que, en les darreres èpoques d’aquesta Direcció General, propicien línies d’actuació en la línia de facilitar que tothom pugui expressar lliurement les seves conviccions”. Ha recordat que “hi ha projectes en marxa, com ara la XIX Mostra de Cinema Espiritual, que començarà el 15 de novembre, un exemple entre molts que mostra com es fa present el fet religiós entre la societat”.





En la segona part del col·loqui, Daniel Arasa ha destacat que “tot creient aspira al cel, i aquest llibre imagina persones del món, de vegades amb vida dissoluta o imperfecta, amb les quals ens trobarem”. El periodista també ha explicat que “allò que agrada a cadascú a la terra, com ara el cinema o menjar pernil, podrà ser exercit en plena felicitat al cel”. Arasa ha apuntat, en la mateixa línia, que “ara fa 50 anys es parlava exageradament de l’infern, i era un error, però ara passem a l’extrem contrari perquè no se’n parla mai”. L’autor d’aquest llibre sobre el cel, editat per Carena, ha

assegurat que “tothom té ajuda per poder salvar-se i, si ens condemnem, som nosaltres mateixos”.





El també president de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU ha anunciat que, després de la presentació del 27 d’octubre, es tornarà a presentar a la Casa del Llibre de Barcelona, a les 19.00 hores al Passeig de Gràcia. Igualment ha destacat que “un dels temes del llibre és la reconciliació després de l’agressivitat de la guerra, que malauradament ara ha tornat amb algunes lleis de memòria històrica, fet que converteix la guerra en arma política”. Entre allò que Arasa narra sobre el cel en aquest llibre, ha destacat “la proximitat d’un general d’un bàndol amb un altre del contrari”, així com “el fet que hi ha moltes bones persones que, sense haver estat de fe o cristians practicants, potser es van reconciliar amb Déu”. A més, ha posat l’exemple de Dolores Ibárruri, la Passionària. “La vaig conèixer personalment, i vaig comprovar, com se sap, que va morir cristiana”, va dir.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les Jornada de Delegats d'Apostolat Seglar d'Espanya i responsables de moviments laïcals, celebrada els dies 22 i 23 d'octubre, amb una breu entrevista a la delegada de Formació i Acompanyament del Laïcat de Barcelona, Anna Maria Almuni. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'QUAN M'HE FIAT', interpretada per Worship.cat, un tema que ens ajuda a reflectir-nos en Zaqueu, protagonista de l'evangeli d'aquest diumenge XXXI durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=GHlLFOVaAPE





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: l'edició d'una versió actualitzada en català del Codi de Dret Canònic (a càrrec de l'Ateneu Universitari Sant Pacià), la primera sessió de les Quartes Hores de l'Ateneu Sant Pacià dimecres 26 d'octubre amb el bisbe de Vic, Romà Casanova, la commemoració dels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a Catalunya com a tema de la 19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya i les 27es Jornades de Formació i Animació Pastoral de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, celebrades aquesta setmana a Vilafranca del Penedès (zona pastoral del Penedès, l'Anoia i el Garraf). Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).