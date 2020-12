El Mirall explora el llibre ‘L’altre Déu’ (Fragmenta) i presenta la campanya de Nadal de Càritas

El llibre ‘L’altre Déu; el plany, l’amenaça i la gràcia’ (Fragmenta, 2020), recentment publicat, i la campanya nadalenca de Càritas Catalunya, amb el lema “Bon Nadal però per a tothom”, han estat aquest divendres 11 de desembre els temes principals del programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja), compartits en una nova taula de testimonis. Adrià Pujol Cruells, traductor de l’obra escrita en francès per Marion Muller Colard, ha destacat que aquest treball, “més que novetats sobre la relació personal amb Déu, recupera algunes de les aproximacions a la divinitat que ja s’havien fet en temps anteriors fins i tot al cristianisme”. Ha situat en aquest context “un diàleg directe, una mica més casolà, que desdibuixa Déu d’atributs com ara l’omnipotència o el gran poder per acostar-lo a la problemàtica i l’existència de cada persona en particular i, per tant, en un diàleg directe i sense intermediaris”.

D’altra banda, l’antropòleg ha dit que “la visió de Déu que reclama l’autora pot acostar a la fe persones que n’havien quedat allunyades o privades, perquè és l’única manera no imposada o no mediatitzada d’entrar en la divinitat i despertar les ganes de treballar la creença”. Pujol Cruells ha assegurat que “la fe s’ha de despertar, i llibres com aquest hi contribueixen”. Sobre l’experiència d’haver-hi treballat de traductor, ha comentat que “bona part de la composició del volum no sorprèn, perquè Marion Muller-Colard té un registre molt propi de l’humanisme de finals del segle XX”. Igualment ha valorat sobretot el fet que s’ha “acostat al llibre de Job de bracet amb l’autora, fins al punt que s’ha convertit en un llibre de capçalera” per a ell. Adrià Pujol ha explicat, a més, que “el repte actual del cristianisme segurament és el de simplificar-se, però no pas en un sentit pejoratiu, sinó d’acord amb el que és la simplificació general que hi ha en els discursos hegemònics, en el polític, el social, el cultural i també el religiós”. Ha afegit que això “implica anar a conceptes molt petits, clars i bàsics i contraposar-los a altres” en la mateixa línia, en “una mena de reconstrucció, tenint en compte que no es parteix del no-res”.

Com a conclusió per invitar a llegir el llibre, el traductor ha assegurat que “toca una característica i una manera de fer molt pròpies de la societat occidental: pensar que quan les coses no van bé, és culpa del sistema o de Déu mateix”. En la mateixa línia, ha dit que “el llibre mira de donar la volta a aquest plany general quan alguna cosa no va bé, una realitat que no nega”. Ha aclarit, a més, que “no aposta per la resignació, perquè la queixa és lícita, sinó per una vida intermèdia, una mena d’acceptació i de comprensió sobre allò que implica viure, un aspecte que invita molt a llegir” aquest volum.

Campanya de Càritas per a aquest Nadal

D’altra banda, hem parlat de la campanya “Bon Nadal però per a tothom”, que parteix del fet que una de cada quatre persones no podran tenir un Nadal feliç a Catalunya. Luis-Miguel Luna, secretari de Presidència de Càritas Catalunya, ha explicat que la iniciativa “és la quarta feta conjuntament per les 10 diocesanes, i vol donar resposta a l’increment espectacular de peticions de famílies afectades per aquesta situació tan crítica”. En la mateixa línia, ha recordat que “interpel·la qualsevol persona perquè es posi en el lloc de l’altre, i es fa explicant quatre històries diferents: una família desnonada, un matrimoni gran que gairebé no té res per passar el Nadal, una dona que està sola i una altra que viu al carrer”. El responsable de Càritas Catalunya ha comentat igualment que “el fil conductor comú és la dimensió en què la pobresa i l’exclusió social estan afectant un milió i mig de persones a Catalunya, però acabant sempre amb un missatge d’esperança”.

Luna, en un altre moment, ha dit que “la campanya és sobretot de captació de donatius i de socis”, però ha subratllat també “la importància de comptar amb voluntariat, ja que bona part dels qui ajudaven Càritas van quedar confinats, perquè són persones grans i de risc, cosa que va fer caure la xifra de 12.000 a 2.500”. Això sí, ha aclarit que, coincidint amb els primers mesos de la pandèmia, “es van incorporar 600 nous voluntaris, molts d’ells joves”. El també cap de Comunicació de Càritas Catalunya ha afirmat que “hi ha un voluntariat més quotidià, que consisteix a ser al costat de les persones properes per escoltar-les i fer el possible per ajudar-les”.

El secretari general de l’entitat catòlica a Catalunya ha destacat que “el fet d’haver començat a patir aquesta pandèmia ha suposat que començàvem a sortir d’una crisi econòmica molt dura, però ara s’hi ha afegit la sanitària que ha augmentat la crisi social”. Igualment ha revelat que, “durant el segon semestre d’aquest any, a moltes Càritas diocesanes, el nombre de peticions d’ajuda es va multiplicar per tres, cosa que ha fet que moltes d’aquestes estructures han vist acabar el pressupost”. I sobre la col·lecta de diumenge 20 de desembre a les esglésies, Luis-Miguel Luna ha recordat que “es convida la comunitat parroquial a col·laborar amb aquest gest de participar en la col·lecta”. També ha dit que “es poden fer donatius a través de www.caritascatalunya.cat. Luna ha conclòs que, “des del compromís amb les persones més necessitades, s’aconseguirà millorar la seva situació”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la importància de la litúrgia en el moment actual, coincidint amb la recent concessió del VII Memorial Pere Tena (del Centre de Pastoral Litúrgica) al Nou Institut de Litúrgia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'El Espíritu de Dios sobre mí está', de Javier Brú. Ens ambienta l'alegria del tercer diumenge d'Advent, amb una primera lectura en què Isaïes diu: "L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè el Senyor m'ha ungit...", un joiós anunci que ens acosta una mica més al Nadal: https://www.youtube.com/watch?v=obAnIHoPiys.

Uns apunts d'actualitat, sobre la participació de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, en la Divina Litúrgia dels ortodoxos romanesos diumenge passat, sobre el concert "Cantem amb els sense sostre" programat per al 20 de desembre a l'Hospital de Campanya Santa Anna de Barcelona i sobre la publicació d'uns materials per a la pregària des de l'editorial Claret, amb un record especial per a Albert Bonet, fundador d'Empreses amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona, que ens va deixar el 6 de desembre, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).