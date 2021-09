El Mirall entrevista la nova responsable de l’Escola Cristiana i ofereix un llibre religiós de Daniel Arasa

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 17 de setembre de l’Escola Cristiana de Catalunya, coincidint amb l’inici del curs 2021-2022, i ha presentat el llibre ‘Dios no pide el currículum’, escrit per Daniel Arasa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Meritxell Ruiz, nova secretària general de la fundació educativa, i el mateix periodista autor d’aquest treball d’espiritualitat. Ruiz, que acaba de substituir el jesuïta Enric Puig al capdavant de l’obra iniciada pel salesià Francesc Riu el 1977, ha explicat que afronta aquesta etapa “amb molt de respecte pel que suposa, després de la llarga trajectòria de la fundació, i alhora amb molta il·lusió de seguir treballant amb una vocació però també amb un compromís”. En aquesta línia, ha afegit que Catalunya “no es pot entendre sense l’educació concertada, amb institucions centenàries i bicentenàries com ara els ‘corazonistas’, que oferien les seves escoles i formaven mestres per donar resposta educativa a moltes famílies quan no hi havia educació en aquest país”. Ha dit igualment que “això aporta a la societat diversitat de projectes i de mirades, cosa que facilita que cada família trobi respostes de futur per als seus fills”.





Meritxell Ruiz ha assegurat que “l’educació a Catalunya, sense l’escola cristiana i concertada, seria menys diversa, com es demostra veient la quantitat d’alumnes que han passat per les diferents escoles, amb una experiència de creixement acadèmic i personal que cal agrair a totes les institucions i professors que l’han fet possible”. La secretària general ha reivindicat “un model com el de la sanitat, on la gent no sap si un centre és públic o privat, sinó que el que té és un bon servei sanitari”. En un altre moment, ha dit que “les escoles concertades que han hagut de passar a ser públiques no han fet el pas per convicció sinó per necessitat, ja que reben menys finançament que les públiques”. Ruiz ha recordat que “la Generalitat deixa de pagar un 40 per cent del que suposa tenir obert un centre concertat, mentre aquest col·legi hauria volgut mantenir el seu projecte educatiu”. S’ha compromès a “treballar perquè no hi hagi cap més col·legi concertat que passi a ser públic per un tema econòmic”, com també a “posar sobre la taula aquesta necessitat de finançament i aconseguir que es destinin més diners d’aquest augment pressupostari tant a escoles concertades com a públiques”.





Sobre el fet que hagi estat anteriorment consellera d’Educació, Meritxell Ruiz ha dit que això “facilita conèixer l’administració, que té els seus mecanismes propis amb bona gent i alhora amb la peculiaritat de no ser sempre molt flexible, però hi ha ara una bona relació amb l’Escola Cristiana”. La secretària general de l’entitat catòlica ha destacat que “s’ha posat sobre la taula el tema de la gratuïtat, per la mateixa raó que un avi o una àvia no ha de pagar més per la residència només perquè sigui concertada”. Ha recordat que “la gratuïtat és un dret per a les famílies” i que les escoles concertades cristianes “no cobren quotes per desig, sinó perquè l’administració no cobreix totes les necessitats”. Finalment, Meritxell Ruiz ha afirmat que “l’equip actual de l’Escola Cristiana està fent un pla estratègic per als propers anys, amb diversos reptes: reforçament de la pròpia identitat amb projectes diferents aportats a la diversitat educativa, el manteniment del treball per la qualitat educativa del centre dins dels canvis socials i el posicionament davant la societat, perquè cal posar en valor la gran tasca dels col·legis, on moltes famílies els trien malgrat les seves dificultats econòmiques”.





Llibre de Daniel Arasa sobre Déu





D’altra banda, el periodista Daniel Arasa ha ofert el seu nou llibre ‘Dios no pide el currículum: testimonios y reflexiones de un periodista’. Ha publicat aquest treball a partir de la seva vivència de comunicador. Arasa ha destacat que el volum “vol transmetre principalment que tot és un do de Déu i volem donar-li gràcies”. Ha recordat que “les persones tendim a pensar que, per tirar endavant les coses (incloent-hi la nostra salvació eterna), necessitem l’esforç, la capacitat i la intel·ligència, però no sempre ens adonem que la part fonamental és la gràcia de Déu”. Ha lamentat que “en això som una mica pelagians, com recorda sovint el Papa Francesc”. El periodista ha aclarit que “això no treu que hem de lluitar amb el cor, amb la ment i l’esperit per ajudar els altres i fer les coses bé”.





Arasa ha assegurat que “aquest llibre parla a les persones sobre Déu de manera oberta, en base a fets quotidians, i està escrit amb estil periodístic, assequible, amb llenguatge del carrer i amb anècdotes de la vida ordinària, per analitzar així el sentit de la vida, del dolor, de la mort, del treball, de la vida familiar, del laïcisme, de l’espiritualitat, del perdó, de la felicitat, de l’alegria, de la pregària, de la santedat, de l’apostolat, dels catòlics a la vida pública i de moltes coses més”. En definitiva, ha expressat el seu desig que aquest treball “sigui molt útil perquè les persones reflexionin sobre la seva vida i siguin ajudades a anar cap a Déu”. Arasa ha dit que “aquest llibre va sorgir de manera indirecta, a partir d’unes anotacions escrites ara fa 10 anys per als nets, amb la idea de transmetre’ls valors de fons i virtuts”. Igualment ha comentat que

“una característica d’aquest llibre és l’autenticitat, perquè mostra l’esperit, el sentiment del cor i les raons de la ment de l’autor, cosa que permetrà que milers de persones s’hi vegin reflectides”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'elecció de Manel Gasch per al càrrec d'abat de Montserrat. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Entra en la presència del Senyor', interpretat per Carla Costa i el Grup Bona Nova per ambientar aquest diumenge XXV durant l'any, en què la Paraula de Déu ens presenta disputes entre els seguidors de Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=krHcnhXO8RA





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya (impulsada per la Generalitat, desenvolupada per l'Observatori Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i presentada aquest dimecres), sobre la publicació aquesta setmana d'un suplement en els fulls dominicals sobre el testament vital com a alternativa cristiana a l'eutanàsia, sobre una nova campanya de Càritas Catalunya per dignificar el dret a l'alimentació ("Jo com tu"), sobre la Trobada amb Haití organitzada per l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos per a aquest dijous al Cosmocaixa de Barcelona i sobre la valoració que va fer el cardenal Joan Josep Omella dilluns passat en declaracions a Ràdio Estel, en què reclamava respecte a la privacitat i paciència. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja)