El Mirall entra a la Setmana Santa catalana i aprofundeix en la bellesa de la basílica de la Sagrada Família

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 31 de març sobre la pietat popular, amb les grans activitats a Barcelona i a Catalunya, i sobre la bellesa i la llum de la basílica de la Sagrada Família. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Teresa Maria Comellas, prohom primera de la Confraria de Sant Marc i vicepresidenta del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona, i Chiara Curti, arquitecte i autora del llibre ‘La Sagrada Família, catedral de la llum’. Curti ha presentat “un projecte de col·laboració amb el diari ‘L’Osservatore Romano’ que ha consistit en uns articles a partir de l’observació i la constatació que les esglésies més boniques tenen el seu origen en la voluntat d’un poble”. Ha afegit igualment que “aquí tenim la Sagrada Família i la basílica de Santa Maria del Mar”, alhora que ha destacat que “el projecte, coordinat amb Giulia Galeotti, s’ha anat fent gran fins al punt que les pàgines havien de ser 4 i, al final, van ser-ne 16 en què veiem que les esglésies es converteixen en un autoretrat d’una forma de viure la fe”.





Chiara Curti ha destacat també que “el poble es manifesta sovint a través de la construcció de la Casa de Déu, i la Sagrada Família és un exemple d’allò que comença com un temple expiatori i passa a ser una reflexió sobre el sentit d’aquestes esglésies, que no comporten un mercantilisme religiós, sinó la voluntat de col·laborar amb una gran obra amb la vida de cadascú”. En un altre moment, l’arquitecte ha destacat que “es repeteix la paraula ‘junts’, perquè tots els pobles construeixen l’Església, com insisteix el Papa Francesc”. Curti ha subratllat que els articles “han motivat moltes felicitacions en haver-se descobert el valor de fer una cosa bonica”. A més, ha dit que “s’ha parlat en aquests articles sobre la catedral de Kíiv, una església restaurada a Florència i un temple construït a la Costa d’Ivori, on uns creients van veure la necessitat de guarnir amb colors casa seva com s’havia fet amb l’església”. La també treballadora de la Sagrada Família ha anunciat que ”les 16 pàgines podrien obrir-se a tothom, perquè han fet bé a molta gent”. Sobre un llibre que s’acaba de publicar, ‘La Sagrada Família, catedral de la llum’, Curti ha comentat que “la Providència va fer que es presentés el 2 de febrer, festa de la Candelera i, per tant, de la llum, molt present en aquest treball”.





La fe del poble present al carrer





En la segona part del col·loqui, Teresa Maria Comellas ha explicat que “el pregó és l’anunci dels fet al poble” i que això és el que va fer l’11 de març passat, amb “una temàtica que va ser l’amor a Crist i la nostra responsabilitat d’evangelitzar tothom, cosa que és la raó de ser de les germandats i les confraries”. També ha destacat que “va haver-hi força gent i es va fer present la Inspecció General de l’Exèrcit amb la seva banda”. Pel que fa a la Setmana Santa, la pregonera 2023 ha recomanat a tothom “que assisteixi als actes, que són una catequesi al carrer, amb les imatges passejant i que són vistes per moltes persones, creients i no creients”. Igualment ha apuntat que “es fa una gran quietud i molt de silenci respectuós quan passa la processó pel carrer, fins al punt que molts establiments tanquen el fil musical quan passa la processó”.





Comellas ha anunciat “la processó de la ‘burreta’, organitzada per la Germandat de Jesús del Gran Poder i l’Esperança Macarena des de l’església de Sant Agustí, un acte organitzat per al Diumenge de Rams a partir de les 10 del matí”. D’altra banda, ha dit que “el mateix dia sortirà a les 17.30, de la parròquia de Santa Anna-Hospital de Campanya, una processó amb la imatge del Crist de la Bona Mort, en un clar exemple de vincle entre pietat popular i caritat”. A més, ha recomanat “el Via Crucis de l'arxiconfraria del Pi, fundada el 1547 i que ara recupera aquest acte per al Dijous Sant a partir de les 21.00 hores, així com la processó del Divendres Sant, on conflueixen les germandats i confraries a la plaça de la Catedral”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'ordenació episcopal de David Abadías, que ja és nou bisbe auxiliar de Barcelona, després d'una celebració amb la presència de més de 1.400 persones dissabte 25 a la basílica de la Sagrada Família. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Hosanna', un tema del grup Worship.cat per ambientar el Diumenge de Rams: https://www.youtube.com/watch?v=KJQl7Fz9U5M





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: La Missa per la pluja presidida diumenge 26 de març pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, al santuari de la Mare de Déu dels Torrents de l'Espunyola (Berguedà), l'elecció dissabte 25 de Jordi Vilà Font com a nou provincial de l'Escola Pia de Catalunya, la participació de més de 15.500 persones diumenge 26 en la Caminada Solidària 'Magic Line' a benefici de l'Obra Social Sant Joan de Déu i el Concert de Setmana Santa a Montserrat programat per a aquest Diumenge de Rams a les 21.00h a la basílica de Santa Maria, amb la Coral Sant Jordi i la Petita Missa Solemne de Rossini. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja). I divendres vinent, 7 d’abril

(Divendres Sant), ens connectarem amb la programació de COPE en cadena. Tornarem el 14 d’abril.