El Mirall entra en el Primer de Maig amb la Pastoral Obrera i pregunta l’abat de Montserrat sobre el monestir

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 30 d’abril, de l’Església davant del Primer de Maig, festa del Treball, i del Monestir de Montserrat, amb la comunitat benedictina, un any després de l’inici de la pandèmia i coincidint amb la festa de la patrona de Catalunya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Rafi Cáceres, directora del Secretariat de Pastoral Obrera de l’Arquebisbat de Barcelona, i Josep Maria Soler, abat de Montserrat. Rafi Cáceres ha dit que les delegacions, els moviments obrers cristians i altres realitats viuen “preocupats per la situació social que es viu, sobretot en el món del treball, en què s’està precaritzant la vida, amb expedients de regulació, acomiadaments poc relacionats amb la pandèmia, com ara els de les entitats bancàries, i la situació dels més vulnerables que s’han quedat sense feina i no tenen compensació perquè no tenien contracte”. Ha comentat que això “afecta els militants cristians i les seves famílies”. La directora del Secretariat ha recordat una trobada online que es va celebrar la setmana del 18 al 23 de març. Igualment ha destacat que “la jornada és reivindicativa però també de celebració, des del record als avantpassats que van lluitar per unes millors condicions laborals de la classe treballadora”.

En un altre moment, Rafi ha explicat que “el manifest 2021 planteja la necessitat de ser conscients de la situació que vivim, amb un increment de les desigualtats socials aquest darrer any, amb la temporalitat, la parcialitat dels contractes, les baixes pensions la pèrdua de drets, l’existència de falsos autònoms i altres mancances, encara més durs si tenim present que veníem d’una altra crisi i, per tant, d’una situació de fragilitat en habitatge, sanitat i educació, on es van patir retallades”. La directora de Pastoral Obrera ha comentat que “es recorda en el manifest la bretxa de gènere amb una crida a construir un altre model social, centrat en la persona i en la cura de la casa comuna, davant la crisi climàtica”. A més, ha comentat que “es reivindica que els serveis públics estiguin pel bé comú i no s’hagin de mercantilitzar”. Ha dit que “cal un compromís per ser a l’espai públic i aconseguir una societat més justa i més equitatia”.

Rafi Cáceres ha subratllat que “aquest divendres 30 a les 18.00h, la Joventut Obrera Cristiana fa una concentració obreta i amb el lema

“Jove, reivindica’t”, al carrer Selva de Mar, 215 de Barcelona”. Ha recordat que “se celebra el Dia de la GOAC, juntament amb el Primer de Maig” a la Parròquia de Santa Madrona de Barcelona, com també “una Eucaristia a Lleida sota el lema ‘més que mai, un treball decent per a tothom”. Igualment ha dit que “la Pastoral Obrera serà present a les manifestacions sindicals, a través dels seus militants, a Barcelona a la concentració a les 11.30 convocada per UGT i Comissions Obreres, mentre que a les 17.00 hi haurà concentració sindical promoguda per l’Aliança de Marees”.

Rafi Cáceres ha assegurat que “el missatge cristià s’ha de fer present a la societat lluitant alhora en dos nivells diferents però complementaris: l’estructural, perquè el nostre sistema capitalista provoca desigualtats al món i és injust, i més personal, en el tu a tu amb la feina als barris, als moviments socials, entre els veïns i en altres llocs”. Igualment ha dit que “cal crea consciència, en aquests llocs, de lluitar pels drets socials i laborals”. Finalment la directora del Secretariat ha assegurat que, “com a seguidors de Jesús, no podem normalitzar l’atur, la precarietat i les seves conseqüències, com no ens podem quedar tampoc aïllats”. La dirigent eclesial ha conclòs que “cal fer xarxa a fins i fora de l’Església”, per destacar “la gran tasca de la Plataforma Església pel Treball Decent, que també ha fet públiques propostes sobre polítiques actives d’ocupació”.

Finalment Cáceres ha assegurat que “no sembla que la sortida de la crisi hagi de ser fàcil, tot i que cal veure el futur immediat amb esperança”. S’ha mostrat esperançada que, “al final del túnel, es pugui començar a construir un model social nou, tenint en compte que el capitalisme genera profundes desigualtats”. La directora de Pastoral Obrera ha dit també que “els moviments obrers esperen que es consolidin les reformes laborals”, i s’ha mostrat partidària de “promoure moviments socials que defensin la vida de les persones, especialment les més vulnerables”.

Montserrat, portes obertes però amb restriccions

D’altra banda, l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha destacat que la festa de la patrona de Catalunya “s’ha viscut amb preocupació, en sintonia amb els qui han patit, en solidaritat amb tots aquells que han treballat per ajudar, per guarir o per acompanyar els malalts i els seus familiars, com també des d’un gran contacte amb la gent, sense visitants físics però amb les nostres pregàries i celebracions transmeses pels mitjans de comunicació, tot amb persones que s’han adreçat als monjos per trobar paraules de consol”. El religiós benedictí ha subratllat que “han disminuït molt fortament els ingressos, fet que suposa un sacrifici,

amb la majoria de treballadors en ERTO”. Finalment ha assegurat que “per a Montserrat, la manca d’ingressos ha estat molt forta, cosa que obliga a un sacrifici entre els nens i la comunitat”. Alhora s’ha mostrat optimista de cara a “continuar des de la comunitat el servei a Montserrat”.

Com a exemple, ha posat el de nombrosos ciutadans que no han pogut acomiadar un familiar seu, cosa que fa que sigui comprensible i molt humà que algú pugui perdre l’esperança. L’abat ha recordat que els cristians “no podem perdre l’esperança, perquè el nostre fonament és Jesucrist, amb la seva victòria sobre el bé, de l’amor sobre l’odi i de la vida després de la mort. En forma de pregària, ha expressat el seu desig que “siguem capaços de superar les conseqüències laborals i econòmiques de la pandèmia”. I ha animat a “ser capaços entre tots de trobar una sortida i superar les conseqüències laborals i econòmiques de Catalunya”, com també que la Mare de Déu “faci que molta gent pugui conèixer i seguir Jesucrist”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el Premi Mundo Negro a la Fraternitat 2020 concedit a l'arxidiòcesi de Tànger, que estarà representada en el lliurament pel seu arquebisbe emèrit, Santiago Agrelo (un pastor exemplar que ha estat diverses vegades a Catalunya). Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'La vid y los sarmientos', tema del grup Brotes de Olivo, que ens ambienta el diumenge V de Pasqua: https://www.youtube.com/watch?v=bwQkpsdj3WI

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre la iniciativa impulsada pel Papa de resar el Rosari pel final de la pandèmia en 30 santuaris d'arreu del món, a les 18 hores cada dia del maig, sobre la campanya solidària 'Una rosa, una oportunitat' de la Fundació Comtal (de la Salle a Barcelona) per a infants i joves sense recursos, que ha recollit 10.000 euros el dia de Sant Jordi, i sobre la clausura de la XVI Jornada de Mestres i Professors de Religió de Catalunya i Andorra, dissabte passat a Sant Julià de Lòria (Andorra).