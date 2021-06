El Mirall entra al pelegrinatge de l’Hospitalitat de Lourdes de Barcelona i recorda Pere Casaldàliga

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 25 de juny del “Pelegrinatge pel territori”, organitzat per a aquest cap de setmana des de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, i de l’acte d’homenatge a Pere Casaldàliga que han organitzat, per al dilluns 28 de juny, l’Ajuntament de Barcelona i la fundació que porta el nom del bisbe català. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació Marta Ventura, presidenta de l’entitat mariana a la Província Eclesiàstica, i Glòria Casaldàliga, de la Fundació Pere Casaldàliga i neboda del prelat claretià. Ventura ha repassat les diverses activitats, divendres 25 a la diòcesi de Sant Feliu, dissabte 26 a Terrassa i diumenge 27 a Barcelona, amb una Missa a les 10 del matí a la basílica de la Sagrada Família presidida pel cardenal Joan Josep Omella. La presidenta ha explicat que l’Hospitalitat “és una entitat diocesana d’apostolat seglar, nascuda el 1910 per acompanyar persones malaltes i discapacitades al santuari de Lourdes, perquè sovint no podien anar-hi”. En aquesta línia, l’ha definida com “un grup molt divers que comparteix molts moments íntims, sempre sota l’advocació de Maria de Lourdes”. Sobre la vivència de la pandèmia, Marta Ventura l’ha definida com “uns moments molt difícils perquè el contacte per e-mail o a distància no és el mateix que realitzar activitats al costat de les persones que ens necessiten”. Igualment ha destacat que “l’objectiu principal del pelegrinatge és que, com que enguany encara no s’ha pogut fer-ne un de normal al santuari francès, s’ha volgut reproduir el mateix programa d’actes però a casa nostra, amb el Rosari, la processó de torxes, la Missa i altres vivències”. La presidenta de l’Hospitalitat ha justificat el pelegrinatge assegurant que “cal tornar a encendre la flama i posar-se les piles, amb moltes ganes i gran implicació de totes les persones que formen part de l’associació”.





De la Missa a la Sagrada Família, Marta Ventura ha destacat que “l’aforament restringit de 800 persones s’ha cobert amb molta rapidesa”, alhora que ha recomanat especialment “una vetlla de pregària a Badalona, dissabte a la nit amb guitarres i bona música, i també un acte aquest dissabte al migdia, en què s’ha demanat a moltes persones que acompanyin malalts”. En un altre moment, la presidenta ha afirmat que “les persones ateses són les qui tenen més alegria per les activitats” i que “els qui han pelegrinat a Lourdes saben que, el diumenge que

coincideix amb la trobada, se celebra una Missa a la gruta de Pius X i, després, es fa una paella acompanyada d’espectacles preparats amb molta gent”. Ha comentat també que això “es farà de la mateixa manera ara a Barcelona, amb acompanyaments i actuacions infantils, prèviament demanades a la gent perquè gravin la seva posada en escena i després s’hi pugui veure”. De la celebració eucarística de la Sagrada Família, Ventura ha comentat que “tindrà moments molt intensos, però ha estat molt bonica sobretot la preparació, amb la possibilitat que els autocars arribin a la porta, un detall que es deixarà als bancs per a cadascú amb precaucions, la presència d’una imatge de la Mare de Déu, el moment de les ofrenes portades per un grup de persones que ha portat de Lourdes un ciri per posar-lo als peus de la Mare de Déu i la utilització també del mocador identificador”. A més, ha conclòs que “cantar l’Ave de Lourdes un gran grup a la Sagrada Família serà igualment impressionant”.





Homenatge a Pere Casaldàliga a Barcelona





D’altra banda, s’ha programat per al dilluns 28 de juny un acte d’homenatge a Pere Casaldàliga, que es farà amb restriccions i precaucions a la Plaça del Rei de Barcelona. Glòria Casaldàliga, presidenta de la fundació que porta el nom del bisbe català, ha explicat que “es vol que sigui un acte de reconeixement de les entitats i persones que han seguit el bisbe Pere i continuen lluitant a favor de les seves causes”. Ha expressat, a més, el seu agraïment a “la predisposició i la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona”. Casaldàliga ha lamentat que “moltes persones que estimaven el bisbe Pere no podran ser físicament a l’acte, per les restriccions de la pandèmia”, però ha anunciat que “s’ha donat la possibilitat de seguir-lo per streaming a través del Facebook de la Fundació Pere Casaldàliga”.





Glòria Casaldàliga ha dit també que “l’acte està pensat per aconseguir que la gran protagonista sigui la paraula del bisbe Pere, amb diferents persones que l’han estimat i que recitaran frases d’ell, alhora que donaran el seu testimoniatge sobre el que ha suposat Pere Casaldàliga per a ells”. Igualment ha anunciat que “recitaran poesies els actors Eduard Fernández, Clara Segura i Núria Valls, així com l’artista d’origen brasiler Priscila Bardosa, tot acompanyat per la bona música de Carles Cases, sempre disposat a col·laborar amb els actes que tinguin a veure amb el bisbe Pere”. La presidenta de la Fundació Pere Casaldàliga ha comentat, com a balanç dels últims mesos, que “va haver-hi, a banda del primer funeral a Balsareny, una Eucaristia més íntima a l’església dels Claretians, una missa de record a Solsona presidida pel bisbe Xavier Novell i altres reconeixements institucionals, entre els quals destaquen l’entrega de la Medalla de la Ciutat a Sabadell, on Pere Casaldàliga deia que tenia el seu primer amor pastoral, de la mateixa

manera que s’han fet actes a Girona, a Arbúcies, a Manresa, a Barcelona mateix (a l’Hospital de Campanya de Santa Anna i a la Parròquia de Sant Medir) i en altres llocs, tot i que és difícil no descuidar-se’n algun”.





De cara al proper 8 d’agost, primer aniversari de la mort del bisbe, Glòria Casaldàliga ha confirmat que “la idea és fer una celebració de l’Eucaristia a l’església romànica del castell de Balsareny, on hi ha una imatge de la Mare de Déu, molt estimada pel bisbe Pere, tot això amb la idea de fer-hi després una xerrada i música, actes que cal encara concretar i confirmar”. Finalment, la també neboda del bisbe ha explicat que, “des de la família i des de l’Associació Araguaia, s’ha constituït una fundació per vetllar pel seu llegat, des d’un compromís sobre el valor de la vida, del pensament, de l’obra i de les causes del prelat, amb projectes culturals, arxivístics, educatius i altres, amb la idea de seguir treballant els propers cursos, igualment des d’ara també a través del suport a les activitats que porta fent l’Associació Araguaia des de fa més de 30 anys, incloent-hi el sosteniment de projectes de cooperació, sobretot de la mà de l’Associació Ansa de Saô Félix do Araguaia”.





Finalment Glòria ha confirmat que “una altra tasca molt important és la de mantenir el llegat de Pere Casaldàliga al Brasil, concretament a Saô Félix, on hi ha un arxiu de gran importància per a la memòria històrica de les lluites per la terra, de la causa indígena, de la teologia de l’alliberament i de l’Amèrica llatina en general”. Ha recordat que allà “hi ha 250.000 documents que cal vetllar per mantenir, juntament amb el Santuari dels Màrtirs i la casa on va viure Pere Casaldàliga més de 50 anys, sense oblidar la casa on descansa en pau, al costat del riu Araguaia”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre els pronunciaments a Catalunya de l'Església i d'entitats d'inspiració cristiana contra la llei reguladora de l'eutanàsia, que entra en vigor aquest mateix 25 de juny. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Guareix-me ara', interpretada pel Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit, un tema que ens ambienta aquest diumenge XIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=tMf-DCJCPog.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre l'anunci de la inauguració de la Torre de la Mare de Déu a la Basílica de la Sagrada Família el proper 8 de desembre, sobre la reobertura aquest divendres

del Museu Tresor de la Catedral de Girona un cop reformat i sobre la presentació aquesta setmana d'un concert de la Filharmònica de Viena que es farà el 18 de setembre a la Basílica de la Sagrada Família. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).