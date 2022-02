El Mirall entra en les properes activitats de Sant Josep de la Muntanya i ofereix un testimoni de Mans Unides

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 4 de febrer, de la recta final de les commemoracions pel centenari de la coronació de la imatge de Sant Josep de la Muntanya, a Barcelona, de la pel·lícula ‘Petra de San José’, sobre la fundadora de les Mares dels Desemparats, i sobre el projecte d’ajuda a un programa maternoinfantil al Burundi finançat per Mans Unides. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de la secretària del santuari del barri barceloní de la Salut, Àngels Arrabal, la superiora general de les Mares dels Desemparats, Pilar García de San José, el director del film sobre la beata Petra, Pablo Moreno, i el sacerdot burundès Richard Twagirimana, que dona suport al projecte del seu país des de Catalunya, on és des de fa uns anys vicari de la parròquia de Santa Maria de Badalona.





Els 7 Diumenges de Sant Josep ha estat un dels temes comentats per Àngels Arrabal, que ha destacat que aquesta devoció “es prepara de manera molt especial, enguany amb un horari canviat, a les 11 del matí, cosa que permet que hi hagi molta més gen, i amb el predicador, Pere Montagut”. Per la seva banda, Pilar García ha recordat que “la beata Petra és una dona amb el cor de foc, com la va definir Sant Joan Pau II”. De la pel·lícula, ha recordat que “la figura del santuari és clau en el film, on la protagonista és una dona amb empenta i molt enamorada de Déu”. La religiosa ha explicat que “la història de la imatge es remunta a l’arribada de la Mare Petra a Barcelona, moment en què compra la icona de Sant Josep per una mica més de 200 pessetes”. A més, la superiora general ha dit que “és una imatge que dona peu a una devoció expressada de manera única”.





Arrabal, en una altre moment ha comentat que “la vida actual del santuari està més trastocada pel Covid, sobretot ara, que els nens ja van a escola”. La secretària ha destacat que “tot és acollida, ajuda, disponibilitat i servei en les monges, davant la mala experiència familiar dels infants”. Igualment ha anunciat que “hi haurà el nunci Bernardito Auza el 19 de març a presidir la missa solemne, amb la clausura de les commemoracions”. Com a balanç, Àngels Arrabal ha destacar que “tothom ha volgut venir a guanyar el jubileu a Sant Josep de la

Muntanya, amb la ‘Patris Corde’, en uns mesos molt enriquidors i molt positius, amb la coincidència també amb l’Any de Sant Josep”.





Per la seva banda, Pablo Moreno ha destacat que “la pel·lícula narra el viatge que una jove de Màlaga, Ana, emprèn per completar el recorregut vocacional i fundar la congregació de les Mares dels Desemparats, que van decidir donar visibilitat als qui es trobessin en els marges de la societat, els sense sostre, i donar-los dignitat”. Pel que fa a la història, ha comentat que “ens posa en el context de diversos àmbits, com ara el món obrer a la Barcelona de finals del segle XIX, i mostra el testimoni d’una dona que recull nens desprotegits i persones sense llar, tot amb la culminació d’un suport espiritual, a través de Sant Josep”.





El director del film ha explicat que “el procés de producció ha estat molt marcat per la pandèmia, amb la preproducció en temps de confinament i els primers mesos de l’estiu del 2020”. Ha afegit que “el rodatge es va fer en dues parts, una el setembre i l’altra, el novembre i desembre, gairebé de ple en la segona onada de la pandèmia”. En la mateixa línia, Moreno ha destacat que “va ser especialment satisfactori en un moments tan complicat en què la cultura patia de manera especial les bufetades de la pandèmia”. El director de cinema ha afirmat que “el muntatge de la pel·lícula es va fer durant tot el 2021, i s’ha acomplert finalment el somni de poder veure la producció en pantalla gran”.

Nova campanya de Mans Unides: nou testimonis





El sacerdot de Burundi Richard Twagirimana, vicari de la parròquia de Santa Maria de Badalons, ha estat el testimoni d’enguany en el marc de la Campanya anual de Mans Unides, dedicada aquest 2022 a combatre la indiferència davant la vulnerabilitat. Ha explicat que “aquests anys han estat un temps d’aprenentatge, plens d’experiència”. Ha assegurat que “Burundi, integrat en un grup de països poc desenvolupat, té aquest projecte d’assistència a nens i infants, perquè tinguin atenció sanitària més digna, especialment en l’alimentació i en els naixements”. Richard Twagirimana ha comentat que “existeixen al país centres sociosanitari perquè tothom tingui allò fonamental per al propi benestar.





El prevere africà ha dit que “Burundi està ara més tranquil, mentre intenta superar les ferides de les guerres”. Ha apuntat igualment que “amb l’ajuda de Mans Unides s’han pogut construir centres sociosanitaris i escoles que fins ara no estaven accessibles!”. Richard ha presentat un centre d’assistència de la perifèria de Bujumbura com “un dels fruits de l’acció, que donarà pas a la construcció d’un hospital de referència” a la capital del Burundi. Twagirimana ha assegurat que “l’Església ha d’orientar i formar la població, sense quedar-se només en

l'administració de sagraments”. Finalment el sacerdot ha fet una crida a “col·laborar en els projectes de Mans Unides, amb tot el cor, perquè els ajuts que es donen arriben, i els habitants del Burundi ho agraeixen molt”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'inici del ministeri de Salvador Cristau, aquest dissabte 5 de febrer, com a nou bisbe titular de Terrassa. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Et seguiré', un tema interpretat pel grup català Worship.cat que ens ajuda a preparar-nos per viure el missatge de l'evangeli d'aquest diumenge, V durant l'any. Lluc narra com Jesús invita Pere a seguir-lo, com ens demana també a tots nosaltres, i a ser pescador d'homes: https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre l'informe ‘EINSFOESSA, exclusió i desenvolupament social a Catalunya 2021' per a Càritas Catalunya, presentat dimecres 2 de febrer a Sant Cugat del Vallès i amb dades que reflecteixen que 3 de cada 10 catalans viuen en l'exclusió, sobre la mort als 81 anys del sacerdot Antoni Serramona, de la Congregació de lOratori i amb llarga trajectòria en la pastoral de joventut a l'arxidiòcesi de Barcelona, sobre l'inici de l'any ignasià Manresa 2022, dissabte 29 de gener a la capital del Bages, i sobre l'ordenació diaconal dels seminaristes d'Urgell Àlex Vargas i Jerrick Rodríguez també el dia 29 a la basílica del Sant Crist de Balaguer. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).