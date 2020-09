El Mirall entra en l’ajuda de l’Església als sords i en l’inici de curs per a l’Escola Cristiana

El servei que l’Església ofereix als sords a Catalunya i l’inici del curs per a l’Escola Cristiana han estat aquest divendres, 25 de setembre, els dos grans temes que el programa ‘El Mirall’ de COPE ha tractat en la part central, la taula de testimonis. Xavier Pagès, rector de la Parròquia de la Medalla Miraculosa de Barcelona i coordinador de la Pastoral del Sord en aquesta arxidiòcesi, ha explicat que l’origen d’aquest àmbit “es remunta a mitjans del segle XIX, amb Jaume Clotet i una atenció catequètica, línia que ha continuat després amb altres mossens fins al moment actual, ja sota el nom de pastoral del sord a moltes diòcesis d’Espanya”. Ha presentat aquest servei com “una realitat que intenta oferir tot allò que trobem a les parròquies adaptat a les necessitats de comprensió i expressió que tenen les persones sordes: atenció sacramental, catequètica, formativa, social i caritativa”. Pagès ha comentat que “la Pastoral del Sord es troba dintre del Secretariat d’Atenció a les Persones amb Discapacitats”.

El responsable de l’atenció als sords, coincidint amb la celebració aquest diumenge del Dia Internacional de les Persones Sordes, ha assegurat que “la llengua dels signes és una eina fonamental, especialment per a aquells sords que no aconsegueixen sentir-hi ni tan sols amb les pròtesis actuals, i un vehicle amb limitacions i riqueses des d’una diversitat de realitats en què tots s’integren socialment”. Xavier Pagès ha dit també que la població sorda és un 2 per 1.000, amb dades generals, i “molta gent troba la pastoral a través d’internet, per comunicació dels uns amb els altres o per motius concrets”. En aquesta línia, ha afegit que “és un món reduït i alhora dispers”.

Sobre el servei sacramental, el prevere ha explicat que “la Missa setmanal per als sords és cada dissabte a les 18.30 hores a l’església de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Barcelona”, i ha recordat que “hi ha una transmissió telemàtica per internet que ha anat a més, sobretot arran de la pandèmia”. Xavier Pagès ha destacat igualment que “les celebracions transmeses a distància arriben a molts punts del món, per exemple a l’Amèrica llatina, on se sap que són molt valorades per famílies amb persones sordes”. Finalment el sacerdot ha dit que es pot contactar amb aquest servei des del web www.pastoraldelsord.org o trucant al telèfon 619 67 26 91.

D’altra banda, l’Escola Cristiana participa de la preocupació comuna per la pandèmia del Covid-19. Aquesta gran entitat escolaritza un de cada quatre alumnes catalans en total i representa dos terços de tots els centres concertats. El secretari general adjunt de la fundació, Miquel Mateo, ha comentat que “el ressò de l’inici del curs és que hi ha una certa normalitat des del primer dia d’obertura” i que “la impressió generalitzada és que les escoles han pogut reprendre l’activitat presencial d’una manera més que raonable, cosa que mostra el bon treball desplegat des del personal dels col·legis”. Mateo ha dit que “la situació derivada de la Covid genera una dinàmica molt intensa, fins al punt que s’actualitzen diàriament les dades de centres afectats per tancaments parcials d’alguna unitat, però sense que hi hagi constància de cap notícia de tancament total de cap escola”. Igualment ha dit que “el dilluns 21 de setembre hi havia 218 centres afectats amb 284 grups i, per tant, el 96 per cent dels centres del sistema educatiu a Catalunya funcionaven amb normalitat”. Ha admès que “a l’Escola Cristiana, hi ha un 8 per cent de col·les afectats, però tot això amb prudència perquè tot va canviant molt sovint”.

Mateo ha subratllat, en un altre moment, que “les escoles han de romandre obertes, primer pel servei que presten, que és essencial, ja que l’educació és una porta obligada per al progrés col·lectiu, com diu la Llei d’Educació de Catalunya, però és que això, a més, és una reflexió important perquè es potencia el capital humà”. El número dos de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha presentat l’educació com una proposta “molt digna per buscar la salvació de l’ànima de manera integral”. Igualment ha aclarit que “les escoles han d’estar obertes per raons sociològiques i econòmiques” i que, “si tanca el sistema d’educació de Catalunya, no es podrà suportar més la situació” de crisi. “No podem concebre un tancament tan llarg com el que es va produir des del març”, ha conclòs. El secretari general adjunt de l’entitat, que inclou uns 400 centres cristians a Catalunya, ha dit que, “si arribés un tancament total, els centres l’afrontarien bé perquè ja tenen una experiència del tancament anterior, gràcies a la dedicació dels claustres, el personal d’administració i serveis i els equips directius”.

Finalment Miquel Mateo ha explicat que “l’escola cristiana, com la concertada en general, se situa en un context de llibertat d’ensenyament, un valor per a les famílies que no es pot separar dels drets humans fonamentals”. Igualment ha assegurat que aquests 400 col·legis “representen un col·lectiu molt ric i plural, amb més de 180 institucions titulars d’unes escoles arrelades a pobles i ciutats de 36 comarques”. El secretari general adjunt ha recordat que el servei és “per a les famílies que tenen una concepció cristiana de la vida però també per a altres que, sense tenir-la, poden compartir els mateixos valors evangèlics”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre el jove màrtir Joan Roig Diggle, assassinat el 1936 i que serà beatificat el 7 de novembre com un gran exemple per als nois i noies d’avui. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta setmana sobre una visió de la pandèmia actual. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'La teva crida', tema del grup Kairoi amb el qual hem compartit el desig d'interioritzar allò que Jesús ens diu sobre el seu Regne. En aquest àmbit, sempre som a temps de respondre a allò que el Senyor ens demana, encara que inicialment diguem que "no", com se'ns recordarà a l'evangeli d'aquest diumenge XXVI durant l'any. Uns apunts d'actualitat sobre les festes de Santa Tecla (Tarragona) i la Mare de Déu de Misericòrdia (Reus), els últims nomenaments parroquials a l'arxidiòcesi de Barcelona i un nou servei informatiu del Bisbat de Girona per WhatsApp han completat el programa d’aquesta setmana, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).