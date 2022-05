El Mirall difon una proposta de Sant Egidi per a la gent gran i obre la campanya ‘Cap infant sense colònies’

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 6 de maig, d’un nou model socioassistencial per integrar la gent gran en el teixit social i evitar-ne l’aïllament, presentat ara fa uns dies per la Comunitat de Sant Egidi, i de la campanya ‘Cap infant sense colònies’, organitzada per la Fundació Pere Tarrés. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Montserrat Vilaseca, responsable del Servei dels Ancians de la Comunitat de Sant Egidi, i Isabel Vergara, directora de Comunicació de la Fundació Pere Tarrés i responsable de la iniciativa solidària per becar nens i nenes de famílies vulnerables. Vilaseca ha explicat que “hi ha ancians que pateixen aïllament, motiu pel qual cal crear xarxes solidàries”, i que “hi ha programes perquè la gent gran visqui a casa, de vegades temporalment, però cal un canvi de mentalitat per part de tothom i un de direcció en l’Administració per invertir en projectes que ajudin els ancians a quedar-se a casa”.





La responsable d’atenció als ancians de Sant Egidi ha destacat que “Sant Egidi ha creat el programa ‘Visca els ancians’, que consisteix a fer un seguiment telefònic a tots els majors de 80 anys per respondre a les necessitats que puguin sorgir, cosa que evita les hospitalitzacions i portar l’ancià a la residència quan pot estar a casa”. D’altra banda, ha afegit que “el més important és que puguin normalitzar-se les visites a les residències, on molts ancians passen dies sols i sense contacte amb l'exterior”. Igualment ha aclarit que “el fet que calgui reservar cita prèvia a les residències i les limitacions de temps i d’horaris fa molt complicat anar avisar els ancians”. Per aquest motiu, Montserrat Vilaseca ha defensat “que es faciliti l’accés a les residències donant molta més flexibilitats”. En un altre moment, ha comentat que, “quan es diu que cal abandonar la institucionalització com a eix vertebrador de l’assistència i la cura als ancians, es vol dir que cal donar més pes a l’assistència domiciliària, que ofereix un bon nombre d’hores, però insuficients”. Vilaseca ha defensat “que s’evitin situacions de risc” i que “cal potenciar que els ancians es puguin quedar a casa”.





Montserrat Vilaseca ha recordat que, “per a Sant Egidi, els ancians han estat sempre el centre des de fa més de 50 anys, perquè no poden ser els descartats de la societat”. Ha comentat també que “ens ensenyen el

valor del temps i com, a partir de la feblesa, ens necessitem els uns als altres”. A més, la responsable de la Comunitat de Sant Egidi ha assegurat que “són molt importants, per a l’entitat, les relacions entre les generacions”. Vilaseca ha conclòs que, “per comprendre quina societat som, hem de posar els ancians en el centre i evitar que quedin indefensos”.





‘Cap infant sense colònies’





En la segona part del col·loqui, la directora de Comunicació de la Fundació Pere Tarrés i responsable de la campanya solidària ‘Cap infant sense colònies’, Isabel Vergara, ha recordat que “les xifres de pobresa continuen augmentant”, i que “cada cop hi ha més famílies amb menors a càrrec que no poden garantir les seves necessitats més bàsiques”. Igualment ha apuntat que “la taxa de pobresa infantil se situa en el 33 per cent”. La dirigent ha recordat que “la participació en les activitats de lleure ha tingut un gran impacte positiu per als infants”: A més, ha conclòs que “aquestes activitats encara són més importants per a nens i nenes en situació de risc de pobresa”. Ha conclòs també que “molts monitors i monitores fins i tot han seguit fent acompanyaments” més enllà de les activitats d’estiu. També ha dit que “la campanya intenta augmentar les beques per als infants necessitats”, i ha aclarit que “els infants de famílies refugiades d’Ucraïna són una part de l’augment, i comencen a trobar en aquest espai hàbits saludables i possibilitat de recuperar l’impacte emocional”.

Isabel Vergara ha explicat que “de cara a l’estiu la Pere Tarrés obrirà una nova línia d’ajudes, perquè els nens i nenes de famílies refugiades puguin tenir també beques per als esplais i colònies d’estiu”. Ha comentat que “l’any passat es van concedir 5.249 beques, amb més d’un milió i mig d’euros repartits, la xifra més alta de la història de l’entitat”. Igualment ha aclarit que “es lliuren més beques perquè es registren més sol·licituds, tendència que es pot tornar a registrar enguany per l’increment de la vulnerabilitat de les famílies”. Ha lamentat que ”la pandèmia ha aguditzat un problema que ja existia”. Isabel Vergara ha destacat que “davant l’increment d’aquesta vulnerabilitat, de l'arribada d’infants de famílies refugiades d’Ucraïna, es recaptaran més diners”. Finalment la directora de Comunicació ha conclòs que “l’estiu és el moment de culminació de tota l’acció educativa i, a més, hi ha moltes ganes de viure un estiu sense restriccions”. També ha anunciat que “tenim una proposta educativa per anar de colònies en famílies, amb activitats animar per un dels equips”. Vergara ha recordat que “hi ha, per fer un donatiu, el número de bizum 33442”. També es pot trucar al telèfon 93 430 16 06.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el mes de maig, dedicat a la Mare de Déu, i sobre la Germandat del Rocío de Barcelona, que estrena nova junta presidida per Roger León mentre es prepara per al pelegrinatge anual a Almonte. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Al·leluia, tots esperem', un tema d'Ireneu Segarra que ens recorda que Jesús se'ns presenta com el Bon Pastor i ens ambienta aquest diumenge IV de Pasqua: https://www.youtube.com/watch?v=KmRAhX8cAFQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la convocatòria de subvencions oberta dimarts 3 de maig per a centres de culte (1 milió d'euros en dos anys aprovats per la Generalitat), la Jornada de Pregària per les Vocacions i la de Vocacions Natives (aquest diumenge 8 de maig amb el lema 'Deixa la teva petjada, sigues testimoni'), la celebració a Barcelona, del 28 al 30 d'abril, d'un interessant simposi sobre els relats de la Passió i la Resurrecció de Jesús documentats entre els segles II i VII (amb investigadors d'una desensa d'universitats), el XVI Aplec Pasqual de Sabadell celebrat diumenge 1 de maig a l'església de Sant Feliu (amb una col·lecta que va recollir 7 milions d'euros per a Càritas), la figura del monjo benedictí Martí Sas Masip, que va morir dissabte 30 d'abril als 95 anys després de 62 anys de vida religiosa, i la celebració dels 820 anys de la Confraria de Sant Marc dissabte 30 d'abril a la catedral de Barcelona. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).