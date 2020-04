El Mirall coneix l’evangelització a Montornès i saluda el bisbe català Josep Maria Abella

Ignasi Miranda / Montse Roset

La figura del bisbe claretià català Josep Maria Abella, nomenat aquesta setmana nou titular de la diòcesi de Fukuoka (Japó) després d’un any i mig com a auxiliar a Osaka, i la coordinació que es duu a terme des de fa uns mesos a Montornès del Vallès per dinamitzar la pastoral han estat aquest divendres, 17 d’abril, els temes principals del programa ‘El Mirall’, a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). En una breu conversa recuperada amb el prelat lleidatà coincidint amb una visita a Catalunya ara fa un any i mig, Abella explica que “el Japó, un país molt poblat i amb les grans ciutats massificades, acull un cristianisme amb forta experiència de minoria, menys d’un 1 per cent de la població comptant els estrangers”. El bisbe, que havia estat missioner al Japó 24 anys des del 1973 i després superior general dels claretians entre els anys 2003 i 2015, va tornar després novament al país del sol naixent, on va ser ordenat bisbe el 2018. “La responsabilitat i l’àmbit d’actuació és diferent com a bisbe en relació amb l’etapa de missioner, en què s’acompanyen comunitats concretes amb les quals es parla més properament i es tiren endavant projecte”, explica. I sobre el seu lema episcopal “Caritas Christi Urget Nos” (l’amor de Crist ens empeny), Abella destaca que “serviria per a tots els batejats i, a més, era el de Sant Antoni Maria Claret”.

En la segona part de la taula de testimonis, ja en el present ben actual, el rector de les parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme de Montornès del Vallès, Oriol Gil, va presentar el projecte conjunt www.parroquiesmontornes.org com “una eina per informar i per formar, perquè augmentaven els infants i les famílies que s’incorporaven fent camí, juntament amb grups d’adults, una obra de Déu que calia fer visible”. En aquesta línia, va afegir que “també es va pensar per a persones allunyades de l’Església”. La iniciativa, que es va posar en marxa a finals de gener, és “una benedicció” segons el prevere vallesà. En un altre moment, Mossèn Oriol Gil va qualificar d’eina “d’acompanyament a moltes persones”. El rector va explicar també que “el web té 3 grans apartats: sobre nosaltres, les famílies, la parròquia virtual i cafè amb el mossèn”.

La crisi del coronavirus ha donat, d’altra banda, un gran impuls al portal i tot el projecte evangelitzador, per exemple amb “el cafè amb el mossèn, possibilitat de connectar amb el rector, primer presencialment abans del confinament, però ara també virtualment”. A més, Oriol Gil ha destacat que “s’ha creat una campanya, 50 dies amb propòsit, per ajudar a viure la Pasqua amb sentit”. Ha afegit que “s’invita la gent a unir-s’hi compartint 50 motius de goig i 50 propòsits”. Igualment el sacerdot ha dit que l’apartat ofereix “cinc àrees per ser un cristià complet, no pas especialista, inspirades en el capítol 2 dels Fets dels Apòstols: l’evangelització, la fraternitat, la formació, el servei i la pregària”. Concretament en el context d’aquesta situació de confinament, Oriol Gil ha comentat que “l’apartat de parròquia virtual és el que està donant ara més joc, amb moltes visites”. Ha aclarit que “l’inici va ser una pregària” que el mateix prevere estava fent a la nit tot just “unes hores abans de decretar-se l’estat d’alarma”, i va arribar-li “una mena de flash per fer un diari de l’esperança per motivar la gent mitjançant uns escrit breus diaris”. Finalment, ha subratllat “instruments per pregar i per conèixer-se un mateix des de les emocions” com algunes de les propostes, juntament amb “una secció de reconciliació íntima amb el Senyor”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el missatge de Pasqua ofert pel cardenal Omella el diumenge de Resurrecció des de la Catedral de Barcelona. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a la reflexió titulada 'La vida possible', aquesta vegada per establir una relació profunda entre la pandèmia i la Resurrecció de Crist. Un fragment de la cançó ‘Al·leluia’ de Sant Michel interpretada per la Coral dels Guies de Scouts d’Europa a Catalunya per a la Pasqua i cadascú des de casa seva, amb un apunt d’actualitat sobre la diada de Sant Jordi, aquest any igualment amb tothom a casa, han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).